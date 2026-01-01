Productividad en Slack,
en cifras
Usa nuestra calculadora de retorno de inversión (ROI) para crear tu caso de negocios para Slack.
Calculadora de ROI de Slack
Obtén una visión basada en los datos sobre cómo Slack puede beneficiar a tu empresa.
110.000
25 000 150 000
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Ahorro total por año
Días ahorrados por empleado al año
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Horas ahorradas en reuniones
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Horas ahorradas en correos
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Ahorro en reuniones
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Ahorro en correos
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ROI (retorno de la inversión)
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Información legal y metodología
1Los resultados de esta herramienta se proporcionan solo con fines informativos e ilustrativos, con el objetivo de poder considerar el uso de Slack como solución empresarial, y no deben usarse como referencia definitiva. Los resultados reales pueden variar y no constituyen una garantía ni un compromiso sobre resultados financieros reales o potenciales ni sobre otros beneficios. Los resultados individuales dependen de factores como la implementación, la adopción por parte de los usuarios, las configuraciones, las prácticas empresariales, las condiciones del mercado y factores económicos externos. Esta herramienta no está pensada, en ningún caso, para brindar asesoramiento sobre inversiones y fiscalidad, ni tampoco en materia de asuntos o servicios jurídicos. Se recomienda a los usuarios que busquen asesoramiento profesional adaptado a las necesidades únicas de su negocio antes de tomar decisiones financieras o de negocios.
2El modelo subyacente de esta calculadora de retorno de la inversión (ROI) se basa en un trabajo encargado por Slack a una empresa de consultoría de terceros. El ahorro se calcula al combinar la estimación de lo que se ahorra en tiempos dedicados a reuniones (reducción del 50 %) y en la gestión del correo electrónico (reducción del 20 %) de acuerdo con las conclusiones del estudio encargado a terceros que se ha mencionado anteriormente. Estas estimaciones se multiplican por el número de empleados, a su tarifa horaria promedio. El costo anual de Slack se calcula como el número de empleados multiplicado por el costo anual por usuario con el plan Business+. El retorno de la inversión se calcula como (ahorro anual total ÷ costo anual total) y se expresa como un porcentaje. La información relativa a precios que incluye la herramienta está sujeta a cambios. La herramienta de cálculo del retorno de la inversión se proporciona «tal como está», y ni Slack ni Salesforce realizan garantías de ningún tipo al respecto.