Teamorientiertes Arbeiten spielt nicht erst im Berufsleben eine wichtige

Rolle. Selbst Kinder lernen oft schon von klein auf, wie sie mit anderen

kooperieren können. Aber warum ist Teamwork schon so früh relevant? Weil

unsere Empathie-, Kompromiss- und Kommunikationsfähigkeit auf diese Weise

frühzeitig angeregt und entwickelt wird. Wir erklären dir, warum

kollaboratives Arbeiten essentiell ist und unter welchen Bedingungen

teamorientiertes Arbeiten besonders gut funktioniert.

Warum ist Teamarbeit wichtig?

Unsere Gesellschaft wird immer komplexer und lässt sich oftmals nur noch im

Team bewältigen: In den vergangenen Jahren ist Teamarbeit sowohl im Privat-

als auch im Berufsleben immer wichtiger geworden. Communities und Netzwerke

nehmen im Leben der Menschen einen immer höheren Stellenwert ein. Hier

werden Wissen und Kompetenzen miteinander geteilt, Orientierung vermittelt

und gesellschaftliche Innovationen angestoßen. Beispielsweise nutzen

soziale Bewegungen das Engagement der Vielen, um politisches Handeln und

Veränderungen im Alltagsleben anzustoßen. Menschen schließen sich also

zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen, die Einzelne allein nicht

verwirklichen können.

Was bedeutet Teamarbeit für Unternehmen?

Im modernen Wirtschaftsleben sind es selten einsame Genies, die Branchen

und Märkte revolutionieren. Im freien Wettstreit um die besten Ideen,

Erfindungen und Produkte bringt Teamarbeit fast immer die größten Innovationen hervor. Selbst Ausnahmetalente kollaborieren mit verschiedensten

Spezialist:innen, die ein breites Spektrum an Kompetenzen in die

arbeit im Team einbringen, denn Teamarbeit ermöglicht Unternehmen eine

Reihe erfolgsentscheidender Vorteile:

Wettbewerbsfähigkeit : Ein zusammenarbeitendes Projekt-Team mit

unterschiedlichen Interessen und Kompetenzen hat eine hohe

Innovationskraft, auf die Mitbewerber:innen oft nicht vorbereitet

sind.

: Ein zusammenarbeitendes Projekt-Team mit unterschiedlichen Interessen und Kompetenzen hat eine hohe Innovationskraft, auf die Mitbewerber:innen oft nicht vorbereitet sind. Problemlösungskompetenz : Durch die Kombination vieler individueller

Stärken lassen sich komplexe Herausforderungen effizient bearbeiten

und lösen, Fehler werden schneller erkannt, revidiert oder gleich

vermieden.

: Durch die Kombination vieler individueller Stärken lassen sich komplexe Herausforderungen effizient bearbeiten und lösen, Fehler werden schneller erkannt, revidiert oder gleich vermieden. Mitarbeiterbindung : Teamorientiertes Arbeiten eröffnet

Mitarbeitenden neue Spielräume, um sich einzubringen. Das

individuelle Engagement und die Zufriedenheit mit der eigenen

Arbeit steigen.

: Teamorientiertes Arbeiten eröffnet Mitarbeitenden neue Spielräume, um sich einzubringen. Das individuelle Engagement und die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit steigen. Identifikation mit dem Unternehmen : Teamorientiertes Arbeiten über

Fach- und Abteilungsgrenzen hinweg fördert das Verständnis für

unterschiedliche Arbeitsweisen und Herausforderungen. Mitarbeiter:innen

lernen, die eigene Perspektive zu wechseln und identifizieren sich

stärker mit den Herausforderungen des ganzen Unternehmens.

: Teamorientiertes Arbeiten über Fach- und Abteilungsgrenzen hinweg fördert das Verständnis für unterschiedliche Arbeitsweisen und Herausforderungen. Mitarbeiter:innen lernen, die eigene Perspektive zu wechseln und identifizieren sich stärker mit den Herausforderungen des ganzen Unternehmens. Sozialkompetenz : Teamarbeit stärkt das aktive Zuhören, die Empathie

und Kompromissbereitschaft bei den Mitarbeitenden. Arbeitsklima und Teamkultur werden für alle einladender, persönlicher und besser.

