Slack 年度梦想家 Laszlo Korsos 在 Slack 中实现了招聘过程的民主化

招聘网络平台 HeadRace 的 CEO 兼联合创始人Laszlo Korsos 因将 Slack 的内部流程和外部合作进行了深度整合而被评为 Slack 年度梦想家。

HeadRace 实现了招聘过程的民主化，让所有时装店的招聘者都能利用上行业的网络效应，为他们提供高效发展业务和关注客户需求所需的后台服务和专有技术。HeadRace 不仅仅是一个招聘类的自动化工具，它还正在从根本上改变招聘，为大大小小的雇主提供更透明的人才搜索功能、更一致的激励措施和高效的数据结果，如 Domino Data Lab、BetterUp、Swimply、Bloomberg、StellarFi 等。

在采用 Slack 之前，HeadRace 通过多种不同的工具运营着一个三方市场。人们会使用视频会议应用，尝试将员工与雇主关联在一起，然后向那些无法参与会议的人抄送邮件 — 这不是一种理想的体验。

由于求职者在就业市场上的活跃时间很短，招聘人员在极短的时间内做出投资决定，招聘的机会转瞬即逝。在 2022 年 6 月推出私人测试版后，为了优化效率以及实现可扩展性，Korsos 提出使用 Slack 来支持 HeadRace 实现快速增长 — 该公司当时的目标是在 2023 年 3 月推出该平台，并种子轮融资 600 万美元。

能否在正确的时间找到正确的答案意味着成或是败，因此 Korsos 决定利用 Slack 的力量来提高成功的几率。无论是雇主在 HeadRace 应用中面对多个候选人进行选择，还是 HeadRace 团队响应客户的关键信息请求，该团队现在都会利用 Slack 抓住每一个机会：HeadRace 应用上的操作会触发 Slack 中的操作，从而创建无缝的通知。

当业务遍布全球，从加利福尼亚州到拉丁美洲再到中东，需要在多个时区经营全球业务时，所有内部和外部利益相关者就必须意见统一。HeadRace 使用 Slack API 编写自定义代码，创建可自动向招聘人员和雇主发送 Slack Connect 邀请的频道，促进合同事务谈判，而且更有效地进行候选人校准。当他们加入 HeadRace 平台时，每个客户都会感受到来自 HeadRace Slack 机器人的欢迎，并在整个过程中拥有可靠的 Slack Connect 接触点。

为了应对管理多个招聘人员的挑战，Korsos 帮助团队实施了一项命令 — 自动为 HeadRace Community 工作区中的每一次招聘人员与公司的互动开辟一个频道。这简化了沟通，并使所有相关信息易于访问，使客户能够透明地跟踪招聘人员的绩效，从而提高效率。HeadRace Slack 机器人程序还会向招聘人员和雇主发出关于候选人提交和状态更新的提示，确保各方在该流程中的每个阶段都保持可见性，并在时机成熟时迅速做出决定。

“我们发现，我们从 Slack 获得了运营杠杆，它还让我们的工作变得流畅，为我们带来了极大的效率提升。不用正式撰写带有敬语的电子邮件就能完成工作，使用单一的可靠来源就能检查所有更新，并且能够在同一个位置立即采取行动，这简直太棒了，让人难以置信。” HeadRace 联合创始人兼首席运营 Kevin Brinig

作为消息列功能的重度使用者，HeadRace 团队可以根据需要轻松地参考项目和对话，同时保持频道组织有序。他们还将 Figma、Asana、Datadog、GitHub 和 Senty 直接集成到 Slack 中，让整个技术堆栈变得强大无比，从而减少了背景信息切换，提高了工作效率。

由于所有重要的参与者都在 Slack 中，因此 HeadRace 不再需要付费购买 Zendesk。现在，他们的内部客户人员能很好地服务管理团队，并帮助他们节省时间、金钱，而且省去了来回沟通的繁琐。对于每一位刚上手的招聘人员或雇主，公司都会创建一个指定的支持频道 — 任何情况都可以立即进行群策群力或分流，无需借助外部工具。

将 HeadRace 的运作引入 Slack 后，在项目的整个生命周期中，每个雇主和招聘人员都能获得个人化的互动体验，并能及时采取行动。每个人和每个流程都在一个位置，客户可以监控和评估不同招聘者的表现，同时更快地实现目标，从而为各方带来更好的结果。随着用户规模的扩大，HeadRace 也可以扩大，确保无论用户增长多快，沟通和协调都是无缝的。