Mejora la confiabilidad del servicio con Slack

Slack optimiza la gestión de incidencias desde el primer momento.

La plataforma reúne personas, datos, aplicaciones e informes relevantes en un solo lugar, lo que prepara a los ingenieros para dirigir los momentos de mayor presión de una jornada laboral sin esa intrincada red de correos electrónicos, cadenas telefónicas y aplicaciones aisladas. Un canal de Slack dedicado es el único centro de comando para la detección y contención de incidencias, junto con el análisis que sigue.

Detecta incidencias en un tiempo récord

La canalización automática de alertas y notificaciones cruciales en los canales de Slack evita que incluso el problema más pequeño se pierda en el camino. Cuando los ingenieros reciben alertas en Slack (donde ya están coordinando revisiones de códigos y solicitudes de extracción), pueden recopilar contexto rápidamente, determinar la gravedad y escalar fácilmente a las personas adecuadas.

USD 300 000 Costo promedio que paga una empresa por hora de interrupciones*

3 veces Menos tiempo medio de resolución de Vodafone después de pasar a Slack

Accede a tus herramientas de administración de incidencias directamente desde Slack

Resuelve los problemas más rápido

¿Quieres acelerar el tiempo de resolución de tu organización? Tener todas tus herramientas y comunicaciones en un solo lugar elimina el tiempo y los costos de distracción del cambio de contexto, lo que impide una respuesta rápida. Con Slack, las incidencias se evalúan y clasifican en un canal dedicado, donde los administradores de incidencias pueden atraer a expertos en la materia y asignar acciones claras. Mientras tanto, los nuevos respondedores se ponen rápidamente al día al analizar el tema del canal para revisar el estado de la incidencia y al desplazarse hacia arriba para ver las decisiones y las rutas de investigación anteriores.

21 % Menos tiempo necesario con Slack para identificar y resolver errores relacionados con la ingeniería** La capacidad para unirse a Slack para trabajar en una incidencia con un equipo y obtener una vista cronológica de toda la comunicación que antecede es extremadamente útil, especialmente si estás respondiendo a una incidencia en mitad de la noche. Paul Zimny, vicepresidente de ingeniería en Fandango Lee el estudio de caso

Captura datos de incidencias en un solo lugar

Confiar en diversos sistemas para responder a incidencias significa más tiempo dedicado a compilar datos y prepararse para revisiones, lo que retrasa las valiosas lecciones aprendidas. Cuando se resuelve una incidencia en Slack, el canal de incidencias es la única fuente veraz para todas las conversaciones, decisiones y acciones relacionadas con ella. Esa vista compartida de las decisiones grupales facilita:

Organizar rápidamente las revisiones de incidencias: los mensajes con marcas de tiempo, incluidas las actualizaciones de tus herramientas de generación de informes, que se encuentran dentro de un canal específico de Slack, sirven como un registro de auditoría objetivo y fácil de consultar. Consultar un registro único de todas las incidencias anteriores: busca fácilmente en Slack soluciones anteriores a incidencias similares y aplícalas a problemas actuales. Mejorar la calidad y fiabilidad del servicio: analiza la causa raíz, identifica patrones y aborda nuevas SRE de manera más efectiva mediante un archivo cronológico de todas las conversaciones anteriores.

“Usamos estos canales de incidencias como raíz del análisis de nuestros balances, y lo bueno es que no hay conjeturas porque tenemos todo el historial allí”. Thomas Lawless Especialista ejecutivo en TI, IBM Lee el estudio de caso

A los desarrolladores les encanta Slack

Los equipos de todo tipo, forma y tamaño ya empezaron a colaborar en Slack.