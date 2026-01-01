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Les résultats fournis par cet outil sont uniquement destinés à des fins informatives et instructives pour vous aider à envisager Slack comme une solution d’entreprise et ne doivent pas être considérés comme tels. Les résultats réels peuvent varier et ne constituent en aucun cas une garantie ou un engagement concernant les résultats financiers potentiels ou réels ou tout autre avantage que vous pourriez obtenir. Les résultats individuels dépendent de facteurs tels que, entre autres, les pratiques de mise en œuvre, l’adoption par les utilisateurs, les configurations, les pratiques commerciales, les conditions du marché et les facteurs économiques externes. Cet outil ne constitue en aucun cas un conseil ou un service en matière d’investissement, de fiscalité ou de droit. Les utilisateurs sont encouragés à demander des conseils professionnels adaptés aux besoins particuliers de leur entreprise avant de prendre toute décision financière ou commerciale.