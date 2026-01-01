Service-Zuverlässigkeit mit Slack verbessern

Slack optimiert das Vorfalls-Management von Anfang an.

Die Plattform führt Leute, Daten, relevante Berichte und Anwendungen an einem einzigen Ort zusammen und ermöglicht es Entwicklerinnen und Entwicklern, auch die stressigsten Momente eines Arbeitstages zu meistern – ganz ohne das verworrene Netz von E-Mails, Telefonverzeichnissen und isolierten Anwendungen. Stattdessen ist ein dedizierter Slack-Channel die einzige Zentrale für die Erkennung und Eingrenzung von Vorfällen und die anschließende Analyse.

Vorfälle in Rekordzeit entdecken

Dank der automatischen Weiterleitung von kritischen Warnmeldungen und Benachrichtigungen in Slack-Channels wird auch jedes noch so kleine Problem erkannt. Wenn Entwicklerinnen und Entwickler Warnmeldungen in Slack erhalten – wo sie bereits Code-Prüfungen und Pull-Anforderungen koordinieren – können sie schnell den Kontext erfassen, den Schweregrad bestimmen und die Meldung ganz einfach an die richtigen Leute weiterleiten.

300.000 USD Durchschnittliche Kosten für ein Unternehmen pro Stunde bei einem Ausfall*

3 x Verringerung der durchschnittlichen Zeit von Vodafone bis zur Problemlösung nach dem Wechsel zu Slack

Zugriff auf Tools für das Vorfalls-Management direkt in Slack

Probleme schneller beheben

Möchtest du die Lösungszeit deiner Organisation beschleunigen? Durch Kontextwechsel wird unnötig Zeit verschwendet, es entstehen Kosten, und die Leute werden abgelenkt, was eine schnelle Reaktion erschwert. Das passiert nicht mehr, wenn alle deine Tools und deine Kommunikation an einem zentralen Ort zusammengefasst sind. Mit Slack werden Vorfälle in einem dedizierten Channel bewertet und triagiert, in dem die Vorfalls-Managerinnen und -Manager Fachleute hinzuziehen und klare Maßnahmen zuweisen können. In der Zwischenzeit finden sich neue Bearbeiterinnen und Bearbeiter schnell zurecht, indem sie sich das Channel-Thema anschauen, um den Status des Vorfalls zu überprüfen und nach oben scrollen, um frühere Untersuchungspfade und Entscheidungen zu sehen.

21 % weniger Zeitaufwand, um entwicklungsbezogene Bugs zu identifizieren und beheben** Im Handumdrehen Slack abzurufen, um mit einem Team an einem bestimmten Vorfall zu arbeiten und gleichzeitig eine Zeitleiste mit allen vorhergehenden Unterhaltungen zu sehen, hat uns wirklich sehr weitergeholfen. Vor allem wenn man mitten in der Nacht auf einen Vorfall reagieren muss. Paul Zimny, VP of Engineering, Fandango Fallstudie lesen

Vorfallsdaten an einem Ort erfassen

Wenn man sich für die Reaktion auf einen Vorfall auf mehrere Systeme verlassen muss, bedeutet dies, dass mehr Zeit für die Zusammenstellung von Daten und die Vorbereitung von Überprüfungen aufgewendet werden muss, wodurch wertvolle Erkenntnisse verzögert werden. Wenn ein Vorfall in Slack gelöst wurde, findet man im Vorfalls-Channel sämtliche Informationen zu allen Unterhaltungen, Entscheidungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vorfall. Diese gemeinsame Ansicht der Entscheidungen der Gruppe vereinfacht folgende Aufgaben:

Prüfungen von Vorfällen schnell organisieren: Mit Zeitstempeln versehene Nachrichten, einschließlich Aktualisierungen von deinen Berichts-Tools, die die Benutzerinnen und Benutzer in einem dedizierten Slack-Channel finden können, dienen als objektiver, leicht nachvollziehbarer Audit-Trail. Bezugnahme auf einen einzigen Datensatz aller vergangenen Vorfälle: Durchsuche Slack einfach nach früheren Lösungen für ähnliche Vorfälle und übertrage diese auf aktuelle Probleme. Verbesserung der Service-Qualität und -Zuverlässigkeit: Anhand eines chronologischen Archivs aller vergangenen Unterhaltungen kannst du die Ursache analysieren, Muster erkennen und neue SREs effektiver einbinden.

„Wir nutzen diese Channels als Ausgangspunkt unserer Analyse für unsere Nachbesprechungen. Das Tolle ist, dass nichts vergessen wird, da wir den gesamten Verlauf zur Hand haben.“ Thomas Lawless Executive IT Specialist, IBM Zur Fallstudie

Entwicklerinnen und Entwickler sind von Slack begeistert

Projekt-Teams jeder Größe, Form und Art arbeiten in Channels zusammen.