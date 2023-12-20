Entscheider:innen in Unternehmen beschäftigen sich derzeit intensiv mit dem Thema Mitarbeitermotivation. Denn Mitarbeitermotivation sagt viel über den Zustand eines Unternehmens aus. Arbeitet dein Projekt-Team engagiert oder leisten die Team-Mitglieder nur Dienst nach Vorschrift? Haben die Teammitglieder Spaß an ihrer Arbeit und setzen sie sich für den Erfolg des Unternehmens ein? Oder haben sie die Lust an der Arbeit verloren, vielleicht sogar innerlich gekündigt? Diese wichtigen Fragen stellen sich Team-Verantwortliche immer wieder, zumal neue Technologien die Art und Weise verändern, wie und wo wir arbeiten. In diesem Zuge sind einige Apps entwickelt worden, mit denen du die Mitarbeitermotivation effizient messen und verbessern kannst. Wir zeigen dir, mit welchen Tools du die moderne Zusammenarbeit fördern kannst.

Unsere eigene Messung: Mitarbeiterzufriedenheit in Unternehmen

Bereits vor einiger Zeit haben wir in unserer einschlägigen Future of Work-Studie untersucht, ob sich Wissensarbeiter:innen mit ihrer Tätigkeit identifizieren. Die Umfrage hat ergeben, dass sich fast alle Mitarbeitenden (91 %) eine engere Beziehung zu ihren Bürokolleg:innen wünschen, 85 % eine bessere Vernetzung mit den Co-Worker:innen, die nicht vor Ort sind. Die meisten Mitarbeiter:innen wollen auch mehr Transparenz am Arbeitsplatz: 80 % möchten mehr über die Entscheidungsprozesse im Unternehmen wissen und 87 % wollen in Zukunft für transparentere Unternehmen arbeiten. Insgesamt ist fast ein Viertel der Befragten – 24 % – unzufrieden mit der Art und Weise, wie ihr Unternehmen derzeit Informationen weitergibt.

Eine großangelegte Mitarbeiterbefragung wird in jedem Unternehmen interessante und überraschende Ergebnisse ans Licht bringen. Mit verschiedenen Apps kannst du aber auch im operativen Alltag schnell und einfach die Mitarbeiterzufriedenheit messen. Einige Anwendungen ermöglichen es dir, Umfragen zu erstellen. Durch Feedback aus erster Hand kannst du herausfinden, welche Prozesse in deinem Projekt funktionieren – und welche nicht. Andere Apps fördern eine integrative Unternehmenskultur, da sie einen Ort bieten, an dem deine Mitarbeiter:innen das Gefühl haben, offen kommunizieren und sie selbst sein zu können. Vor allem aber können die folgenden Apps dazu beitragen, einen optimierten digitalen Arbeitsplatz zu schaffen, der letztlich die Team-Leistung verbessert.

TINYpulse: App zur Mitarbeiterbefragung und für Kolleg:innen, die sich gegenseitig feiern wollen

Die meisten Unternehmen sind mit „Pulsbefragungen“ vertraut: Umfragen, durch die Führungskräfte herausfinden, wie ihre Projekt-Teams über Arbeitsbelastung, Stresspegel und Unternehmenskultur denken. Diese Art der Mitarbeiterbefragung ist wertvoll für die Aufrechterhaltung der Mitarbeitermotivation. TINYpulse gehört zu den digitalen Pionieren auf diesem Gebiet.

Die Software umfasst auch die beliebte Funktion Cheers for Peers: Damit versenden deine Team-Mitglieder motivierende, herzliche oder lustige Gifs, Videos und Sticker untereinander, um die Erfolge ihrer Kolleg:innen gemeinsam zu feiern. Außerdem können Mitarbeitende „Suggestions“ untereinander versenden. Das sind diskrete Kurznachrichten, mit denen User sich gegenseitig Tipps geben können, wie man konstruktiv mit schwierigen Situationen am Arbeitsplatz umgehen kann. Gerade Projekt-Teams, die an unterschiedlichen Orten arbeiten, können mit TINYpulse ein echtes Gemeinschaftsgefühl entwickeln.

