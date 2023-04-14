Mensajería instantánea: diferencias entre la comunicación sincrónica y asincrónica

¿Prefieres usar alguna aplicación de mensajería que hacer una llamada telefónica? De ser así, no eres la única persona, ya que un estudio reciente calcula que hasta el 81% de los menores de 40 años prefiere comunicarse de manera asincrónica, como la mensajería instantánea, en lugar de sincrónica. Sin embargo, lo cierto es que la comunicación sincrónica y asincrónica tienen sus propias características, ventajas y desventajas. Por esta razón, dependiendo de la situación, puede ser que en ocasiones sea más conveniente decantarse por una u otra.

Te contamos qué es la comunicación sincrónica y asincrónica, así como cuáles son sus principales diferencias, para que tengas todas las claves para saber cuándo es mejor usar una u otra.

¿Qué son y qué diferencias hay entre la comunicación sincrónica y asincrónica?

Como dijo Frank Lutz, un famoso consultor de comunicación estadounidense: “Lo importante no es lo que dices, sino lo que la gente entiende”. De ahí la importancia de escoger en cada momento cuál es la mejor manera de transmitir el mensaje. En este sentido, puedes optar por una comunicación sincrónica o asincrónica. ¿Conoces las diferencias?

Mensajería instantánea vs. comunicación en tiempo diferido

La principal diferencia entre la comunicación sincrónica y asincrónica es que la primera sucede en tiempo real, mientras que la segunda no. En la comunicación sincrónica, los participantes interactúan en el mismo momento en el que tiene lugar la comunicación, como es el caso de la mensajería instantánea, mientras que en la comunicación asincrónica esta interacción no es inmediata y puede tener lugar en diferentes momentos.

Respuesta inmediata vs. respuesta demorada

Como consecuencia de la característica anterior, en el caso de la comunicación sincrónica, los participantes responden de inmediato.

Sin embargo, en la comunicación asincrónica, la respuesta puede retratarse. Es decir, los participantes pueden responder a su propio ritmo y en el momento en el que prefieran, ya que, como hemos mencionado, no hay una interacción en tiempo real. De esta manera, se cuenta con más tiempo para reflexionar las respuestas y elaborar un mensaje más cuidado y pensado.

Comunicación verbal vs. comunicación escrita

Otra de las diferencias entre la comunicación sincrónica y asincrónica es que, la comunicación sincrónica suele ser verbal, por lo que los participantes pueden escuchar el tono de voz y la entonación. En cambio, la comunicación asincrónica, como la mensajería instantánea, suele ser escrita, de manera que el tono y la entonación deben ser inferidos a partir del texto escrito.

No obstante, cabe mencionar que esta diferencia tiene excepciones, sobre todo a partir del auge de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, se puede producir una comunicación asincrónica en la que sí que exista comunicación verbal, tal y como sucede en el caso de un mensaje en forma de audio o de vídeo por mensajería instantánea.

Ventajas y desventajas de la comunicación sincrónica y mensajería instantánea y asincrónica

La comunicación sincrónica y asincrónica tienen sus propias ventajas y desventajas. De este modo, según el caso, será más útil utilizar un tipo de comunicación u otra.

Ventajas

Los pros de ambos tipos de comunicación son los siguientes:

Comunicación sincrónica y mensajería instantánea

Rapidez : dado que la comunicación sincrónica es una interacción en tiempo real, la comunicación es más ágil y eficiente, ya que la retroalimentación se produce de forma inmediata.

: dado que la comunicación sincrónica es una interacción en tiempo real, la comunicación es más ágil y eficiente, ya que la retroalimentación se produce de forma inmediata. Adecuada para situaciones urgentes : debido precisamente a su inmediatez, la comunicación sincrónica es la más adecuada para situaciones de emergencia o que tengan cierto grado de urgencia.

