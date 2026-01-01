Laszlo Korsos, visionario del año de Slack, quiere utilizar Slack para democratizar los procesos de contratación

Laszlo Korsos, director general y cofundador de la plataforma de contratación HeadRace, ha sido galardonado con el Premio al visionario del año por usar Slack para integrar en profundidad los procesos internos y la colaboración externa.

Gracias a que democratizan los procesos de contratación para todas las partes involucradas, HeadRace permite a los encargados de selección de personal aprovechar el efecto red del sector. Para ello, les ayuda con los servicios administrativos y les ofrece la tecnología necesaria para hacer crecer su negocio de forma eficiente y atender a las necesidades de los clientes. Más allá de ser una herramienta que automatiza la selección de personal, HeadRace ha transformado el mundo de la contratación para ofrecer una búsqueda de talentos más transparente, mejor adaptación de los incentivos y resultados eficientes para empresas de todos los tamaños, como Domino Data Lab, BetterUp, Swimply, Bloomberg y StellarFi, entre otros.

Antes de utilizar Slack, HeadRace gestionaba un mercado triple utilizando muchas herramientas diferentes. Se utilizaban aplicaciones de videoconferencia para intentar poner en contacto a los encargados de selección de personal con los empleadores, y luego se enviaba un correo electrónico inconexo a las personas que no podían unirse. Una experiencia que dejaba mucho que desear.

Como los candidatos suelen estar activos en el mercado por periodos de tiempo muy breves, los encargados de selección de personal tienen que tomar decisiones de inversión en plazos muy cortos, por lo que las oportunidades vuelan. Para lograr una mayor eficiencia y escalabilidad tras lanzar una versión beta privada en junio de 2022, Korsos propuso la incorporación de Slack para ayudar a HeadRace a medida que la empresa crecía y se ponía en marcha el lanzamiento de la plataforma en marzo de 2023, para el que se adquirieron 6 millones de dólares de capital semilla.

Korsos sabía que elegir la opción adecuada en el momento justo podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por eso, quiso aprovechar el poder de Slack para inclinar la balanza hacia el éxito. Ahora, el equipo de HeadRace utiliza Slack a cada oportunidad, ya sea para elegir entre varios candidatos en la aplicación o para responder a la solicitud de información importante por parte de un cliente: cualquier acción que se lleve a cabo en la aplicación de HeadRace activa una respuesta en Slack, por lo que el flujo de notificaciones no se detiene.

Para poder gestionar una empresa global en diferentes zonas horarias, desde California hasta Latinoamérica pasando por Oriente Medio, mantener la coordinación entre todas las partes involucradas algo crucial. HeadRace utilizó códigos personalizados con API de Slack para crear canales que enviasen automáticamente invitaciones de Slack Connect a los encargados de selección de personal y a los empleadores para facilitar las negociaciones y la evaluación de candidatos. Cuando los clientes se incorporan a la plataforma de HeadRace, reciben una cálida bienvenida por parte de un bot de Slack, así como un punto de contacto fiable de Slack Connect durante toda la experiencia.

Para hacer frente al desafío que supone gestionar a diferentes encargados de selección de personal, Korsos ayudó al equipo a implementar un comando que automáticamente crea un canal para cada interacción entre una empresa y un encargado de selección de personal en el espacio de trabajo de la comunidad de HeadRace. Esto optimiza la comunicación y mantiene la información importante en un lugar accesible para que los clientes puedan supervisar el rendimiento de los encargados de selección de personal y mejorar la eficiencia cuando sea necesario. El bot de Slack en HeadRace también envía alertas, tanto a los encargados de selección de personal como a los empleadores, acerca de las novedades relacionadas con los estados o documentos de los candidatos. De esta forma, todas las partes implicadas tienen visibilidad de cada etapa del proceso y pueden tomar las decisiones pertinentes llegado el momento.

“Consideramos que el rendimiento operativo que conseguimos con Slack, junto con la fluidez que nos brinda, supone un aumento exponencial de nuestra eficiencia. Llevar a cabo nuestro trabajo sin tener que redactar correos formales de bienvenida, tener una única fuente de información que recoja todas las novedades y poder actuar rápidamente siempre desde el mismo sitio es una ventaja increíble”. Kevin Brinig Cofundador y director de Operaciones, HeadRace

Como usuarios expertos de los hilos de la conversación, el equipo de HeadRace puede acceder a cualquier proyecto o conversación cuando lo necesiten para mantener la organización en los canales. Además, sacan el máximo partido a sus componentes tecnológicos añadiendo integraciones como Figma, Asana, Datadog, GitHub y Senty directamente en Slack, lo que les permite agilizar su trabajo al reducir el cambio entre aplicaciones.

Ahora que tienen todos sus recursos en Slack, en HeadRace ya no necesitan pagar por Zendesk. Sus equipos internos de atención al cliente y gestión de ayuda han conseguido ahorrar tiempo, dinero e idas y venidas. La empresa crea un canal para cada encargado de selección de personal o empleador que se une, lo que permite resolver cualquier problema de forma rápida y sin necesidad de utilizar herramientas externas.

Al transferir las operaciones de HeadRace a Slack, las interacciones durante todo el ciclo de trabajo de los encargados de selección de personal y los empleadores son rápidas y personalizadas. Tener todos los procesos y recursos en un mismo lugar permite a los clientes supervisar y evaluar el rendimiento de cada encargado de selección de personal para coordinarse más rápido de cara a los objetivos y obtener mejores resultados para todas las partes. HeadRace avanza de la mano con sus usuarios para garantizar la comunicación y coordinación en todo momento.