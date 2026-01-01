Slack を導入した際の生産性を
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投資対効果（ROI）計算ツールを使って、Slack 導入に向けたビジネスケースを作成しましょう。
Slack 投資対効果計算ツール
Slack があなたのビジネスにどのように役立つかをデータで見てみましょう。
110,000
US$25,000US$150,000
18
1100
年間合計節約額
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従業員 1 人が 1 年間に節約できる日数
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ミーティングの節約時間数
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メールの節約時間数
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ミーティングの節約額
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メールの節約額
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投資対効果（ROI）
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法的事項と計算手法
1本ツールで提示される結果は、Slack をビジネスソリューションとして検討する際の情報提供・周知のみを目的としており、最終的な判断の根拠とされるべきではありません。実際の結果は状況によって異なる可能性があり、お客さまが達成できる可能性のある、または実際の財務上の成果、およびその他の利益について、保証や確約をするものではありません。個々の結果は、実装方法、ユーザーの定着率、設定、ビジネスの実践、市場の状況、外部の経済的要因などの要素によって異なります。本ツールは、投資・税務・法務に関する助言またはサービスを意図したものではありません。財務上またはビジネス上の意思決定を行う前に、独自のビジネスニーズに沿った専門家の助言を求めることを推奨します。
2この ROI 計算ツールの基盤となるモデルは、Slack がサードパーティーのコンサルティング会社に委託した調査に基づいています。節約額は、前述のサードパーティーによる調査の結果に基づき、ミーティングの推定節約時間（50％ の削減）とメールの推定節約時間（20％ の削減）を足して算出されます。これらの推定値に従業員数を掛け、平均時給を使用して計算されます。Slack の年間コストは、従業員数に現行のビジネスプラスプランのユーザー 1 人あたりの年間コストを乗じて算出されます。投資対効果は、（合計年間節約額 / 合計年間コスト）で算出され、パーセンテージで表されます。本ツールに含まれる価格情報は変更される可能性があります。ROI 計算ツールは「現状有姿」にて提供されるものであり、Slack および Salesforce はいかなる保証も行いません。