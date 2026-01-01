Productivité dans Slack :
quelques chiffres
Utilisez notre calculateur de retour sur investissement (ROI) pour élaborer votre analyse de rentabilité de Slack.
Calculateur de retour sur investissement de Slack
Découvrez comment Slack peut profiter à votre entreprise grâce à une analyse basée sur les données.
110 000
25 000 $ US150 000 $ US
18
1100
Économies totales réalisées annuellement
$
Jours par an économisés par collaborateur
-
Heures de réunions économisées
-
Heures de gestion d’e-mails économisées
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Économies sur les réunions
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Économies sur les e-mails
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ROI
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Juridique et méthodologie
1Les résultats fournis par cet outil sont uniquement destinés à des fins informatives et instructives pour vous aider à envisager Slack comme une solution d’entreprise et ne doivent pas être considérés comme tels. Les résultats réels peuvent varier et ne constituent en aucun cas une garantie ou un engagement concernant les résultats financiers potentiels ou réels ou tout autre avantage que vous pourriez obtenir. Les résultats individuels dépendent de facteurs tels que, entre autres, les pratiques de mise en œuvre, l’adoption par les utilisateurs, les configurations, les pratiques commerciales, les conditions du marché et les facteurs économiques externes. Cet outil ne constitue en aucun cas un conseil ou un service en matière d’investissement, de fiscalité ou de droit. Les utilisateurs sont encouragés à demander des conseils professionnels adaptés aux besoins particuliers de leur entreprise avant de prendre toute décision financière ou commerciale.
2Le modèle sous-jacent de ce calculateur de retour sur investissement est basé sur des travaux commandés par Slack à une société de conseil tierce. Les économies sont calculées en combinant les gains de temps estimés pour les réunions (réduction de 50 %) et les gains de temps pour les e-mails (réduction de 20 %) basés sur les conclusions de l’étude tierce partie susmentionnée. Ces constantes estimées sont multipliées par le nombre de salariés à leur taux horaire moyen. Le coût annuel de Slack est calculé en multipliant le nombre d’employés par le coût annuel par utilisateur actuel au forfait Business+. Le retour sur investissement est calculé comme suit : (économies annuelles totales/coût annuel total), exprimé en pourcentage. Les informations tarifaires contenues dans cet outil sont susceptibles d’être modifiées. L’outil de calcul du retour sur investissement est fourni « en l’état » et Slack et Salesforce n’offrent aucune garantie de quelque nature que ce soit.