Slack 年度遠見獎獲獎者 Laszlo Korsos 尋求透過 Slack 讓所有人更能夠參與招聘流程

徵才網路平台 HeadRace 執行長暨共同創辦人 Laszlo Korsos 在 Slack 中深度整合內部流程和外部協作，因而榮獲 Slack 的年度遠見獎。

HeadRace 以讓所有相關人員都能參與招聘流程為目標，為專精於特定領域的招聘人員提供所需的後勤服務和專有技術，支援這些人員利用產業的網路效應，使他們得以有效地拓展業務並專注於客戶的需求。HeadRace 不僅是招聘自動化工具，還徹底改變了招聘的方式，他們為 Domino Data Lab、BetterUp、Swimply、Bloomberg、StellarFi 等不同規模的雇主提供更透明的人才搜尋、更一致的獎酬制度以及高效的成果。

在採用 Slack 之前，HeadRace 透過多種截然不同的工具營運三方市場。人們會使用視訊會議應用程式，試圖將招聘人員與雇主配對，然後透過電子郵件傳送副本給未能參加的人員，這個過程沒有條理，體驗也不甚理想。

由於求職者只在很短的時間內活躍於求職市場，招聘人員必須在極短的時間內做出投資決策，機會轉瞬即逝。為了在 2022 年 6 月推出非公開 Beta 版後提升效率和可擴充性，Korsos 推動透過 Slack 支援 HeadRace 的快速成長，當時該公司正爭分奪秒，爭取在 2023 年 3 月籌集 US$600 萬的種子基金，並讓使用者可以輕鬆方便地使用平台。

Korsos 體認到，在適當的時候取得正確的答案非常重要，這可能是成敗的關鍵，因此 Korsos 利用 Slack 的強大功能提高成功機率。團隊現在利用 Slack 抓住每個機會，無論是雇主透過 HeadRace 應用程式在衆多應徵者中挑選，還是 HeadRace 團隊回應客戶針對關鍵資訊提出的請求：HeadRace 應用程式上的動作會觸發 Slack 中的動作，讓通知無縫銜接。

有鑑於 HeadRace 的全球業務範圍橫跨加州、拉丁美洲和中東等多個時區，確保所有內部和外部利害關係人保持一致非常重要。HeadRace 使用 Slack API 編寫自訂程式碼，建立能夠自動將 Slack Connect 邀請傳送給招聘人員與雇主的頻道，促進合約協商並針對應徵者評估標準達成一致。加入 HeadRace 平台後，每位客戶都會收到 HeadRace Slack 機器人傳送的歡迎訊息，並可以在整個過程中透過 Slack Connect 聯絡 HeadRace，享有可靠的服務體驗。

為解決管理多名招聘人員的挑戰，Korsos 協助團隊使用指令，自動在 HeadRace 社群工作空間建立頻道，分別用於不同招募專員與公司之間的互動。這可以簡化溝通，並讓所有相關資訊易於取得，同時為客戶提供公開透明的資訊，讓他們可以追蹤招聘人員的表現並提高效率。HeadRace Slack 機器人會在應徵者提交資料和更新狀態時提醒招聘人員和雇主，確保所有參與方在流程的每個階段都能掌握情況，而且能夠在要選出最終人選時快速作出決定。

「我們發現 Slack 創造的營運優勢，再加上使用 Slack 帶來的順暢度，可以迅速提升效率。我們能夠完成工作，不必撰寫包含問候的正式電子郵件，並擁有可以查看所有最新資訊的單一資訊來源，能夠在同一處立刻採取行動，這些都是相當突出的優勢。」 HeadRace 共同創辦人暨營運長 Kevin Brinig

作為非常熟悉對話串的使用者，HeadRace 團隊可以輕鬆地視需要參照專案與對話，同時讓頻道保持井然有序。HeadRace 還直接在 Slack 中整合 Figma、Asana、Datadog、GitHub 與 Senty 以增強技術堆疊，幫助他們減少環境切換，加快工作速度。

由於所有重要的相關人員都在 Slack 中，HeadRace 無需繼續付費使用 Zendesk。現在，HeadRace 的內部客戶服務和協助管理團隊能夠省下時間和金錢，無須來回溝通。每當有招聘人員或雇主加入 HeadRace 平台，公司都會建立一個專用的支援頻道，無論他們遇到什麼情況，公司都可以立即召集人員應對或按情況決定優先處理順序，不需要使用外部工具。

將 HeadRace 的營運業務移到 Slack 上，讓每位雇主和招聘人員在整個生命週期中都能享有個人化且即時的互動服務。由於所有人員與流程都集中在同一處，客戶得以監控並評估不同招聘人員的表現，同時更快地協調目標，從而為各方帶來更好的結果。隨著 HeadRace 使用者規模不斷成長，HeadRace 也持續擴張，Slack 能夠確保無論成長速度有多快，溝通和協調都順暢無礙。