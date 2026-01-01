Información legal y metodología

1 Los resultados de esta herramienta se proporcionan solo con fines informativos e ilustrativos, con el objetivo de poder considerar el uso de Slack como solución empresarial, y no deben usarse como referencia definitiva. Los resultados reales pueden variar y no constituyen una garantía ni un compromiso sobre resultados financieros reales o potenciales ni sobre otros beneficios. Los resultados individuales dependen de factores como la implementación, la adopción por parte de los usuarios, las configuraciones, las prácticas empresariales, las condiciones del mercado y factores económicos externos. Esta herramienta no está pensada, en ningún caso, para brindar asesoramiento sobre inversiones y fiscalidad, ni tampoco en materia de asuntos o servicios jurídicos. Se recomienda a los usuarios que busquen asesoramiento profesional adaptado a las necesidades únicas de su negocio antes de tomar decisiones financieras o de negocios.