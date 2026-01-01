法的事項と計算手法

1 本ツールで提示される結果は、Slack をビジネスソリューションとして検討する際の情報提供・周知のみを目的としており、最終的な判断の根拠とされるべきではありません。実際の結果は状況によって異なる可能性があり、お客さまが達成できる可能性のある、または実際の財務上の成果、およびその他の利益について、保証や確約をするものではありません。個々の結果は、実装方法、ユーザーの定着率、設定、ビジネスの実践、市場の状況、外部の経済的要因などの要素によって異なります。本ツールは、投資・税務・法務に関する助言またはサービスを意図したものではありません。財務上またはビジネス上の意思決定を行う前に、独自のビジネスニーズに沿った専門家の助言を求めることを推奨します。