El líder visionario del año de Slack, Laszlo Korsos, quiere que el proceso de selección de Slack sea más democrático

Laszlo Korsos, director general y cofundador de la plataforma de red de contratación HeadRace, recibirá el Premio al líder visionario del año de Slack por haber integrado a fondo los procesos internos y la colaboración externa en Slack.

Al democratizar el proceso de contratación para todos los involucrados, HeadRace fortalece a los reclutadores en las tiendas para aprovechar los efectos de red de la industria, asistiéndoles con los servicios administrativos y la tecnología propia que necesitan para hacer crecer su empresa de forma eficiente y centrarse en las necesidades de los clientes. Más que una simple herramienta de automatización del proceso de selección, HeadRace está transformando básicamente la contratación para ofrecer búsquedas de talentos más transparentes, incentivos mejor alineados y resultados eficientes para empleadores grandes y pequeños, incluidos Domino Data Lab, BetterUp, Swimply, Bloomberg y StellarFi, entre otros.

Antes de adoptar Slack, HeadRace operaba en un mercado trilateral mediante muchas herramientas dispares. Las personas usaban aplicaciones de videoconferencia para tratar de conectar a los reclutadores con los empleadores, y luego enviaban un correo electrónico a aquellos que no pudieran hacerlo en un correo electrónico inconexo, una experiencia menos que ideal.

Ya que los candidatos están activos en el mercado laboral solo por breves períodos, los reclutadores toman decisiones de inversión en plazos muy cortos y las oportunidades son fugaces. Para optimizar la eficiencia y la escalabilidad después de lanzar una versión beta privada en junio de 2022, Korsos abogó por Slack para respaldar el rápido crecimiento de HeadRace a medida que la empresa se apresuraba a hacer que la plataforma estuviera disponible en marzo de 2023 y recaudar USD 6 millones en fondos iniciales.

Reconociendo que la respuesta correcta en el momento adecuado podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, Korsos aprovechó el poder de Slack para aumentar las probabilidades de éxito. El equipo ahora usa Slack para aprovechar cada oportunidad, ya sea que se trate de un empleador que elige entre varios candidatos en la aplicación HeadRace o del equipo de HeadRace que responde a la solicitud de información crucial de un cliente: las acciones en la aplicación HeadRace activan acciones en Slack, creando notificaciones continuas.

Al operar una empresa global en distintas zonas horarias, desde California hasta América Latina y el Medio Oriente, es fundamental que todas las partes interesadas internas y externas estén en sintonía. HeadRace escribió un código personalizado con las API de Slack para crear canales que envían automáticamente invitaciones de Slack Connect a los reclutadores y empleadores, facilitando las negociaciones de los contratos y la calibración de los candidatos. Cuando se incorporan a la plataforma HeadRace, cada cliente recibe un saludo de bienvenida de un bot de Slack de HeadRace y tiene un punto de contacto confiable de Slack Connect durante todo el proceso de experiencia.

Para abordar el desafío de administrar muchos reclutadores, Korsos ayudó al equipo a implementar un comando que activa automáticamente un canal para cada interacción entre el reclutador y la empresa en su espacio de trabajo de HeadRace Community. Esto optimiza la comunicación y permite que toda la información relevante sea de fácil acceso, permitiendo que los clientes hagan un seguimiento transparente del rendimiento de los reclutadores y mejoren la eficiencia. El bot de Slack de HeadRace también activa alertas tanto para los reclutadores como para los empleadores sobre las presentaciones de candidatos y las actualizaciones de estado, lo que garantiza que todas las partes puedan ver cada etapa del proceso y tomar decisiones rápidas cuando sea el momento.

“Descubrimos que la ventaja operativa que nos da Slack, en combinación con la fluidez que nos permite, crea eficiencias exponenciales. Hacer el trabajo sin tener que redactar un correo electrónico formalmente con saludos, tener una única fuente de verdad para verificar todas las actualizaciones y poder tomar medidas inmediatas en el mismo lugar es un beneficio increíble”. Kevin Brinig Cofundador y director de operaciones, HeadRace

Como usuarios avanzados de subprocesos, el equipo de HeadRace puede hacer referencia fácilmente a proyectos y conversaciones según sea necesario mientras mantiene los canales organizados. También sobrecargan su pila tecnológica al integrar Figma, Asana, Datadog, GitHub y Senty directamente en Slack, lo que les ayuda a acelerar el trabajo al reducir el cambio de contexto.

Debido a que todas las piezas clave están en Slack, HeadRace ya no necesita pagar por Zendesk. Ahora, su servicio de atención al cliente interno y los equipos de gestión ayudan a ahorrar tiempo, dinero e ir de allá para acá. Para cada reclutador o empleador incorporado, la empresa crea un canal de asistencia designado donde cualquier situación puede abordarse o clasificarse de inmediato, sin necesidad de herramientas externas.

Al llevar las operaciones de HeadRace a Slack, las interacciones a lo largo del ciclo de vida de cada empleador y reclutador son personalizadas y oportunas. Con todos y cada uno de los procesos en un solo lugar, los clientes pueden monitorear y evaluar el desempeño de diferentes reclutadores mientras se alinean más rápido con los objetivos, lo que conduce a mejores resultados para todas las partes. A medida que sus usuarios escalan, HeadRace también puede hacerlo, lo que garantiza que la comunicación y la coordinación sean perfectas sin importar qué tan rápido crezcan.