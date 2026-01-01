Slack-Visionär des Jahres Laszlo Korsos will den Personalbeschaffungsprozess in Slack demokratischer gestalten

Laszlo Korsos, CEO und Mitbegründer der Personalvermittlungsplattform HeadRace, erhält die Auszeichnung als Visionär:in des Jahres von Slack für die umfassende Integration von internen Prozessen und externer Zusammenarbeit in Slack.

HeadRace gestaltet den Personalbeschaffungsprozess für alle Beteiligten demokratisch und ermöglicht es Personalverantwortlichen, die Netzwerkeffekte der Branche für sich einzusetzen, indem es sie mit den Back-Office-Diensten und der firmeneigenen Technologie unterstützt, die sie benötigen, um ihr Geschäft effizient auszubauen und sich auf die Kundenbedürfnisse zu konzentrieren. HeadRace ist mehr als nur ein Automatisierungstool für die Personalbeschaffung und verändert das Recruiting grundlegend, um eine transparentere Suche nach qualifizierten Mitarbeitenden, besser angepasste Incentives und effiziente Ergebnisse für große und kleine Unternehmen zu bieten, darunter Domino Data Lab, BetterUp, Swimply, Bloomberg, StellarFi und viele mehr.

Vor der Einführung von Slack arbeitete HeadRace auf einem dreiseitigen Marktplatz mit mehreren, unterschiedlichen Tools. Das Unternehmen versuchte mithilfe von Videokonferenz-Apps, Personalverantwortliche mit Arbeigebern zusammenzubringen, und schickte dann denjenigen, die nicht teilnehmen konnten, eine zusammenhanglose E-Mail – eine nicht gerade ideale Erfahrung.

Da Bewerber:innen nur für kurze Zeit am Arbeitsmarkt aktiv sind, treffen Personalverantwortliche Investitionsentscheidungen innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums, und die Chancen sind begrenzt. Um die Effizienz und Skalierbarkeit nach dem Start einer privaten Beta-Version im Juni 2022 zu optimieren, hat sich Korsos schließlich dafür eingesetzt, dass Slack das schnelle Wachstum von HeadRace unterstützt, während das Unternehmen darauf hinarbeitete, die Plattform im März 2023 verfügbar zu machen und eine Startfinanzierung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar zu erhalten.

Korsos erkannte, dass die richtige Antwort zur richtigen Zeit den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen kann, und setzte die Möglichkeiten von Slack ein, um die Erfolgschancen zu erhöhen. Das Projekt-Team arbeitet jetzt mit Slack, um jede Gelegenheit zu nutzen – sei es, dass ein Arbeitgeber zwischen mehreren Bewerber:innen in der HeadRace-App auswählt oder dass das HeadRace-Team eine Frage von Kund:innen nach wichtigen Informationen beantwortet: Aktionen in der HeadRace-App lösen Aktionen in Slack aus, wodurch nahtlos Benachrichtigungen erstellt werden.

Bei einem globalen Unternehmen, das über mehrere Zeitzonen hinweg tätig ist – von Kalifornien über Lateinamerika bis zum Nahen Osten – ist es unerlässlich, dass alle internen und externen Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. HeadRace hat darüber hinaus mithilfe von Slack-APIs benutzerdefinierten Code entwickelt, um Channels zu erstellen, die automatisch Slack Connect-Einladungen an Personalverantwortliche und Arbeitgeber senden und so Vertragsverhandlungen und die Abstimmung von Bewerber:innen erleichtern. Sobald ein:e Kund:in auf der HeadRace-Plattform angemeldet ist, wird das Unternehmen von einem HeadRace-Slack-Bot begrüßt und hat während seines gesamten Kontakts eine zuverlässige Ansprechperson in Slack Connect.

Da die Verwaltung mehrerer Personalverantwortlicher sehr herausfordernd ist, hat Korsos dem Projekt-Team bei der Implementierung eines Befehls geholfen, mit dem automatisch ein Channel für jede Interaktion zwischen Personalverantwortlichen und Unternehmen im HeadRace Community-Workspace eingerichtet wird. Das vereinfacht die Kommunikation und bietet einen einfachen Zugriff auf alle relevanten Informationen, sodass die Kund:innen die Leistung der Personalverantwortlichen transparent verfolgen und die Effizienz verbessern können. Der Slack-Bot von HeadRace löst außerdem Benachrichtigungen über eingereichte Bewerbungen und Status-Updates an Personalverantwortliche und Arbeitgeber aus und stellt so sicher, dass alle Beteiligten den Überblick über die einzelnen Prozessphasen behalten und schnelle Entscheidungen treffen können, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

„Wir sind der Meinung, dass die operative Wirksamkeit von Slack in Kombination mit der reibungslosen Arbeitsweise, die wir dadurch erreichen, die Effizienz enorm steigert. Es ist ein unglaublicher Vorteil, dass alle ihre Arbeit erledigen können, ohne eine E-Mail mit Anrede verfassen zu müssen, dass es eine zentrale Informationsquelle gibt, um alle Aktualisierungen zu überprüfen, und dass allean einem Ort Maßnahmen ergreifen können.“ Kevin Brinig Mitbegründer und COO , HeadRace

Das HeadRace-Team arbeitet viel mit Threads, sodass das Projekt-Team bei Bedarf einfach auf Projekte und Unterhaltungen verweisen und gleichzeitig seine Channels übersichtlich gestalten kann. Außerdem hat das Unternehmen seinen Tech-Stack durch die Integration von Figma, Asana, Datadog, GitHub und Senty direkt in Slack optimiert, was die Arbeit durch die Reduzierung von Kontextwechseln beschleunigt.

Da alle wichtigen Funktionen in Slack integriert sind, muss HeadRace nicht mehr für Zendesk zahlen. Jetzt sparen der hauseigene Kundenservice und das Hilfemanagement-Team Zeit und Geld und sie müssen nicht mehr ständig den Kontext wechseln. Für jeden eingebundenen Personalverantwortlichen oder jeden eingebundenen Arbeitgeber richtet HeadRace einen eigenen Support-Channel ein, über den jedes Problem sofort als Projekt-Team bearbeitet werden kann, ohne dass externe Tools erforderlich sind.

Durch die Integration der Prozesse von HeadRace in Slack kann das Unternehmen im gesamten Lebenszyklus mit jedem Arbeitgeber und jedem Personalverantwortlichen individuell und zeitnah interagieren. Da alle Beteiligten und alle Prozesse an einem Ort zusammengefasst sind, können die Kund:innen die Leistung der verschiedenen Personalverantwortlichen überwachen und bewerten und sich schneller an den gesetzten Zielen orientieren, was zu besseren Ergebnissen für alle Seiten führt. HeadRace wächst mit seinen Benutzer:innen mit und stellt sicher, dass die Kommunikation und Koordination nahtlos verlaufen, egal wie schnell das Unternehmen wächst.