Der Qualtrics Mehrwert: Messung von Mitarbeiterzufriedenheit und Identifikation von Einflussfaktoren

Wenn du die Mitarbeitererfahrung nachvollziehen willst, ist Qualtrics (Legacy) ein beinahe unerlässliches Werkzeug. Die App verfügt über eine erstklassige Analyse-Engine und lässt sich in allen besseren Kollaborationsplattformen für Remote- und Hybrid-Teams integrieren, darunter auch Slack. Mit Qualtrics (Legacy) versendest du ganz einfach Mitarbeiterumfragen und sammelst die Antworten dazu ein. Darüber hinaus kann die App durch intelligente Prognosen die positiven Einflussvariablen auf Mitarbeiterzufriedenheit identifizieren und priorisieren. Die gesammelten Daten kannst du über die App anschließend unternehmensweit zur Verfügung stellen. So schaffst du mehr Transparenz und ermöglicht es allen deinen Team-Mitgliedern, eine aktivere Rolle bei der Gestaltung der Unternehmenskultur zu spielen.

Mit Culture Amp die Mitarbeiterzufriedenheit messen: Fragebogen- und Analyse-Tool für Tiefen-Erkenntnisse

Culture Amp ist die passende App für dich, wenn du die Stimmung in deinem Projekt-Team anhand von konkretem Feedback verstehen möchtest. Die leistungsstarke Analyseplattform wurde von Data Scientists in Zusammenarbeit mit Organisations-Psycholog:innen entwickelt. Anhand von personalisierbaren Templates erstellst du digitale Fragebögen, mit denen du die Zufriedenheit deiner Team-Mitglieder oder den Erfolg von Motivations-Maßnahmen detailliert messen und sinnvolle Learnings ableiten kannst.

Über Culture Amp erhältst du außerdem Zugriff auf die Mess-Daten führender Unternehmen, die du mit deinen eigenen Ergebnissen vergleichen kannst. Die App-eigenen Textanalyseberichte geben dir Einblick in die Daten von über 1.400 Unternehmen, die Culture Amp ebenfalls nutzen. Auf diese Weise liefert das Tool dir sehr detaillierte Einblicke in deine eigenen Projekt-Teams und erweitert deinen Erkenntnishorizont um die Erfahrungen anderer Unternehmen. Mehr als ein Nice-to-Have ist die Fähigkeit zum Machine Learning, die Culture Amp mitbringt, und sich dadurch ständig selbst verbessert.

Vom Learning zum Doing: Umfrageergebnisse analysieren mit Betterworks Engage

Der Aufwand einer Mitarbeiterbefragung lohnt sich nur, wenn die Ergebnisse ausgewertet werden und Veränderungen anstoßen. Mit Betterworks Engage kannst du nach Umfragen gleich die nächsten Schritte einleiten, denn der Betterworks-Bot Betty formuliert für dich nützliche Schlussfolgerungen aus erhobenen Daten. Mit Bettys Hilfe legst du zu erbringende Leistungen fest, bringst sinnvolle Initiativen in Umlauf und verfolgst die Umsetzung von der Implementierung bis zum Erfolg. Mitarbeiter-Lebenszyklus-Umfragen, Pulsbefragungen und Bottom-up-Feedback (Crowdsourcing) versorgen Betty laufend mit nützlichen Informationen, von denen dein Projekt-Team dann profitiert. Dieser Prozess läuft sogar vollständig automatisiert ab, sobald du den Bot in deine Kollaborationsplattform integriert hast.

