Melhore a confiabilidade do serviço com o Slack

O Slack simplifica o gerenciamento de incidentes imediatamente.

A plataforma reúne pessoas, dados, relatórios relevantes e aplicativos em um único local, equipando os engenheiros para enfrentar os momentos de maior pressão de um dia de trabalho, e tudo isso sem aquele emaranhado de e-mails, telefonemas e aplicativos isolados. Na verdade, um canal do Slack específico é o centro de comando único para a detecção e contenção de incidentes, juntamente com a análise que vem em seguida.

Descubra incidentes em tempo recorde

A integração automática de notificações e alertas críticos nos canais do Slack evita que até mesmo o menor problema se perca no excesso de informações. Quando os engenheiros recebem alertas no Slack, onde já coordenam revisões de código e solicitações de pull, podem rapidamente reunir o contexto, determinar a gravidade e encaminhar a questão facilmente para as pessoas certas.

US$ 300.000 custo médio por hora de uma empresa por tempo de inatividade*

3x de diminuição do tempo médio da Vodafone para resolução após a mudança para o Slack

Acesse suas ferramentas de gerenciamento de incidentes diretamente no Slack

Resolva problemas mais rápido

Quer acelerar o tempo de resolução da sua organização? Ter todas as suas ferramentas e a comunicação em um único local elimina os custos de distração e tempo improdutivo devido a mudanças de contexto, o que impede uma resposta rápida. Com o Slack, os incidentes são avaliados e triados em um canal específico, no qual os gerentes de incidentes podem incluir especialistas no assunto e atribuir ações claras. Enquanto isso, os novos responsáveis rapidamente se atualizam, examinando o assunto do canal para analisar o status do incidente e rolando a página para cima para ver os caminhos e decisões de investigação anteriores.

21% menos tempo necessário usando o Slack para identificar e resolver bugs relacionados à engenharia** A capacidade de entrar no Slack para resolver um incidente com uma equipe e acessar uma linha do tempo de toda a comunicação anterior é extremamente útil, especialmente se você está respondendo a um incidente que aconteceu no meio da noite. Paul Zimny, vice-presidente de engenharia, Fandango Leia o estudo de caso

Colete dados de incidentes em um só lugar

Confiar em vários sistemas para responder a incidentes significa mais tempo gasto na compilação de dados e na preparação de análises, o que atrasa as valiosas conclusões. Quando um incidente é resolvido no Slack, o canal do incidente é a única fonte de verdade para todas as conversas, decisões e ações relacionadas a ele. Essa visão compartilhada das decisões do grupo faz com que seja fácil:

Organizar análises de incidentes num piscar de olhos: as mensagens com registro de data e hora (incluindo atualizações das suas ferramentas de relatórios) que podem ser encontradas em um canal específico do Slack servem como uma trilha de auditoria objetiva e fácil de ser consultada. Consultar um único registro de todos os incidentes anteriores: pesquise facilmente no Slack em busca de soluções anteriores para incidentes semelhantes e aplique-as aos problemas atuais. Melhorar a qualidade e a confiabilidade do serviço: analise problemas, identifique padrões e integre novos SREs com mais eficiência usando um arquivo cronológico de todas as conversas anteriores.

“Nós usamos os canais de incidentes como base das nossas análises a posteriori, e a melhor parte é que não precisamos advinhar nada, pois temos todo o histórico à nossa disposição.” Thomas Lawless Especialista sênior em TI, IBM Leia o estudo de caso

Os desenvolvedores amam o Slack

Equipes de todos os tamanhos, formatos e tipos colaboram no Slack.