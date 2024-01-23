El avance de la tecnología y su implementación cada vez más habitual en organizaciones de todos los tamaños está suponiendo un motor de crecimiento histórico para las empresas. Y es que, según datos del medio PuroMarketing, el 64% de los empresarios considera que la inteligencia artificial hará crecer su negocio; ahora bien, ¿cómo se gestiona la productividad marginal ante estos avances?

Ante un escenario como éste, el concepto de productividad marginal cobra más sentido que nunca, ya que los empleados de cualquier organización tienen más recursos a su alcance que nunca. Ahora bien, ¿realmente las empresas están viendo incrementada su eficiencia? Y si es así, ¿cómo podrían seguir haciéndolo combinando trabajadores y tecnología?

¿En qué consiste la productividad marginal?

Cuando hablamos de productividad marginal debemos entender que nos referimos a un concepto económico que pone el foco en el proceso productivo. Se trata de un índice al que recurrimos para evaluar y medir hipotéticos cambios en estos procesos cuando se modifican las variables que influyen en él. De este modo, a partir de un análisis podemos conocer los resultados de la producción en función del escenario.

En este sentido, el peso de los factores productivos en el propio proceso se evidencia mediante la ley de la elasticidad, ya que el incremento de la productividad aparece cuando se da un aumento en uno de estos factores. Del mismo modo, la productividad marginal está estrechamente ligada a la ley de los rendimientos decrecientes y el punto de equilibrio que debemos alcanzar en el aumento de los recursos.

La ley de los rendimientos decrecientes

Esta teoría se fundamenta sobre la productividad marginal y explica que existe una curva en la producción relacionada con el incremento de recursos, como maquinaria, empleados, provisiones, etc. Y es que estos aumentos provocan el crecimiento de la producción de forma inevitable, si bien este crecimiento se estancará en un momento dado independientemente del aporte de recursos.

Ejemplo para entender el concepto de productividad marginal

Cuando en una organización se fabrica un número determinado de productos y éste crece con la incorporación de recursos -por ejemplo una fábrica de ordenadores que contrata más personal- vemos un aumento de la productividad. Si seguimos incrementando los empleados, la producción seguirá aumentando hasta que deje de hacerlo porque la falta de espacio o de maquinaria impide ese crecimiento.

Cuando entendemos esto podemos identificar dos elementos: el punto de equilibrio, que es el momento donde el crecimiento está en su punto máximo y la incorporación de más recursos comenzará a ser ineficiente, y la productividad marginal, que es ese incremento de ordenadores fabricados que se da con cada nuevo empleado contratado. Así pues, se trata de modificar una variable para influir en la productividad, tal y como explica la mencionada ley de los rendimientos decrecientes.

Los tres factores de producción que intervienen en la productividad marginal

Teniendo en cuenta la relevancia de las variables en la productividad marginal, conviene profundizar en los distintos tipos de factores que ejercen esta influencia. Son lo que en economía se conoce como factores de producción, es decir, los elementos de los que dispone una organización para desarrollar su actividad y permanecer en el mercado de forma competitiva.

Tierra

Cuando hablamos de la tierra como factor de producción estamos apuntando a todos los recursos que se nos brindan de forma natural para producir. Aunque son necesarios en todos los sectores, existen ámbitos como el energético -combustibles fósiles, energía eólica o solar, etc.- o el sector primario -agricultura, pesca o ganadería- donde esta variable es especialmente relevante.

Trabajo

El trabajo es una variable que recae de forma exclusiva sobre los recursos humanos. Se trata de un factor de la producción completamente ligado a los empleados, independientemente de cuál sea su posición en la empresa -lo cual también incluye el trabajo de los directivos y gestores y sus consecuencias en la empresa a nivel productivo-.

Capital

Finalmente, cuando hablamos de capital nos referimos a un recurso que va más allá de lo puramente económico. Es decir, el dinero es un factor que tiene peso en la producción, pero aquí también se incluyen variables como la maquinaria, las instalaciones o los medios técnicos de la empresa, que indudablemente también influyen en su productividad. En definitiva, se trata de los activos físicos de una organización.

¿Cuál es el punto óptimo en la productividad marginal?

Uno de los motivos por lo que la productividad marginal resulta útil es porque ayuda a determinar cuál es el punto óptimo de las variables. Aquí entran en juego otros dos conceptos, como son el ingreso marginal -el incremento de la producción por cada nuevo recurso multiplicado por su valor- y el coste marginal -lo que invierte la empresa por ese nuevo recurso-.

El punto óptimo en este caso se da justo en el momento previo a que los beneficios de la productividad marginal empiecen a decrecer. Por ejemplo, cuando la incorporación de un nuevo trabajador incremente el ingreso marginal en menor medida que lo hizo el empleado anterior. Es un cálculo que permite evitar el decrecimiento y, por consiguiente, hacer que la producción no sea eficiente.

¿Cómo interfiere la tecnología en la productividad marginal?

En muchos sectores económicos, los últimos tiempos han servido para categorizar la tecnología como el cuarto de los factores de la producción. Al fin y al cabo, se trata de una variable más en la productividad de una organización, de modo que conviene tenerla en cuenta, analizar sus aportes y estimar cuál es el punto óptimo en su implementación.

Si volvemos a reparar en la definición de productividad marginal, entendemos que se trata de un incremento de la producción propiciado por el aumento de alguna de las variables productivas. ¿Acaso no puede la tecnología generar este crecimiento sin modificar ni uno sólo de los demás factores? De hecho, es algo que ya está sucediendo en la mayoría de organizaciones.

Eficiencia y productividad marginal en la empresa

La relación de la productividad marginal con la eficiencia parte de la base de que la primera nos ayuda a calcular el momento en que la segunda empieza a decrecer. De este modo, ese punto de equilibrio nos permite detener la incorporación de recursos en uno sólo de los factores de producción y poner el punto de mira en otro. Y es aquí donde la implementación de la tecnología tiene mucho que decir.

La implementación de herramientas en la productividad marginal

Si bien la productividad marginal se ha asociado habitualmente con los recursos humanos y las herramientas físicas que componían una empresa, parece que afrontamos un cambio de perspectiva frente a este concepto: el peso de la tecnología en la eficiencia productiva de cualquier empresa es un hecho y, teniendo esto en cuenta, ¿dónde está el equilibrio del crecimiento?

Sea como fuere, la implementación de soluciones digitales es absolutamente imprescindible para garantizar la competitividad de cualquier organización actualmente. En este contexto, Slack se postula como un software integrador de diversas herramientas a través de la comunicación empresarial, elevando el punto óptimo de la productividad marginal para impulsar el crecimiento de tu negocio.