Renforcer la fiabilité de vos services avec Slack

Slack simplifie la gestion des incidents dès leur détection.

La plateforme rassemble au même endroit les collaborateurs, les données, les rapports utiles et les applications. Elle fournit aux ingénieurs les outils nécessaires pour faire face aux moments stressants de la journée, en évitant le fardeau des e-mails, des appels téléphoniques et des applications isolées. À la place, un canal Slack spécifique devient le centre de contrôle unique pour la détection et le traitement des incidents, ainsi que leur post-mortem.

Détecter les incidents en un temps record

En postant automatiquement les alertes urgentes et les notifications dans les canaux Slack, vous évitez que tout incident soit noyé dans la masse. Lorsque les ingénieurs reçoivent des alertes dans Slack (d’où ils coordonnent déjà la révision de code et les pull requests), ils peuvent rapidement comprendre le contexte, déterminer la gravité de l’incident et transmettre facilement l’information aux personnes compétentes.

300 000 $ US Montant moyen des pertes générées par heure d’interruption pour une entreprise*

÷3 Temps de résolution moyen des incidents divisé par 3 chez Vodafone à la suite de la migration vers Slack

Accéder à vos outils de gestion des incidents depuis Slack

Résoudre les problèmes plus rapidement

Vous souhaitez réduire le temps de résolution des incidents de votre entreprise ? En réunissant tous vos outils et conversations au même endroit, vous limitez les changements de contexte. Cela vous évite de perdre votre temps, de vous déconcentrer et accélère votre réponse. Avec Slack, les incidents sont évalués et triés dans un canal spécifique. Les gestionnaires de l’incident peuvent solliciter les experts et mettre en place des actions concrètes directement dans le canal. Parallèlement, les nouveaux intervenants se mettent rapidement à jour en vérifiant le sujet du canal pour examiner le statut de l’incident et parcourir l’historique des échanges et décisions.

21 % de réduction du temps nécessaire pour identifier et résoudre les bugs liés à l’ingénierie avec Slack** Il est très utile de pouvoir se connecter à Slack pour résoudre immédiatement un incident avec une équipe et consulter l’historique des échanges précédents. Notamment lorsque vous devez gérer un incident au milieu de la nuit. Paul Zimny, Vice-président de l’ingénierie, Fandango Lire l’étude de cas

Enregistrer les données des incidents au même endroit

Utiliser plusieurs systèmes pour répondre aux incidents augmente le temps consacré à collecter les données et à préparer les études, ce qui repousse l’assimilation de nouvelles connaissances. Dès qu’un incident a été résolu dans Slack, le canal utilisé devient l’unique source d’informations pour toutes les conversations, décisions et actions afférentes. Grâce à cette vision partagée des décisions de groupe, il est facile de :

Organisation rapide de l’analyse des incidents : les messages horodatés, dont les mises à jour depuis vos outils de reporting, sont rassemblés dans un canal Slack spécifique. Ils servent de suivi clair et facile à consulter. Référencement de tous les incidents passés dans un dossier unique : recherchez facilement dans Slack des solutions apportées précédemment à des incidents similaires et appliquez-les aux problèmes actuels. Amélioration de la qualité et de la fiabilité du service : analysez les causes, identifiez les caractéristiques et accueillez de nouveaux experts en utilisant plus efficacement un archivage chronologique de toutes les conversations passées.

« Nous utilisons les canaux d’incident comme point de départ pour nos analyses et ils offrent l’avantage de ne laisser aucune place à l’approximation, car tout cet historique de contrôle est à portée de main. » Thomas Lawless Expert informatique exécutif, IBM Lire l’étude de cas

Les développeurs apprécient Slack

De nombreuses équipes, de taille et structure diverses, utilisent déjà Slack.