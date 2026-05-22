Puntos clave La conciliación es un derecho legal, no una concesión. Saber qué puedes pedir y cómo pedirlo cambia completamente la negociación con tu empresa.





El marco normativo español protege más de lo que la mayoría cree, pero los permisos solos no resuelven el problema de fondo: la cultura del presentismo.





La conciliación real se construye combinando derechos ejercidos, una cultura de equipo sana y herramientas como Slack que hagan posible la desconexión sin depender de la fuerza de voluntad.

¿Sabías que el 67,8 % de las personas en España tienen problemas para conciliar la vida familiar y laboral? Además, en el caso de las mujeres con hijos, el porcentaje se incrementa hasta el 80 %. El coste del problema, más allá de lo individual, supone 95 581 millones de euros al año, equivalentes al 6,4 % del PIB anual en España.

Y es que, a pesar de los avances de los últimos años en la materia, se trata de un tema que sigue tensionado tanto a nivel político y cultural como a nivel empresarial. No obstante, los trabajadores deben saber que tienen derecho a solicitar las medidas de conciliación que la legislación española reconoce sin que ello les suponga ningún perjuicio.

Y no solo eso, sino que también deben comprender cómo ejercer esos derechos de manera efectiva y qué pasos seguir cuando las empresas se niegan a aplicarlos. Si tienes problemas de conciliación, en este artículo te explicamos qué herramientas existen para equilibrar tus responsabilidades profesionales y personales sin renunciar a ninguna de ellas.

Qué es la conciliación de la vida familiar y laboral (y por qué no es un problema individual)

La conciliación de la vida familiar y laboral es la capacidad de compatibilizar el tiempo dedicado al trabajo remunerado con el dedicado a los cuidados, la familia y la vida personal. Se trata de un derecho reconocido en el artículo 14 y el artículo 39.1 de la Constitución Española, desarrollado por la Ley 39/1999 y la Directiva europea 2019/1158.

En España, más de 507 000 personas, de las cuales el 91 % son mujeres, trabajan a tiempo parcial por razones de cuidado. Estos datos dejan claro que, a pesar de los avances en materia de igualdad, la corresponsabilidad es un concepto que todavía no se ha implementado de forma efectiva en nuestra sociedad.

La brecha de género en el ámbito del cuidado sigue siendo una realidad estructural que afecta principalmente a las mujeres, limitando su desarrollo profesional y perpetuando desigualdades económicas y laborales. Pero la conciliación no es solo un problema de madres trabajadoras: también afecta a quienes cuidan de familiares mayores o dependientes, a las familias monoparentales que asumen solas todas las cargas y a trabajadores sin hijos que quieren ejercer sus derechos de flexibilidad sin ser penalizados.

Por eso es fundamental entender que la conciliación no es un asunto privado ni una cuestión de “organización personal”. Es un problema social, económico y laboral que requiere políticas públicas efectivas, compromiso empresarial y un cambio cultural profundo.

Las empresas, las instituciones y el Estado tienen la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercer su derecho al cuidado sin que ello suponga un obstáculo para su carrera profesional o su estabilidad económica. Pero para reclamar esas condiciones, lo primero es conocer con exactitud qué derechos tienes a tu disposición.

Tu mapa de derechos: qué puedes pedir y qué no te pueden negar

Y aunque todavía queda mucho por mejorar, la legislación española actual reconoce una serie de derechos vinculados a la conciliación que muchas personas trabajadoras desconocen o no saben cómo ejercer. Conocerlos es el primer paso para poder reclamarlos y evitar que las empresas los ignoren o los rechacen sin justificación legal.

Los derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores

El Estatuto de los Trabajadores, en su versión vigente tras las reformas de 2019 y 2021, recoge de forma explícita los principales derechos de conciliación que toda persona trabajadora puede ejercer. Entre ellos se encuentran:

Adaptación de jornada (art. 34.8 ET): todos los trabajadores tienen derecho a solicitar cambios en su horario laboral, tanto en la distribución como en la modalidad ( teletrabajo ), sin que ello repercuta en su salario. La empresa debe responder en un plazo de 15 días, dándose por aceptado si esta no formula una respuesta por escrito. La empresa tiene derecho a denegarlo.

Reducción de jornada (art. 37.6 ET): para el cuidado de menores de 12 años o familiares hasta segundo grado, los trabajadores pueden solicitar una reducción de jornada. Esta puede ir del 12,5 al 50 %, conllevando una reducción proporcional del salario.

Permiso parental (art. 48 bis ET): cada progenitor tiene derecho a un permiso a tiempo completo de hasta ocho semanas o de 16 semanas a tiempo parcial para el cuidado de hijos menores de ocho años. Este permiso no está remunerado, pero garantiza la reserva del puesto de trabajo y el cómputo de antigüedad.

