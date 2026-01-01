숫자로 확인해 보는
Slack에서의 생산성
Slack의 투자 수익률(ROI) 계산기를 사용하여 Slack을 통한 비즈니스 사례를 구축하세요.
Slack 투자 수익률 계산기
Slack이 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 데이터 기반 보기로 확인하세요.
110,000
US$25,000US$150,000
18
1100
연간 총 절약된 비용
$
직원 1인당 연간 절약된 일수
-
절약된 회의 시간
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절약된 이메일 사용 시간
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회의에서 절약된 비용
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이메일에서 절약된 비용
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투자 수익률
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법적 고지 사항 및 방법론
1본 도구가 제공하는 결과는 Slack을 비즈니스 솔루션으로 고려하는 데 도움을 주기 위한 정보 제공 및 교육 목적으로만 제공되며, 이에 의존해서는 안 됩니다. 실제 결과는 다를 수 있으며, 얻을 수 있는 잠재적 또는 실제 재무적 성과나 기타 혜택에 대한 보증이나 약속이 아닙니다. 개별 결과는 구현 방식, 사용자 채택, 구성, 비즈니스 관행, 시장 상황, 외부 경제 요인 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 요소에 따라 달라질 수 있습니다. 본 도구는 어떠한 경우에도 투자, 세무 또는 법률 관련 자문이나 서비스를 제공하기 위한 것이 아닙니다. 사용자는 어떠한 재무적 결정 또는 비즈니스 의사 결정을 내리기 전에 본인의 고유한 비즈니스 요구 사항에 맞춘 전문적인 자문을 구할 것을 권장합니다.
2본 ROI 계산기의 기반이 되는 모델은 Slack이 타사 컨설팅 회사에 의뢰한 연구를 바탕으로 합니다. 절감 효과는 앞서 언급한 타사 연구의 결과를 바탕으로 추정한 회의 시간 절감 효과(50% 감소)와 이메일 시간 절감 효과(20% 감소)를 합산하여 계산됩니다. 해당 추정 상수는 직원 수에 평균 시간당 임금을 곱한 값과 곱한 값입니다. 연간 Slack 비용은 직원 수에 현재 Business+ 플랜 기준 사용자당 연간 비용을 곱하여 계산됩니다. ROI는 (연간 총 절감액 / 연간 총 비용)으로 계산되며, 백분율로 표시됩니다. 본 도구에 포함된 가격 정보는 변경될 수 있습니다. ROI 계산기 도구는 ‘있는 그대로’ 제공되며, Slack과 Salesforce는 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.