: Teamarbeit stärkt das aktive Zuhören, die Empathie und Kompromissbereitschaft bei den Mitarbeitenden. Arbeitsklima und Teamkultur werden für alle einladender, persönlicher und besser. Reduzierter Arbeitsaufwand für Teamleiter:innen: Gut eingespielte

Teammitglieder klären Zuständigkeiten und eine effiziente

Aufgabenverteilung in hohem Maße autonom. Sie arbeiten

selbstbestimmt, evaluieren Arbeitsergebnisse in der Gruppe und

brauchen weniger Anleitung und Kontrolle durch ihre Teamleitung.

Mit Kollaborationstools wie Slack können Teamleiter:innen und Mitarbeiter:innen

die positiven Effekte der Zusammenarbeit weiter verstärken. Sie können mit ihrer Hilfe zu jeder Zeit und von jedem Ort aus in einen konstruktiven Austausch miteinander treten. Außerdem vereinfacht der hierarchiefreie Dialog die Selbstorganisation der

Mitarbeiter:innen.

Herausforderungen der Teamarbeit und wie sie gelöst werden können

Teamarbeit bringt viele Vorteile, birgt aber auch Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Hier erfährst du, wie du häufige Probleme in der Zusammenarbeit löst und dein Team auf Erfolgskurs bringst.

Kommunikationsprobleme

Effektive Kommunikation ist der Schlüssel für erfolgreiche Teamarbeit, aber auch einer der häufigsten Stolpersteine. Unklare Anweisungen, Missverständnisse oder unzureichende Abstimmung führen oft zu Verzögerungen oder Konflikten. Um Kommunikationsprobleme zu vermeiden, solltest du klare Regeln für den Austausch im Team festlegen. Lege fest, welche Informationen auf welchen Kanälen geteilt werden, und ermutige deine Kolleg:innen, Feedback zu geben.

Digitale Tools wie Slack können dabei helfen, die Kommunikation im Team zu strukturieren. Mit Features wie Channels für spezifische Themen, Direktnachrichten und Videoanrufen stellst du sicher, dass jede:r im Team die benötigten Informationen zur richtigen Zeit erhält. Slack ermöglicht es außerdem, Ideen zu teilen und Entscheidungen schneller zu treffen – auch über Standorte hinweg.

Ungleiche Arbeitsbelastung

Ein weiteres häufiges Problem in Teams ist die ungleiche Verteilung von Aufgaben. Dies führt nicht nur zu Frustration bei überlasteten Mitarbeitenden, sondern kann auch die Effizienz des gesamten Teams beeinträchtigen. Die Lösung: Transparenz durch klare Rollenverteilungen und strukturierte Workflows.

Erstelle eine Liste der Verantwortlichkeiten und stimme diese gemeinsam im Team ab. Mit Tools wie Slack kannst du Aufgaben visualisieren, Fristen setzen und Fortschritte in Echtzeit verfolgen. Das sorgt für ein ausgewogenes Arbeitsklima und stärkt das Vertrauen zwischen den Mitarbeitenden.

Indem du diese Herausforderungen aktiv angehst, schaffst du die Basis für eine erfolgreiche und produktive Zusammenarbeit in deinem Team.

Ein Projekt-Team zusammenstellen: Finde echte Teamplayer:innen

Jedes Projekt-Team profitiert von Mitarbeiter:innen, die gut mit anderen

zusammenarbeiten können. Teammitglieder brauchen immer eine gewisse Zeit,

bis sie sich auf die Kommunikations- und Arbeitsweise ihrer Kolleg:innen

eingestellt haben und gemeinsam produktiv werden. Jedes Projekt-Team

profitiert daher von Mitarbeiter:innen, die gut mit anderen zusammenarbeiten

können. Die folgenden Fähigkeiten helfen ihnen dabei, sich auf die

Teamsituation schneller und besser einzulassen und mit anderen an einem

Strang zu ziehen:

Eine offene Grundhaltung : Freude am kommunikativen Austausch ist

eine wichtige Eigenschaft, denn langfristige Teamarbeit braucht

vertrauensvolle Beziehungen zwischen Kolleg:innen.