Permiso por enfermedad grave de familiar (art. 37.3 ET): en caso de hospitalización, accidente o intervención quirúrgica con reposo domiciliario de un familiar de hasta segundo grado, el trabajador puede acogerse a un permiso retribuido de hasta cinco días.

Permiso por fuerza mayor (art. 37.9 ET): el trabajador puede ausentarse por causas de fuerza mayor imprevisibles por motivos familiares urgentes que hagan indispensable su presencia inmediata hasta cuatro días al año (o en horas equivalentes).

Excedencias: existen dos tipos de excedencias relacionadas con la conciliación: La excedencia por cuidado de hijos (art. 46.3 ET), que permite suspender el contrato de trabajo durante un máximo de tres años por cada hijo, con reserva del puesto durante el primer año. La excedencia por cuidado de familiares (art. 46.3 ET), que permite hasta dos años para el cuidado de familiares dependientes.



Las novedades más recientes que refuerzan tu protección

Como puedes comprobar, hay ciertas situaciones donde los trabajadores están en pleno derecho de solicitar medidas de conciliación sin que la empresa pueda negarse de forma arbitraria. Además, poco a poco se ha conseguido que la normativa española incorpore mejoras en materia de conciliación.

Una de las novedades más recientes es la introducida en el Real Decreto-ley 9/2025, el cual amplía el permiso por nacimiento y cuidado del menor hasta las 19 semanas para cada progenitor, equiparando así los permisos de maternidad y paternidad de forma definitiva. Además, para familias monoparentales, el permiso se incrementa a 32 semanas.

Otra novedad que protege la conciliación de la vida laboral y familiar es la que se introdujo mediante la Ley Orgánica 1/2025. Esta ley refuerza la protección frente al despido o cualquier trato desfavorable por ejercer derechos de conciliación.

Sin duda, este era un punto a mejorar, ya que, según una encuesta de InfoJobs, el 11 % de quienes solicitan este tipo de medidas recibe comentarios negativos por parte de su empresa, incrementando así el miedo real al despido.

También cabe hacer una mención especial a la Ley de Familias (RDL 5/2023), que otorga derechos de conciliación laboral a parejas de hecho, igualando así el acceso a herramientas de conciliación para todas las estructuras familiares.

Por qué los permisos no bastan: el problema de fondo es cultural

A pesar de que existen leyes que conciben la conciliación como un derecho, estas no logran resolver la profundidad del problema. Esto se debe principalmente a que existe una cultura laboral que premia el presentismo y la disponibilidad permanente. Esta cultura se manifiesta en tres obstáculos concretos que los permisos legales no resuelven: valorar la presencia física por encima de los resultados, convocar reuniones a última hora de la tarde y enviar mensajes de trabajo fuera del horario laboral esperando respuesta inmediata.

Incluso de manera inconsciente, muchos equipos de trabajo valoran más a quienes están presentes en la oficina durante más horas que a quienes cumplen su jornada y se marchan, aunque estos últimos sean igual o más productivos.

Este sesgo penaliza especialmente a quienes ejercen sus derechos de conciliación, generando una percepción de menor compromiso que no se corresponde con la realidad. De hecho, y según una encuesta de InfoJobs, el 19 % de los trabajadores que piden medidas de conciliación declara un aumento del estrés.

Debido a esta cultura, muchos trabajadores piensan: “Si ejerzo mis derechos de conciliación, mi carrera se va a ver perjudicada”. Y en lugar de reclamar lo que legalmente les corresponde, prefieren sobrecargarse, renunciar a tiempo personal o incluso asumir costes económicos antes que enfrentarse a posibles represalias laborales.

La flexibilidad horaria es la medida más solicitada por los trabajadores (54 %), por encima de la jornada intensiva (38 %) y del teletrabajo (37 %). Esto indica que el trabajador no solo quiere permisos puntuales, sino un modelo de trabajo distinto. Si el problema está en el aspecto cultural, la solución debe buscarse también en este ámbito.

De la teoría al lunes a las 9:00: cómo construir conciliación real

Y aunque el 91 % de las empresas ya tiene al menos una medida de conciliación implementada, la brecha entre el papel y la práctica es real. Adoptar estrategias concretas que conviertan los derechos formales en prácticas cotidianas efectivas es clave para abordar la problemática.

