Slack으로 민주적인 채용 프로세스를 추구하며 올해의 Slack 미래형 리더 어워드를 수상한 Laszlo Korsos

채용 네트워크 플랫폼인 HeadRace의 CEO 겸 공동 설립자인 Laszlo Korsos는 Slack에서 내부 프로세스와 외부 협업을 모두 심도 있게 통합한 점을 인정 받아 올해의 Slack 미래형 리더 어워드를 수상하게 되었습니다.

HeadRace는 모든 관련자들을 위한 채용 프로세스를 민주화하여 부티크 채용 담당자가 업계의 네트워크 효과를 활용할 수 있도록 지원하며, 비즈니스를 효율적으로 성장시키고 클라이언트의 요구에 집중하는 데 필요한 백오피스 서비스와 독점 기술을 지원합니다. HeadRace는 단순한 채용 자동화 도구를 넘어 더 투명한 인재 검색, 보다 일관된 인센티브 및 효율적인 결과를 제공하여 Domino Data Lab, BetterUp, Swimply, Bloomberg, StellarFi 등 크고 작은 규모의 고용주를 위한 채용 서비스를 근본적으로 변화시키고 있습니다.

Slack을 채택하기 전에 HeadRace는 서로 다른 여러 도구들로 세 분야의 그룹을 운영했습니다. 직원들은 화상 회의 앱을 사용해 채용 담당자와 고용주와의 연결을 시도한 후, 이메일에 연결되지 않은 사람들은 참조로 추가했습니다. 이상적인 경험이라고 할 수는 없었죠.

지원자는 짧은 기간 동안만 구직 시장에서 활동하기 때문에 채용 담당자는 아주 짧은 시간 내에 투자 여부에 대한 결정을 내려야 하며, 기회는 순식간에 지나가 버립니다. Korsos는 2022년 6월 비공개 베타 버전을 출시한 후 효율성과 확장성을 최적화하기 위해 회사가 2023년 3월에 플랫폼을 즉시 사용할 수 있도록 6백만 달러의 시드 펀딩 모금을 위해 매진하면서 HeadRace가 빠르게 성장할 수 있도록 Slack을 지원했습니다.

적기에 옳은 답을 찾는 것이 성패를 가를 수 있음을 알고 있던 Korsos는 Slack의 성능을 활용해 성공을 향한 가능성을 높였습니다. 고용주가 HeadRace 앱을 통해 여러 지원자 중 선택하든, HeadRace 팀이 고객의 중요한 정보 요청에 응답하든, 이제 이 팀은 모든 기회에 Slack을 활용합니다. HeadRace 앱에서 작업을 수행하면 Slack에서도 작업이 트리거되며 바로 알림을 생성됩니다.

캘리포니아에서 남미, 중동에 이르기까지 다양한 시간대에 걸쳐 글로벌 비즈니스를 운영하려면 모든 내외부 이해관계자가 같은 정보를 공유하는 것이 필수적입니다. HeadRace는 Slack API로 사용자 지정 코드를 작성해 채널을 만든 후 채용 담당자와 고용주에게 Slack Connect 초대장을 자동으로 전송하여 계약 협상이나 지원자 리뷰를 용이하게 만들었습니다. HeadRace 플랫폼에 온보딩되면 모든 고객은 HeadRace Slackbot의 환영 메시지를 받게 되며, 채용 과정 전반에 걸쳐 Slack Connect에서 신뢰할 만한 접점을 갖게 됩니다.

여러 채용 담당자를 관리해야 하는 문제를 해결하기 위해 Korsos는 팀이 HeadRace 커뮤니티 워크스페이스에서 채용 담당자와 회사 간의 모든 상호 작용에 대해 자동으로 채널을 가동하는 명령을 실행하도록 지원했습니다. 이를 통해 커뮤니케이션 과정을 간소화하고 모든 관련 정보에 쉽게 액세스할 수 있으므로 고객은 채용 담당자의 성과를 투명하게 추적하고 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 HeadRace Slackbot은 채용 담당자와 고용주 모두에게 지원자 서류 제출이나 상태 업데이트에 대한 알림을 보내 모든 당사자들이 프로세스의 모든 단계를 확인할 수 있고 적시에 신속한 결정을 내리도록 해 줍니다.

“Slack을 통해 얻을 수 있는 운영 활용성과 능숙도가 결합되어 기하급수적으로 효율성을 높일 수 있습니다. 인사말이 삽입된 이메일을 공식적으로 작성하지 않아도 업무를 마칠 수 있고, 모든 업데이트를 확인할 수 있는 단일 정보 출처를 확보할 수 있으며, 같은 장소에서 즉시 조치를 취할 수 있다는 것은 정말 놀라운 이점이죠.” HeadRace 공동 설립자 겸 COO Kevin Brinig

HeadRace 팀은 스레드의 고급 사용자로, 채널을 체계적으로 관리하면서 필요에 따라 프로젝트와 대화 내용을 쉽게 참조할 수 있습니다. 또 Figma, Asana, Datadog, GitHub, Senty 등의 도구를 Slack에 직접 통합하여 기술 스택을 대폭 강화함으로써 작업 전환을 줄여 업무 속도를 높일 수 있습니다.

모든 주요 구성원이 Slack을 사용하기 때문에, HeadRace는 더이상 Zendesk 비용을 지출할 필요가 없습니다. 이제 사내 고객 서비스 및 지원 관리자는 시간, 비용 및 수고를 줄일 수 있습니다. 또 온보딩하는 모든 채용 담당자나 고용주를 위해 외부 도구 없이도 모든 상황을 즉시 스워밍하거나 다른 팀으로 분류할 수 있는 전담 지원 채널을 만듭니다.

HeadRace를 Slack에서 운영함으로써 모든 고용주와 채용 담당자의 수명 주기 전반에 걸친 상호 작용이 필요에 맞게 맞춤화되고 시의적절하게 이뤄집니다. 모든 사용자와 모든 프로세스가 한곳에 있어, 고객은 다양한 채용 담당자의 성과를 모니터링하고 평가하는 동시에 목표를 보다 신속하게 조정할 수 있으므로 모든 당사자에게 더 나은 결과를 제공할 수 있습니다. 사용자가 늘어남에 따라 HeadRace도 크게 성장할 수 있으며, 아무리 빠르게 성장하더라도 원활한 소통과 조율이 보장됩니다.