: Freude am kommunikativen Austausch ist eine wichtige Eigenschaft, denn langfristige Teamarbeit braucht vertrauensvolle Beziehungen zwischen Kolleg:innen. Emotionale Intelligenz : Teammitglieder müssen sich auf die

Eigenheiten anderer Menschen einlassen können und in schwierigen

zwischenmenschlichen Situationen konstruktiv, wertschätzend und

motivierend kommunizieren.

: Teammitglieder müssen sich auf die Eigenheiten anderer Menschen einlassen können und in schwierigen zwischenmenschlichen Situationen konstruktiv, wertschätzend und motivierend kommunizieren. Fachliche Intelligenz: Know-how und kreatives Denken bringen

Projekte voran, können Kolleg:innen begeistern und dazu

inspirieren, über sich selbst hinauszuwachsen.

Damit sich alle Vorteile eines kollaborativen Arbeitsansatzes optimal

entfalten, solltest du Mitarbeitende identifizieren, die in empathischer

Weise mit anderen harmonieren und sich auf fachlicher Ebene gegenseitig

ergänzen. Bringe erst die richtigen Persönlichkeiten zusammen und gib ihnen

anschließend einen Rahmen, in dem sie ihre eigenen Stärken zum gemeinsamen

Nutzen ausspielen können.

Teamarbeit fördern: Verteile Rollen und Ressourcen richtig

Gut eingespielte Projekt-Teams brauchen keine starren Hierarchien, um

effizient zu schnellen Lösungen zu kommen. Du solltest dennoch die

folgenden Teamrollen kennen und an Mitarbeitende verteilen, weil sie

teamorientiertes Arbeiten erleichtern können – vor allem, wenn dein

Projekt-Team größtenteils digital kollaboriert:

1. Projektleitung

Die Projektleitung behält den Überblick über den Projektstand, alle

Meilensteine, fristgerechte Abgaben sowie die Qualität der Arbeit. Außerdem

sorgt sie für einen permanenten Austausch an Ideen, Hilfestellungen und

Feedbacks unter den Mitarbeitenden. Darüber hinaus motiviert sie die

einzelnen Teammitglieder dazu, ihr Bestes zu geben. In Form von Tasks

klären sie Zuständigkeiten im Projekt-Team und können den Bearbeitungsstand

von Teil- und Gesamtzielen jederzeit nachvollziehen.

2. Weitere Projektrollen

Unterhalb der Projektleitung empfiehlt es sich, möglichst allen

Team-Mitgliedern einen klar definierten Verantwortungsbereich zuzuweisen.

So können die Projektmitglieder ihre Arbeit selbstständig organisieren und

entwickeln ein Verantwortungsgefühl für „ihren Schaffensraum“. Beschreibe

die Rollenanforderungen genau, die mit den einzelnen Aufgaben einhergehen.

So vermeidest du im operativen Alltag Missverständnisse darüber, was du als

Team-Verantwortliche:r von deinen Mitarbeitenden erwartest. Zu den

wichtigsten Rollen in fast jedem Projekt gehören dabei:

Teilprojektleitung : In großen Projekten kannst du einzelne

Projektbereiche an eine Teilprojektleitung delegieren. In diesem

kleineren Rahmen entlastet sie dich von Projektmanagement-Aufgaben.

Bleib dennoch im engen Kontakt mit den Teilprojektleitungen und

treffe Entscheidungen, die sich auf andere Teil-Teams auswirken

können, immer selbst.

: In großen Projekten kannst du einzelne Projektbereiche an eine Teilprojektleitung delegieren. In diesem kleineren Rahmen entlastet sie dich von Projektmanagement-Aufgaben. Bleib dennoch im engen Kontakt mit den Teilprojektleitungen und treffe Entscheidungen, die sich auf andere Teil-Teams auswirken können, immer selbst. Projektausschuss : Mit dem Projektausschuss kannst du ein

Team-internes Gremium formieren, ausgewählte Vertreter:innen aus

einzelnen Teilprojekten sind seine Mitglieder. Der Ausschuss berät

die Zusammenarbeitenden im Projekt zu inhaltlichen Fragen, die sich

im Zuge der Kollaboration ergeben können.

