O visionário do ano do Slack, Laszlo Korsos, busca democratizar o processo de recrutamento na plataforma

Laszlo Korsos, CEO e cofundador da plataforma de rede de contratação HeadRace, recebeu o Prêmio de Visionário do Slack por integrar de maneira sólida os processos internos e a colaboração externa na nossa plataforma.

Na democratização do processo de recrutamento para todos os envolvidos, a HeadRace capacita os recrutadores a explorar os efeitos de rede do setor, apoiando-os com os serviços administrativos e a tecnologia exclusiva de que precisam para expandir seus negócios com eficiência e focar nas necessidades dos clientes. Mais do que apenas uma ferramenta de automação de recrutamento, a HeadRace está transformando principalmente o processo de recrutamento para oferecer pesquisas mais transparentes de talentos, incentivos mais alinhados e resultados eficientes para empregadores de grande e pequeno porte, incluindo as empresas Domino Data Lab, BetterUp, Swimply, Bloomberg, StellarFi e muitas outras.

Antes de adotar o Slack, a HeadRace mantinha uma operação trilateral com várias ferramentas distintas. As pessoas usavam apps de videoconferência para tentar conectar recrutadores e empregadores compatíveis e, em seguida, enviavam um e-mail separado para aqueles que não conseguiam comparecer. Ou seja, uma experiência nada agradável.

Como os candidatos ficam disponíveis no mercado de trabalho apenas por períodos curtos, os recrutadores precisam tomar decisões de investimento em prazos exíguos, e as oportunidades são passageiras. Com o objetivo de otimizar a eficiência e a escalabilidade após o lançamento de uma versão beta privada em junho de 2022, Korsos adotou o Slack para apoiar o rápido crescimento da HeadRace enquanto a empresa corria para disponibilizar a plataforma em março de 2023 e arrecadar US$ 6 milhões em financiamento inicial.

Reconhecer que a resposta certa na hora certa pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso, Korsos aproveitou o potencial do Slack para aumentar as chances de sucesso. Agora a equipe usa o Slack para aproveitar todas as oportunidades. Pode ser um empregador escolhendo entre vários candidatos no app HeadRace ou a equipe HeadRace respondendo à solicitação de informações cruciais de um cliente: ações no app HeadRace geram ações no Slack, criando um ciclo perfeito de notificações.

Quando você administra uma empresa internacional em vários fusos horários, da Califórnia à América Latina e ao Oriente Médio, é imprescindível que todas as partes interessadas internas e externas estejam alinhadas. A HeadRace escreveu um código personalizado usando APIs do Slack para criar canais que enviam convites do Slack Connect automaticamente para recrutadores e empregadores, facilitando as negociações de contrato e a avaliação de candidatos. Quando se integram à plataforma HeadRace, todos os clientes recebem boas-vindas automaticamente do HeadRace Slack, além de terem um ponto de contato confiável do Slack Connect durante toda a experiência.

Para enfrentar o desafio de gerenciar vários recrutadores, Korsos ajudou a equipe a implementar um comando que ativa automaticamente um canal para cada interação entre recrutador e empresa no espaço de trabalho HeadRace Community. Isso agiliza a comunicação e facilita o acesso a todas as informações relevantes, permitindo que os clientes acompanhem de forma transparente o desempenho do recrutador e melhorem a eficiência. O HeadRace Slack também dispara alertas para recrutadores e empregadores sobre envios e atualizações de status de candidatos. Assim, todas as partes têm informações detalhadas em todas as etapas do processo e podem tomar decisões rápidas na hora certa.

“Descobrimos que a alavancagem operacional que obtemos com o Slack, junto com a fluência que ele nos permite, cria eficiências exponenciais. Fazer o trabalho sem ter que redigir um e-mail formal, ter uma fonte confiável para verificar todas as atualizações e tomar medidas imediatas, tudo isso no mesmo local, é um benefício incrível.” Kevin Brinig Cofundador e COO, HeadRace

Como usuários avançados de agrupamento de conversas, a equipe da HeadRace pode consultar facilmente projetos e conversas conforme necessário, mantendo os canais organizados. Além disso, eles potencializam sua pilha de tecnologia integrando as ferramentas Figma, Asana, Datadog, GitHub e Senty diretamente no Slack, o que ajuda a acelerar o trabalho e reduzir a troca de contexto.

Como todos os principais participantes estão no Slack, a HeadRace não precisa mais pagar pelo Zendesk. Agora suas equipes internas de atendimento ao cliente e gestão de suporte economizam tempo, dinheiro e interações. Para cada recrutador ou empregador integrado, a empresa cria um canal de suporte designado, onde qualquer situação pode ser imediatamente tratada ou acompanhada, sem a necessidade de ferramentas externas.

Com a migração das operações da HeadRace para o Slack, as interações ao longo do ciclo de vida de cada empregador e recrutador são personalizadas e oportunas. Com todas as pessoas e processos em um só lugar, os clientes podem monitorar e avaliar o desempenho de diversos recrutadores, alinhando metas mais rapidamente, o que leva a melhores resultados para todas as partes. À medida que o número de usuários cresce, a HeadRace também evolui, garantindo que a comunicação e a coordenação sejam perfeitas, não importa o quão rápido esse crescimento aconteça.