Bonusly: Mitarbeitermotivation fördern und Belohnen

Wenn es um Team-Leistung geht, kannst du Mitarbeitende für ihre großartige Arbeit loben und ihnen danken. Aber kommt eine tatsächliche Belohnung nicht sogar noch besser an? Mit Bonusly drückst du deine Wertschätzung nicht durch Worte aus, sondern mit einem Punktesystem. Alle Mitarbeitenden erhalten ein monatliches Kontingent an Punkten, die sie an ihre Kolleg:innen senden können, um sich zu bedanken. Sobald sie eine bestimmte Anzahl an Punkten gesammelt haben, können sie diese gegen ein Geschenk eintauschen: etwa Gutscheine von führenden Marken oder Spenden an wohltätige Organisationen – allesamt auswählbar im Bonusly-Katalog. So steigerst du die Arbeitsmoral in deinem Projekt-Team enorm. Außerdem erkennt Bonusly Belohnungs-Trends, anhand derer du sehen kannst, wann Mitarbeitende überdurchschnittliche Leistungen erbringen.

SurveyMonkey: Kollaborations-Booster, damit Team-Mitglieder an einem Strang ziehen

Du hast sicher schon von SurveyMonkey gehört. Mit dieser App erstellst und verteilst du in Rekordgeschwindigkeit benutzerfreundliche Fragebögen. Sie sollen Projekt-Teams dabei helfen, sich über verschiedene Themen schnell einig zu werden – von jährlichen Unternehmensstrategien bis hin zu gemeinsamen Veranstaltungen. Die einfache Bereitstellung über mehrere Channels und Plattformen macht diese Lösung zu einer der führenden Apps für Mitarbeitermotivation. Mit anpassbaren Designs und Vorlagen kannst du sogar deine Unternehmensmarke in den Umfragen visuell widerspiegeln.

Power-Tool Officevibe: Mitarbeiterbefragungen grafisch auswerten

Wer hat im täglichen Doing schon Zeit, sich durch lange Reportings zur Mitarbeiterzufriedenheit zu scrollen? Officevibe ist ein Problemlöser, der dir wertvolle Zeit spart. Officevibe-Analysen leben von der Visualisierung deiner Umfrageergebnisse. Du erhälst einen schnellen Über- und tiefen Einblick in Engagement und Zufriedenheit deines Projekt-Teams. Außerdem kannst du Trends verfolgen, die mit speziellen User-Attributen verbunden sind: Gehalt, Einstellungsdatum, Abteilungszugehörigkeit. Und dann ist da noch Leo, der nette Slackbot von Officevibe. Leo holt automatisch und regelmäßig Feedback vom Projekt-Team ein und fördert eine lebendigere Unternehmenskultur, indem er Lob von Mitarbeitenden direkt an die richtigen Kolleg:innen weiterleitet.

Nutze digitale Tools um die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten wissen, dass ihr Feedback für Führungskräfte wichtig ist. Aus diesem Grund reicht es längst nicht mehr aus, wenn Führungskräfte ein- oder zweimal im Jahr die Mitarbeiterzufriedenheit messen. Fragebogen-Tools sind gefragt, die kontinuierlich Feedback zu Stimmung, Produktivität und Leistung einholen können. Wie oft du Umfragen zur Mitarbeitermotivation durchführen solltest, können dir deine Mitarbeitenden am besten sagen. Frage sie, was ihrer Meinung nach am besten funktioniert, und passe den Evaluations-Prozess entsprechend an. Unter den vielen Apps, die Feedback messen und motivieren helfen, ist mit Sicherheit eine passende Lösung für dein Projekt vorhanden. Nutze die Tool-Vielfalt, um Mitarbeitende besser zu vernetzen, Team-Prozesse zu optimieren und persönliche Beziehungen zu vertiefen. So setzt du Impulse für Mitarbeitermotivation und mehr individuelle Zufriedenheit.

Weitere relevante Informationen findest du in unserer Themenübersicht rund um Mitarbeiterzufriedenheit.