: Mit dem Projektausschuss kannst du ein Team-internes Gremium formieren, ausgewählte Vertreter:innen aus einzelnen Teilprojekten sind seine Mitglieder. Der Ausschuss berät die Zusammenarbeitenden im Projekt zu inhaltlichen Fragen, die sich im Zuge der Kollaboration ergeben können. Controlling : In kleineren Projekten wird diese Rolle oft von der

Projektleitung übernommen, kann aber auch als eigener

Aufgabenkomplex an eine:n Mitarbeitenden übertragen werden. Diese:r

überwacht dann den Fortschritt des Projekts und kann bei Problemen

steuernd eingreifen. Darüber hinaus kannst du Controller:innen die

Überwachung der Projektkosten anvertrauen.

: In kleineren Projekten wird diese Rolle oft von der Projektleitung übernommen, kann aber auch als eigener Aufgabenkomplex an eine:n Mitarbeitenden übertragen werden. Diese:r überwacht dann den Fortschritt des Projekts und kann bei Problemen steuernd eingreifen. Darüber hinaus kannst du Controller:innen die Überwachung der Projektkosten anvertrauen. Projektbüro-Mitarbeitende : Bei diesem Team-Mitglied laufen die

Aufgaben eines Project Management Offices zusammen. Die

Verantwortlichen werten Projektdaten aus, erstellen Berichte und

unterstützen die Projektleitung bei wichtigen

Projektentscheidungen, indem sie relevante Informationen vorab

sichten und so strukturieren, dass die Leitung sich schnell ein

Bild machen kann.

: Bei diesem Team-Mitglied laufen die Aufgaben eines Project Management Offices zusammen. Die Verantwortlichen werten Projektdaten aus, erstellen Berichte und unterstützen die Projektleitung bei wichtigen Projektentscheidungen, indem sie relevante Informationen vorab sichten und so strukturieren, dass die Leitung sich schnell ein Bild machen kann. Qualitätsmanagement : Team-Mitglieder, die über lange Zeit auf

bestimmte Aufgaben fokussiert sind, können unter Umständen die

Qualität ihrer Arbeit nicht objektiv beurteilen. Deshalb kannst du

Team-externe Qualitätsmanager:innen ernennen. Sie prüfen neutral,

ob dein Projekt die Qualitätsziele des Unternehmens erfüllt.

: Team-Mitglieder, die über lange Zeit auf bestimmte Aufgaben fokussiert sind, können unter Umständen die Qualität ihrer Arbeit nicht objektiv beurteilen. Deshalb kannst du Team-externe Qualitätsmanager:innen ernennen. Sie prüfen neutral, ob dein Projekt die Qualitätsziele des Unternehmens erfüllt. Externe Berater:innen: In manchen Fällen bereichern Berater:innen

eingespielte Projekt-Teams durch einen unvoreingenommenen Blick auf

Prozesse und Dynamiken. Sie können durch gezielte inhaltliche

Impulse dabei helfen, Team-Entscheidungen schneller zu treffen und

Problemstellungen effizienter zu lösen.

3. Die richtigen Tools

In erster Linie entscheidet die individuelle Expertise deiner

Mitarbeitenden, ob sie für eine bestimmte Teamrolle geeignet sind. Hast du

Team-Mitgliedern die Rolle zugewiesen, die auch zu ihrem Skill-Set passt,

kannst du ihnen anschließend digitale Tools zur Verfügung stellen, mit

denen sie ihre Anforderungen effizient erfüllen können. Die folgenden

Werkzeuge haben sich in modernen Projekt-Teams bewährt:

Ressourcenmanagement-Software : Mit einem solchen Tool behalten

(Teil-)Projektleitungen den Überblick über die Ressourcen, welche

ihre Mitarbeitenden brauchen, um ihre Aufgaben erfolgreich zu

erfüllen. Vor allem Ressourcen, die projektübergreifend im

Unternehmen vorhanden sind, lassen sich hiermit rechtzeitig und

transparent einplanen und deinen Team-Mitgliedern zuweisen.