Flexibilidad, asincronía y política de reuniones

Una buena forma de implementar la flexibilidad es permitir que cada persona pueda organizar su jornada según sus necesidades reales, siempre que se cumplan los objetivos y se respeten los tiempos de coordinación del equipo. Algunas medidas que se pueden poner en marcha son:

Horas núcleo: definir una franja horaria fija donde todo el equipo coincide (por ejemplo, de 10 a 14) y dar flexibilidad para el resto de la jornada. De esta forma, aquellos que necesiten conciliar tienen más margen para hacerlo.

Trabajo por objetivos: medir el desempeño en función de los resultados obtenidos y no de las horas presenciales. Así, cada persona gestiona su tiempo de manera autónoma sin que ello afecte a su evaluación profesional.

Política de reuniones : establecer una política de reuniones que limite los horarios compatibles con la conciliación (evitando primeras y últimas horas del día), fijar una duración máxima y resolver todo aquello que pueda gestionarse por otros canales de forma asíncrona, como correo electrónico o herramientas colaborativas.

Jornada intensiva o bolsa de horas: ofrecer la posibilidad de concentrar la jornada laboral en determinados días de la semana o acumular horas para poder disponer de días completos libres cuando sea necesario, por ejemplo, para atender imprevistos familiares sin necesidad de solicitar permisos no retribuidos.

Desconexión digital: el derecho que también necesita una herramienta

Conciliar la vida familiar y laboral también significa poder desconectar realmente del trabajo fuera del horario laboral. Por ello, el derecho a la desconexión digital fue reconocido en el artículo 88 de la LOPDGDD, donde se establece que empleados y trabajadores públicos tienen derecho a no responder comunicaciones laborales fuera de su jornada de trabajo (salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas).

Sin embargo, este derecho solo funciona si realmente se establecen normativas y se aplican de forma práctica, pues la política de “no contestar” o “tener fuerza de voluntad para no mirar el móvil” no funciona en la realidad. Aquí la clave está en implementar herramientas como Slack, que permiten configurar muchos de estos aspectos:

Notificaciones programadas: las notificaciones se activan y desactivan automáticamente para que solo lleguen en el horario programado. Más allá de ese horario, silencio que respeta la desconexión digital.

Estados personalizados: configurar estados automáticos tipo “fuera de horario” o “desconectado/a” que informen al resto del equipo de que la persona no está disponible, normalizando la conciliación.

Envío retrasado de mensajes: programar mensajes para que lleguen en horario laboral, aunque se redacten fuera de él, evitando generar expectativas de respuesta inmediata fuera del horario establecido.

Funcionalidades de audio y vídeo asíncronos: funciones como clips de Slack permiten grabar mensajes de voz o vídeos cortos que el destinatario puede ver cuando quiera, habilitando la comunicación asíncrona sin perder la cercanía de la comunicación personal.

Herramientas como Slack no solo facilitan la desconexión, sino que también contribuyen a normalizar culturalmente que la conciliación no es falta de compromiso, sino el ejercicio legítimo de un derecho.

Además, gracias a la desconexión digital, el estrés, el síndrome de desgaste profesional, el absentismo y la rotación disminuyen hasta un 25 %. Esto genera empleados más felices y saludables, lo que a su vez mejora la productividad general y el retorno de la inversión de las organizaciones. Así, estas medidas, más que inconvenientes, deberían interpretarse como una gran inversión para todas las partes.

Derechos, cultura y herramientas: las tres claves para la conciliación familiar

Como hemos visto, aunque la conciliación familiar y laboral plena está todavía lejos de conseguirse, la realidad es que tanto trabajadores como empresas disponen de herramientas suficientes para llegar a acuerdos.

Sin embargo, aunque los derechos existen y están recogidos en la legislación vigente, su efectividad depende del conocimiento y del ejercicio de esos derechos por parte de los trabajadores, de un cambio cultural profundo en las organizaciones que normalice la conciliación y de la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten su implementación.

Solo cuando estos tres elementos se alinean de manera efectiva, la conciliación deja de ser una promesa vacía para convertirse en una realidad tangible que transforma la vida de las personas trabajadoras y mejora el funcionamiento de las organizaciones.

¿Cuál de estas tres claves te falta por implementar en tu organización? Identificar las carencias es el primer paso para construir un entorno laboral que no solo cumpla con la ley, sino que realmente permita a las personas equilibrar su vida profesional y personal de manera efectiva y sostenible.

Te invitamos a revisar cómo está configurado tu entorno de trabajo y adoptar herramientas como Slack, que ofrece funcionalidades que facilitan la desconexión digital de forma práctica y eficiente. Así, entre todos y apoyándote en las piezas disponibles, poco a poco alcanzarás la flexibilidad laboral que necesitas. ¿Quieres saber más sobre cómo mejorar la colaboración en tu equipo? Descubre cómo el trabajo en equipo se potencia con las herramientas adecuadas.

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