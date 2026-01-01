Il Visionario dell’anno di Slack Laszlo Korsos cerca di democratizzare il processo di recruiting in Slack

Laszlo Korsos, CEO e cofondatore della piattaforma di rete per le assunzioni HeadRace, riceve il Premio Visionario dell’anno di Slack per aver integrato in modo profondo i processi interni e la collaborazione esterna in Slack.

Con l’obiettivo di democratizzare il processo di ricerca e selezione di personale per tutte le parti coinvolte, HeadRace consente alle società di recruiting di avvalersi degli effetti di rete del settore, supportandole con i servizi di back-office e la tecnologia proprietaria di cui hanno bisogno per far crescere il loro business in modo efficiente e concentrarsi sulle esigenze dei clienti. Molto più di un semplice strumento di automazione per la selezione di personale, HeadRace sta trasformando in modo radicale il recruiting per offrire ricerche di talenti più trasparenti, incentivi più allineati e risultati efficienti a datori di lavoro di tutte le dimensioni, inclusi Domino Data Lab, BetterUp, Swimply, Bloomberg, StellarFi e altri.

Prima di adottare Slack, HeadRace gestiva un marketplace trilaterale con più strumenti diversi. Le persone usavano le app per le videoconferenze per provare ad abbinare i recruiter con i datori di lavoro, mettendo in copia le persone che non potevano partecipare in un’e-mail separata, un’esperienza decisamente non ideale.

Poiché i candidati sono attivi nel mercato del lavoro solo per brevi periodi di tempo, i recruiter prendono decisioni sugli investimenti con tempistiche limitatissime e le opportunità spariscono. Per ottimizzare l’efficienza e la scalabilità dopo aver lanciato una beta privata a giugno 2022, Korsos ha promosso l’utilizzo di Slack per supportare la rapida crescita di HeadRace mentre l’azienda correva per rendere la piattaforma disponibile a marzo 2023 e raccogliere 6 milioni di dollari in finanziamenti.

Consapevole che la risposta giusta al momento giusto poteva fare la differenza tra successo e fallimento, Korsos ha sfruttato la potenza di Slack per aumentare le probabilità di successo. Il team ora utilizza Slack per cogliere al volo qualsiasi opportunità, che si tratti di un datore di lavoro che deve scegliere tra più candidati nell’app di HeadRace o del team di HeadRace che deve rispondere a un cliente che chiede informazioni cruciali. Le azioni nell’app di HeadRace attivano azioni in Slack, creando in modo semplice delle notifiche.

Dovendo gestire un’azienda globale in diversi fusi orari, dalla California all’America Latina al Medio Oriente, è fondamentale che tutte le parti interessate sia interne che esterne siano allineate. HeadRace ha scritto del codice personalizzato usando le API di Slack per creare dei canali che inviano automaticamente inviti di Slack Connect a recruiter e datori di lavoro, agevolando la negoziazione dei contratti e la profilazione dei candidati. Una volta inseriti nella piattaforma di HeadRace, tutti i clienti ricevono un messaggio di benvenuto da un bot Slack di HeadRace e dispongono di un affidabile punto di contatto in Slack Connect per tutta la durata della loro esperienza.

Per affrontare le sfide legate alla gestione di molteplici recruiter, Korsos ha aiutato il team a implementare un comando che avvia automaticamente un canale per ogni interazione recruiter-azienda nell’area di lavoro della community di HeadRace. Questo facilita le comunicazioni e rende facilmente accessibili tutte le informazioni rilevanti, consentendo ai clienti di tenere traccia in modo trasparente delle prestazioni dei recruiter e migliorare l’efficienza. Il bot Slack di HeadRace attiva anche degli avvisi rivolti a recruiter e datori di lavoro per l’invio di candidature e gli aggiornamenti dello stato, assicurandosi che tutte le parti mantengano la visibilità su ogni fase del processo e possano prendere decisioni rapide al momento giusto.

“Abbiamo rilevato che la leva operativa che otteniamo da Slack, insieme all’agilità che ci consente, crea delle efficienze esponenziali. Poter completare il lavoro senza dover redarre formalmente un’e-mail con i saluti, avendo a disposizione una singola fonte di verità dove controllare tutti gli aggiornamenti e la possibilità di intervenire immediatamente nello stesso posto, è un vantaggio incredibile.” Kevin Brinig Cofondatore e COO, HeadRace

Come utenti avanzati delle conversazioni, il team di HeadRace può consultare rapidamente progetti e conversazioni quando necessario e mantenere i canali organizzati. Inoltre, lo stack tecnologico è stato ampiamente potenziato con l’integrazione di Figma, Asana, Datadog, GitHub e Senty direttamente in Slack, riuscendo quindi a velocizzare il lavoro e ridurre i cambi di contesto.

Poiché tutte le parti interessate essenziali sono in Slack, HeadRace non ha più bisogno di pagare per Zendesk. Ora i team interni del servizio clienti e gestione dell’assistenza risparmiano tempo, soldi e scambi interminabili. Per ogni recruiter o datore di lavoro inserito, l’azienda crea un canale dedicato di supporto dove ogni situazione può essere immediatamente analizzata o valutata, senza bisogno di usare strumenti esterni.

Spostando le operazioni di HeadRace in Slack, le interazioni durante il ciclo di vita di ciascun datore di lavoro e recruiter sono personalizzate e tempestive. Poiché tutte le persone e tutti i processi sono in un unico posto, i clienti possono monitorare e valutare le prestazioni dei vari recruiter e allinearsi più velocemente agli obiettivi, il che produce risultati migliori per tutte le parti coinvolte. Mentre i suoi utenti aumentano, anche HeadRace può crescere facendo in modo che le comunicazioni e la collaborazione rimangano fluide in ogni momento.