: Mit einem solchen Tool behalten (Teil-)Projektleitungen den Überblick über die Ressourcen, welche ihre Mitarbeitenden brauchen, um ihre Aufgaben erfolgreich zu erfüllen. Vor allem Ressourcen, die projektübergreifend im Unternehmen vorhanden sind, lassen sich hiermit rechtzeitig und transparent einplanen und deinen Team-Mitgliedern zuweisen. Time Tracking Tools : Damit die Einzelleistungen deiner

Team-Mitglieder am Ende effizient ineinander greifen, müssen sie

zeitlich aufeinander abgestimmt werden. Du kannst Time Tracking

Tools dazu nutzen, realistische Zeitschätzungen zu treffen und die

aufeinander aufbauenden Arbeitsschritte im Projekt zu koordinieren.

Außerdem kannst du im Projektverlauf prüfen, ob Arbeitsfortschritte

innerhalb deines Zeitplans liegen und rechtzeitig auf Abweichungen

reagieren.

: Damit die Einzelleistungen deiner Team-Mitglieder am Ende effizient ineinander greifen, müssen sie zeitlich aufeinander abgestimmt werden. Du kannst Time Tracking Tools dazu nutzen, realistische Zeitschätzungen zu treffen und die aufeinander aufbauenden Arbeitsschritte im Projekt zu koordinieren. Außerdem kannst du im Projektverlauf prüfen, ob Arbeitsfortschritte innerhalb deines Zeitplans liegen und rechtzeitig auf Abweichungen reagieren. Task- und Projektmanagement-Tools : Eine digitale

Projektmanagement-Lösung hilft dir dabei, die vielen Prozesse im

Projekt zu verschlanken und in einem Tool abzubilden. Hierin kannst

du komplexe Aufgaben auf einzelne Tasks herunterbrechen und weist

sie den richtigen Verantwortlichen zu, legst Abgabefristen fest und

automatisierst Benachrichtigungen wie Status-Updates oder

Erinnerungen an Deadlines.

: Eine digitale Projektmanagement-Lösung hilft dir dabei, die vielen Prozesse im Projekt zu verschlanken und in einem Tool abzubilden. Hierin kannst du komplexe Aufgaben auf einzelne Tasks herunterbrechen und weist sie den richtigen Verantwortlichen zu, legst Abgabefristen fest und automatisierst Benachrichtigungen wie Status-Updates oder Erinnerungen an Deadlines. Kollaborationssoftware: Kollaborative Softwarelösungen verbinden

direkte Kommunikationskanäle (z. B. Messenger, Telefon, Video) mit

einer digitalen Ablage für Dokumente, die von mehreren

Team-Mitgliedern gleichzeitig bearbeitet werden kann. Deshalb sind

Kollaborationstools vor allem für Projekt-Teams interessant, deren

Mitarbeitende teilweise oder ganz remote arbeiten und sich dennoch

eng mit ihren Kolleg:innen abstimmen müssen.

Sowohl die Rollenverteilung im Team als auch die passenden digitalen

Werkzeuge variieren je nach Anforderungen in deinem Projekt. Als Teamlead

entscheidest du darüber, welche Team-Rollen und Tools du benötigst, damit

deine Team-Mitglieder ihre Ziele erfolgreich umsetzen können. Vor allem in

kleineren Projekt-Teams musst du nicht unbedingt viele differenzierte

Team-Rollen etablieren. Stattdessen kannst du mit wenigen passgenauen,

flexibel einsetzbaren Tools die Selbstorganisation und eine agilere Form

der Teamarbeit fördern.

Agile Teamarbeit erhöht die Geschwindigkeit im Projekt

Im dynamischen Arbeitsumfeld vieler Unternehmen haben sich alternative

Projektmanagement-Methoden entwickelt, die andere Rollen erfordern. Das

gilt beispielsweise für agile Projekte, in denen starre Prozesse

aufgebrochen und durch eine iterative Arbeitsweise ersetzt werden. Die

wichtigsten Stakeholder:innen in agilen Projekten sind:

Product Owner : Diese Person ist für die Qualität des Endprodukts

verantwortlich.

: Diese Person ist für die Qualität des Endprodukts verantwortlich. Scrum Master: Dieses Teammitglied organisiert Workflows und die

Kollaboration, außerdem vermittelt sie zwischen allen

Projektbeteiligten.

