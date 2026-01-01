Laszlo Korsos, dirigeant visionnaire de l’année, simplifie le processus de recrutement dans Slack

Laszlo Korsos, directeur général et cofondateur de la plateforme de recrutement en réseau HeadRace, se voit décerner le prix du dirigeant visionnaire de l’année pour son intégration des processus internes et de la collaboration externe dans Slack.

En simplifiant le processus de recrutement pour tous les intervenants, HeadRace permet aux petits recruteurs d’exploiter les réseaux du secteur, grâce à des services et une technologie propriétaire leur permettant de développer efficacement leurs activités et de se focaliser sur les besoins des clients. Bien plus qu’un simple outil d’automatisation, HeadRace transforme le recrutement en proposant des recherches plus transparentes, des avantages plus pertinents et des résultats exceptionnels pour les employeurs de toutes tailles, de Domino Data Lab à StellarFi, en passant par BetterUp, Swimply ou Bloomberg.

Avant d’adopter Slack, HeadRace s’appuyait sur une plateforme composée de nombreux outils disparates. Recruteurs et employeurs étaient mis en relation par visioconférence, puis les informations étaient envoyées par e-mail à tous ceux qui ne pouvaient pas participer à ces réunions, rendant l’expérience très inégale.

La présence des candidats sur le marché étant relativement brève, les recruteurs doivent prendre des décisions importantes dans des délais très serrés, pour être sûrs de profiter de toutes les opportunités. En vue d’optimiser l’efficacité et l’évolutivité après une période de bêta fermée en juin 2022, M. Korsos a proposé Slack pour prendre en charge la croissance rapide de HeadRace. L’objectif était de lancer la plateforme en mars 2023, avec une levée de fonds initiale de 6 millions $.

Pour garantir la réussite, il est indispensable de prendre les bonnes décisions au bon moment, et M. Korsos a choisi de faire confiance à la puissance de Slack pour maximiser la réussite de sa plateforme. L’équipe utilise désormais Slack pour gérer l’ensemble des opportunités, qu’il s’agisse d’un employeur hésitant entre plusieurs candidats dans l’application HeadRace, ou de l’équipe elle-même répondant aux demandes d’informations précises de la part d’un client. Chaque action dans l’application HeadRace déclenche une action dans Slack, générant des notifications de manière fluide.

Les activités de la plateforme recouvrant plusieurs fuseaux horaires de la Californie au Moyen-Orient, il est impératif que tous les intervenants internes et externes puissent se coordonner. HeadRace a utilisé des API Slack et du code pour créer des canaux qui envoient automatiquement une invitation Slack Connect aux recruteurs et employeurs, afin de faciliter les négociations et l’évaluation des candidats. Lors de son intégration sur la plateforme HeadRace, chaque client reçoit un message de bienvenue de la part du bot Slack, et dispose d’un canal Slack Connect faisant office de source d’informations pour toute la durée de la relation.

Pour gérer efficacement de multiples recruteurs, M. Korsos a aidé l’équipe à mettre en place une commande créant automatiquement un canal pour chaque interaction recruteur-entreprise, au sein de son espace de travail HeadRace Community. Cela permet de rationaliser la communication et de rendre les informations utiles facilement accessibles pour une efficacité accrue, afin que les clients puissent suivre les performances de recruteurs en toute transparence. Le bot Slack HeadRace envoie des alertes aux recruteurs et aux employeurs pour signaler des candidatures ou des mises à jour, afin que tous les intervenants puissent suivre attentivement chaque étape du processus et prendre rapidement des décisions en temps voulu.

« Slack nous permet de gagner en efficacité et de fonctionner de manière plus fluide. C’est très bénéfique pour nous de pouvoir effectuer notre travail sans devoir rédiger des e-mails formels, de disposer d’une source unique d’informations fiables, ou encore de pouvoir prendre des décisions immédiates de manière centralisée. » Kevin Brinig Cofondateur et directeur des opérations, HeadRace

Maîtrisant parfaitement l’utilisation des fils de discussion, l’équipe de HeadRace peut facilement faire référence à n’importe quel projet ou conversation, tout en garantissant la bonne organisation des canaux de discussion. Elle s’appuie également sur des intégrations de Figma, Asana, Datadog, GitHub et Senty directement dans Slack, pour gagner en efficacité en limitant les changements d’environnement.

Tous les intervenants clés étant présents dans Slack, HeadRace peut désormais se passer de Zendesk. Désormais, les équipes de service client et d’assistance internes peuvent gagner du temps et faire des économies de budget en centralisant toutes les discussions. Pour chaque recruteur ou employeur intégré, l’entreprise crée un canal d’assistance spécifique permettant de trier immédiatement chaque requête ou de lancer un essaimage sans recourir à des outils supplémentaires.

Avec l’ensemble des opérations de HeadRace intégrées dans Slack, chaque employeur profite d’interactions plus personnalisées et plus efficaces tout au long de son parcours. Grâce à la centralisation des processus et des intervenants, les clients peuvent se coordonner plus vite, suivre et évaluer les performances des différents recruteurs, pour une relation pérenne et mutuellement profitable. HeadRace peut facilement s’adapter à l’augmentation du nombre d’utilisateurs, en garantissant une communication et une coordination fluides quelle que soit la taille de l’entreprise.