: debido precisamente a su inmediatez, la comunicación sincrónica es la más adecuada para situaciones de emergencia o que tengan cierto grado de urgencia. Mejora las relaciones interpersonales: este tipo es más efectivo a la hora de construir y reforzar las relaciones interpersonales, porque los participantes pueden conocer mejor a la persona con la que se están comunicando.

Comunicación asincrónica

Mayor flexibilidad : una de las principales ventajas de la comunicación asincrónica es la flexibilidad. Teniendo en cuenta que los participantes no tienen que estar disponibles al mismo tiempo, la comunicación no está limitada por el tiempo o el espacio.

: una de las principales ventajas de la comunicación asincrónica es la flexibilidad. Teniendo en cuenta que los participantes no tienen que estar disponibles al mismo tiempo, la comunicación no está limitada por el tiempo o el espacio. Permite reflexionar y elaborar respuestas: en relación con lo anterior, permite que los participantes puedan tomarse el tiempo que consideren necesario para elaborar las respuestas. De este modo, al no ser tan fluida, es posible construir respuestas más precisas.

en relación con lo anterior, permite que los participantes puedan tomarse el tiempo que consideren necesario para elaborar las respuestas. De este modo, al no ser tan fluida, es posible construir respuestas más precisas. Permite una mayor privacidad: la comunicación asincrónica puede realizarse desde cualquier lugar y a cualquier hora, por lo que los participantes no están limitados por un entorno o ambiente concretos.

Desventajas

Respecto a los contras de la comunicación sincrónica y asincrónica encontramos:

Comunicación sincrónica

Limitaciones de tiempo y espacio : entre las desventajas que presenta la comunicación sincrónica, cabe mencionar que requiere que los participantes estén disponibles en el mismo momento. Esto puede ser complicado si estos se encuentran en diferentes lugares o zonas horarias.

: entre las desventajas que presenta la comunicación sincrónica, cabe mencionar que requiere que los participantes estén disponibles en el mismo momento. Esto puede ser complicado si estos se encuentran en diferentes lugares o zonas horarias. Posible falta de privacidad: puede llegar a ser menos privada que la comunicación asincrónica, ya que los participantes pueden ser interrumpidos por otras personas que estén en el mismo lugar donde se está produciendo la comunicación.

puede llegar a ser menos privada que la comunicación asincrónica, ya que los participantes pueden ser interrumpidos por otras personas que estén en el mismo lugar donde se está produciendo la comunicación. Dificultad y limitaciones para reflexionar y elaborar respuestas: uno de los principales problemas que presenta la comunicación sincrónica es que no permite que los participantes tengan el tiempo necesario para reflexionar y elaborar respuestas cuidadas. Esto puede llevar a que se produzcan respuestas apresuradas o inexactas.

Comunicación asincrónica

Menos eficiente : la comunicación asincrónica no permite que la interacción se realice en tiempo real, lo que puede limitar la posibilidad de desarrollar relaciones interpersonales más fuertes. Incluso, puede conllevar algunos problemas en situaciones concretas. Por ejemplo, en aquellas en las que se requiere una respuesta inmediata.

: la comunicación asincrónica no permite que la interacción se realice en tiempo real, lo que puede limitar la posibilidad de desarrollar relaciones interpersonales más fuertes. Incluso, puede conllevar algunos problemas en situaciones concretas. Por ejemplo, en aquellas en las que se requiere una respuesta inmediata. Menos fluida : en general, se puede decir que la comunicación asincrónica puede requerir más tiempo al tener que contar con el proceso de enviar y recibir mensajes.

: en general, se puede decir que la comunicación asincrónica puede requerir más tiempo al tener que contar con el proceso de enviar y recibir mensajes. Mayor dificultad en la interpretación de los mensajes: en la mayoría de los casos, la comunicación asincrónica no permite a los participantes escuchar el tono de voz o ver las expresiones faciales. Esto puede dificultar la interpretación de las respuestas y el tono del mensaje, como pasa con las herramientas de la mensajería instantánea.

Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica

Dependiendo del tipo de comunicación que se utilice, se usarán también un tipo de herramientas comunicativas u otras.

Comunicación sincrónica

Videoconferencias : son un ejemplo de comunicación sincrónica en la que los interlocutores se comunican en tiempo real y, además, también pueden verse gracias al uso de la tecnología.

: son un ejemplo de comunicación sincrónica en la que los interlocutores se comunican en tiempo real y, además, también pueden verse gracias al uso de la tecnología. Chats : son una de las herramientas que permiten la comunicación sincrónica mediante lenguaje escrito.

: son una de las herramientas que permiten la comunicación sincrónica mediante lenguaje escrito. Mensajería instantánea : esta es muy similar a las herramientas de chat, pero, en este caso, la mensajería instantánea cobra mayor valor individual al no eliminarse cuando se cierra la página.

: esta es muy similar a las herramientas de chat, pero, en este caso, la mensajería instantánea cobra mayor valor individual al no eliminarse cuando se cierra la página. Teléfono: la tradicional llamada de teléfono es una de las herramientas más comunes y clásicas de comunicación sincrónica.

Comunicación asincrónica

Correo : es la herramienta de comunicación asincrónica por antonomasia. El mensaje se realiza con un correo, y la respuesta debe esperar a que el receptor emita un nuevo correo.

: es la herramienta de comunicación asincrónica por antonomasia. El mensaje se realiza con un correo, y la respuesta debe esperar a que el receptor emita un nuevo correo. Foros y blogs : los mensajes y comentarios que tienen lugar en foros y blogs son otro ejemplo de comunicación asincrónica.

: los mensajes y comentarios que tienen lugar en foros y blogs son otro ejemplo de comunicación asincrónica. Documentos compartidos: los documentos compartidos permiten incluir comentarios y mensajes que no son contestados de forma inmediata, sino que el receptor puede contestar en diferido.

Facilita el trabajo y la comunicación asincrónica con Slack

Slack es una herramienta que puedes usar tanto para comunicarte de forma sincrónica como asincrónica en el trabajo. Sin ir más lejos, estas son solo algunas de las ventajas que te puede aportar:

Comunicarte en cualquier momento y lugar

Con Slack puedes enviar mensajes y archivos en cualquier momento y lugar. Asimismo, los otros usuarios también pueden responder y revisar los mensajes en el momento en el que ellos quieran. Esto reduce la sobrecarga.

Organizar las conversaciones

Su interfaz de usuario amigable facilita la comunicación instantánea entre los distintos miembros del equipo, así como te ayuda a organizar las conversaciones y a gestionar los proyectos de equipo. Por ejemplo, puedes crear canales temáticos específicos para cada proyecto. Esto permite mantener una conversación fluida entre todos los miembros y reduce la necesidad de estar mandando correos electrónicos de forma constante.

Trabajar e intercambiar archivos con tu equipo

Slack tiene diversas integraciones con otras herramientas. Por ejemplo, Dropbox, Google Drive y Trello. Esto permite una colaboración más eficiente entre todos los miembros del equipo.

Por un lado, puedes intercambiar archivos en tiempo real y de forma rápida y efectiva, lo que facilita la comunicación asincrónica en el lugar de trabajo.

Por otro lado, al contar con toda la información de forma fácil e inmediata, los usuarios pueden trabajar juntos en un proyecto en tiempo real, pero desde distintos lugares.

En definitiva, Slack es una herramienta de comunicación que facilita la comunicación sincrónica y asincrónica. No obstante, resulta especialmente útil y eficiente para la comunicación asincrónica en el entorno laboral.

Y es que, con esta herramienta, mejorarás de forma considerable la eficiencia y la productividad en el trabajo al poder colaborar y comunicarte con tu equipo en cualquier momento y desde cualquier lugar, organizar conversaciones e intercambiar archivos en tiempo real. Con Slack el trabajo en equipo es colaborativo, eficiente y agradable.