Agile Projekte sind auf schnelle Lösungen ausgelegt: Agile Projekt-Teams

optimieren ihre Ergebnisse in eng getakteten Feedback- und

Korrekturschleifen. Dazu kommunizieren sie unentwegt miteinander. Wenn du

ebenfalls agil arbeiten willst, können dir Kollaborationsplattformen dabei

helfen, den Projektverlauf flexibel anzuleiten – sogar von unterwegs oder

aus dem Home-Office heraus. Bei Remote-Workern sind diese Tools in den

letzten Jahren immer beliebter geworden und gehören zu den wichtigsten Ressourcen in Projekt-Teams – und zwar egal ob du dich für ein agiles oder ein klassisches

Projektmanagement entscheidest.

Die richtige Ausstattung für teamorientiertes Arbeiten

Bei der Teamarbeit im Team müssen Mitarbeitende ihre persönlichen

Bedürfnisse mit denjenigen der Kolleg:innen koordinieren. Wie gut das im

Arbeitsalltag gelingt, hängt maßgeblich von den Ressourcen ab, mit denen du

deine Teammitglieder ausstattest. Stelle ihnen vor allem ausreichende

zeitliche und materielle Kapazitäten zur Verfügung:

Zeit : Konstruktives Teamwork lebt von Kommunikation. Dafür sollten

Zusammenarbeitende ausreichend Zeit haben, beispielsweise feste

Time-Slots für Teamaktivitäten (Brainstorming, Feedbackrunden,

Teambuilding) und Einzelarbeit.

: Konstruktives Teamwork lebt von Kommunikation. Dafür sollten Zusammenarbeitende ausreichend Zeit haben, beispielsweise feste Time-Slots für Teamaktivitäten (Brainstorming, Feedbackrunden, Teambuilding) und Einzelarbeit. Kreative Orte und Materialien: Unterschiedliche Arbeitsweisen

erfordern unterschiedliche Settings. Teammitglieder brauchen Orte,

an denen sie sich (digital) versammeln und gemeinsam austauschen

können, aber auch Rückzugsräume für konzentriertes Arbeiten.

Außerdem benötigen sie Tools, mit denen sie gemeinsam Ideen

entwickeln, visualisieren und dokumentieren können. Klassische

Beispiele sind digital geteilte White- oder Moodboards, auf denen

alle Teilnehmenden live beispielsweise gemeinsam Ideen sammeln,

sortieren und priorisieren können.

Als Projektleitung kannst du technische Lösungen dazu nutzen, um zielgenau

diejenigen Ressourcen bereitzustellen, die deine Mitarbeitenden brauchen.

In vielen Projekten lohnt sich der Einsatz einer Kollaborationsplattform,

die unterschiedliche Tools zum Ressourcenmanagement in sich vereint. Dein

Projekt-Team kann die von folgenden Vorteile von Teamarbeit daraus ziehen:

Kollaborationssoftware vereinfacht die zeitversetzte, asynchrone Zusammenarbeit. Mitarbeitende werden nicht durch Meetings aus ihrer Konzentration

herausgerissen, sondern beteiligen sich an der Team-Kommunikation

auf der Plattform, sobald sie einen konstruktiven Beitrag leisten

können. So wechseln Mitarbeitende selbstbestimmter und flexibler

zwischen Teamwork und Einzelarbeit. Sie nutzen die verfügbare

Arbeitszeit optimal aus.

zeitversetzte, asynchrone Zusammenarbeit. Mitarbeitende werden nicht durch Meetings aus ihrer Konzentration herausgerissen, sondern beteiligen sich an der Team-Kommunikation auf der Plattform, sobald sie einen konstruktiven Beitrag leisten können. So wechseln Mitarbeitende selbstbestimmter und flexibler zwischen Teamwork und Einzelarbeit. Sie nutzen die verfügbare Arbeitszeit optimal aus. In einer Kollaborationsplattform teilen Mitarbeitende Daten und

Dokumente miteinander und bearbeiten sie gemeinsam – in Echtzeit,

selbst wenn sie sich an unterschiedlichen Orten befinden. Darüber

hinaus können Zusammenarbeitende unterschiedliche spezialisierte

Kollaborations-Apps direkt in der Plattform integrieren und nutzen. Auf diese Weise haben sie alle wichtigen Digital-Tools

in einer Anwendung gebündelt und switchen schneller und bequemer

zwischen verschiedenen Tools hin und her.

