Mejora la fiabilidad del servicio con Slack

Slack agiliza la gestión de incidencias desde el principio.

La plataforma reúne a personas, datos, informes relevantes y aplicaciones en una única ubicación, lo que ofrece a los ingenieros la posibilidad de navegar a través de todos los momentos de estrés de un día de trabajo cualquiera sin quedarse atrapados en dolorosas redes de correos electrónicos, árboles de llamadas y aplicaciones aisladas. En lugar de eso, un canal específico de Slack se convierte en el centro de mandos perfecto para la detección y contención de incidencias, así como para el análisis que vendría después.

Detecta incidencias en tiempo récord

Con la canalización automática de alertas y notificaciones importantes en los canales de Slack estarás al tanto de todos los problemas, por pequeños que sean. Cuando los ingenieros reciben alertas en Slack, donde ya están coordinando revisiones de código y solicitudes pull, pueden obtener el contexto que necesitan rápidamente, determinar la gravedad del problema y transmitirlo a las personas adecuadas.

300 000 USD es el coste medio por hora de una empresa cada vez que se produce una interrupción*

3 veces menos tiempo de media es el que invierte Vodafone en la resolución después de cambiar a Slack

Accede a tus herramientas de gestión de incidencias directamente desde Slack

Resuelve problemas más rápido

¿Quieres agilizar el tiempo de resolución de tu organización? Tener todas tus herramientas y comunicación en un mismo lugar elimina los costes de tiempo y distracción provocados por cambiar de contexto, que imposibilitan una respuesta rápida. Con Slack, las incidencias se evalúan y clasifican en un canal específico donde los gestores de incidencias pueden acceder a expertos en diferentes áreas y asignar acciones concretas. Mientras tanto, los nuevos encargados de responder a las incidencias analizan con rapidez el tema del canal para revisar el estado de la incidencia, buscar formas en las que se ha investigado y las decisiones que se han tomado anteriormente al respecto.

21 % menos de tiempo necesario en Slack para identificar y resolver errores relacionados con los ingenieros** La posibilidad de entrar en Slack para trabajar en una incidencia con el equipo y obtener una vista de la línea del tiempo de toda la comunicación anterior es extremadamente útil, especialmente si estás haciendo frente a una incidencia que se ha producido en mitad de la noche. Paul Zimny, vicepresidente de Ingeniería, Fandango Lee el estudio de caso

Registra los datos de la incidencia en un solo lugar

Confiar en varios sistemas para dar respuesta a incidencias quiere decir que el tiempo dedicado a recopilar datos y prepararse para las revisiones es mayor, lo que retrasa la obtención de buenas conclusiones. Cuando se resuelve una incidencia en Slack, el canal de la incidencia es la única fuente fiable de todas las conversaciones, decisiones y acciones relacionadas. La visión común de las decisiones del grupo facilita lo siguiente:

Organizar rápidamente la revisión de incidencias: los mensajes con sello de tiempo, como las actualizaciones de tus herramientas de creación de informes, dentro de un canal dedicado de Slack, pueden servir como un registro de auditoría objetivo y fácil de consultar. Consultar un solo registro con todas las incidencias pasadas: busca soluciones a problemas similares en Slack y aplica estas soluciones a los problemas actuales. Mejorar la calidad y la fiabilidad de tus servicios: analiza la causa raíz, identifica los patrones detrás de la incidencia e incorpora nuevos expertos de una forma más efectiva usando un archivo cronológico de todas las conversaciones anteriores.

“Utilizamos estos canales de incidencias como la base para nuestros análisis o informes posteriores y lo bueno es que no tenemos que andar con adivinanzas porque todo el mundo puede acceder al historial.” Thomas Lawless Especialista ejecutivo de TI, IBM Lee el estudio de caso

A los desarrolladores les encanta Slack

Equipos de todo tipo, tamaño y condición ya han empezado a colaborar en Slack.