Wenn du Mitarbeitende zusammenbringst, die Spaß an Teamwork haben und sich

gemeinsam weiterentwickeln wollen, wird ihre Kollaboration wichtige

Innovations- und Produktivitätspotenziale freisetzen. Indem du

Projektmitglieder bewusst auswählst, Rollen richtig verteilst und passende

Ressourcen bereitstellst, kannst du in jedem Unternehmen die idealen

Bedingungen für teamorientiertes Arbeiten herstellen.

Teamarbeit in der Praxis: Best Practices und Beispiele

Teamarbeit ist vielseitig und kann je nach Branche und Teamstruktur unterschiedlich gestaltet werden. Im Folgenden zeigen wir dir anhand konkreter Beispiele, wie Teams erfolgreich zusammenarbeiten und dabei digitale Tools wie Slack einsetzen.

Beispiel 1: Ein Marketing-Team nutzt Slack für Kampagnenplanung

In einem dynamischen Marketing-Team ist eine reibungslose Abstimmung entscheidend, um kreative Kampagnen pünktlich zu liefern. Mithilfe von Slack organisieren die Mitarbeitenden ihre Projekte in spezifischen Channels, zum Beispiel für Social-Media-Strategien oder Eventplanung. Ideen werden direkt im Channel geteilt, während Dateien wie Moodboards oder Kampagnenpläne übersichtlich angehängt werden können. Zusätzlich sorgt die Integration mit Tools wie Google Drive für einen schnellen Zugriff auf benötigte Dokumente. Das Ergebnis: Mehr Effizienz und weniger Missverständnisse im Kampagnenprozess.

Beispiel 2: Ein IT-Team organisiert Daily Stand-ups mit agilen Methoden

Für ein IT-Team, das nach agilen Prinzipien arbeitet, sind regelmäßige Updates unverzichtbar. Mit Slack führen sie ihre Daily Stand-ups durch, indem sie eine Kombination aus Videoanrufen und automatisierten Workflows nutzen. Jedes Teammitglied teilt seinen Fortschritt, Hindernisse und nächste Schritte in einem festgelegten Channel. Dank der Chat-Historie können auch abwesende Teammitglieder den Stand der Dinge jederzeit nachvollziehen. Die schnelle Synchronisation führt zu effektiveren Lösungen und einer besseren Abstimmung innerhalb des Teams.

Beispiel 3: Ein internationales Team arbeitet erfolgreich mit asynchroner Kommunikation

In global aufgestellten Teams mit verschiedenen Zeitzonen ist asynchrone Kommunikation unerlässlich. Mit Slack erstellen die Mitarbeitenden spezielle Channels, in denen sie Updates posten und Fragen stellen können, ohne sofortige Antworten zu erwarten. Wichtige Informationen werden mit Threads strukturiert, sodass alle Teammitglieder den Kontext schnell verstehen. Diese Flexibilität ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit, selbst wenn nicht alle gleichzeitig online sind.

Durch die Anwendung dieser Best Practices kannst du dein Team dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten und gemeinsam Ziele zu erreichen – unabhängig von Branche oder Arbeitsmodell.

Teamorientiertes Arbeiten – am besten digital

Verfolge eine klare Teamvision, vertraue deiner Menschenkenntnis und greife

auf nützliche Werkzeuge zurück, die teamorientiertes Arbeiten in seinen

einzelnen Abläufen so einfach, effizient und angenehm wie möglich machen.

Viele Projekt-Teams schätzen eine intuitive Kollaborationsplattform als

wertvolle Unterstützung bei der Teamkommunikation, dem Teambuilding und der

digitalen Zusammenarbeit im Team. Am besten lässt du dich bei der Auswahl der

richtigen Tools von den praktischen Bedürfnissen deiner Mitarbeitenden

leiten.

In unserer Themensammlung findest du weitere Tipps, wie du mit Slack alle

Vorteile der digitalen Teamarbeit nutzen kannst.