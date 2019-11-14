Todos hemos pasado por eso. Vas camino al aeropuerto, pero tienes que aprobar las vacaciones de tu equipo antes de subir al avión. Te diriges a una reunión con un cliente, pero olvidaste consultar el estado de su cuenta antes de salir de la oficina y sigues esperando que tu jefe intervenga. En un mundo cada vez más móvil, en el que el usuario promedio dedica tres horas por día al uso de dispositivos móviles, el mercado actual exige que nuestras herramientas de trabajo sean lo suficientemente flexibles y seguras para poder llevárnoslas donde necesitemos.

Slack es la plataforma ideal para esto: ofrece a las personas la flexibilidad necesaria para colaborar donde y como quieran. Como dijo mi colega Brian Elliott en su entrada, el software de colaboración en el lugar de trabajo solo resulta útil si las personas lo utilizan. Además, con más de 5000 millones de acciones realizadas en una semana de trabajo promedio, no hay duda de que las personas confían en Slack para hacer su trabajo. Por esta razón, nos esforzamos para cubrir las necesidades de nuestros usuarios allí donde quieran trabajar, gracias a la aplicación móvil que amplía el espacio de trabajo estén donde estén.

Como resultado, hemos observado un incremento equivalente en el uso móvil en nuestra propia empresa, donde cada vez más miembros usan la aplicación móvil de Slack como punto de partida para comenzar su día o para atar cabos sueltos al terminarlo.

Del total de personas que usan Slack de manera activa durante la semana, el 76 % lo hacen en sus dispositivos móviles mediante nuestras aplicaciones para iOS y Android. Además, los usuarios móviles de Slack tienen un alto nivel de participación: de esos 5000 millones de acciones que se realizan en una semana laboral promedio, más de 1000 millones tienen lugar en dispositivos móviles. También hemos observado que más del 70 % del total de mensajes que se envían en Slack durante una jornada laboral típica son enviados por usuarios que solo utilizan el celular o una combinación de computadora y celular.

Nuestros usuarios móviles no solo utilizan Slack, sino también una gran cantidad de herramientas de productividad que les permiten agilizar su trabajo y aumentar su productividad.

Con Slack, dispones de libertad de elección y flexibilidad para agregar las aplicaciones que usas a diario, sin importar el proveedor. Así pues, tenemos más de 1800 aplicaciones en nuestro Directorio de aplicaciones, y en septiembre se usaron más de 500 000 aplicaciones personalizadas en una semana laboral típica. Estas aplicaciones impulsan el trabajo real de nuestros clientes fuera de la oficina. ¿Un vendedor se dirige a la reunión con un cliente? Puede usar la nueva aplicación de Salesforce para Slack, que viene con más funciones, para mantenerse al día de los registros de Salesforce directamente desde Slack, incluso sobre la marcha. Y eso es solo el principio de lo que nuestros clientes pueden lograr en sus dispositivos móviles.

Los usuarios de Slack pueden hacer en el celular prácticamente todo lo que hacen en una computadora, y su alto nivel de participación permite que la transición entre la oficina y el mundo exterior sea más fluida que nunca. Desde clientes centrados en la movilidad que coordinan a los trabajadores de atención al público en el terreno hasta equipos dispersos geográficamente que crean sus propios espacios digitales, pasando por equipos que se mueven rápido para resolver una crisis, nuestros clientes demuestran que Slack es el motor de tu trabajo, allí donde estés.

Coordinar equipos fuera de la oficina

En RPI Ambulance, un servicio universitario de asistencia médica con sede en Troy, Nueva York, diseñaron una integración personalizada para la aplicación móvil de Slack pensada para los trabajadores de guardia de los servicios médicos de urgencia (EMS, por sus siglas en inglés). Para cuando se recibe el mensaje real del operador, los miembros del equipo ya se han incluido en la asignación, saben con quién trabajarán y van rumbo al garaje. Además, toda la unidad sabe quién va a responder a la llamada para que no asistan todos a la vez.

"En un sector donde los segundos cuentan literalmente y pueden ser cuestión de vida o muerte, la notificación inmediata de las llamadas de urgencia a través de Slack ha ayudado a nuestros miembros a responder a los incidentes", afirma Dan Bruce, paramédico y desarrollador de RPI Ambulance.

Crear un espacio de trabajo digital para equipos dispersos geográficamente

Además de dirigir dos salones, DevaCurl crea productos para todo tipo de cabello rizado, desde pequeños bucles hasta enormes y audaces ondulaciones. Sin duda, liderar el mercado de los rizos no es una tarea libre de obstáculos. De los 200 empleados de DevaCurl, 125 trabajan en los salones de la empresa. Esto significa que más de la mitad de sus trabajadores interactúan con los clientes en lugar de estar sentados frente a la pantalla de una computadora. Los canales de Slack —espacios digitales donde los equipos pueden compartir mensajes, herramientas y archivos— proporcionan un modo rápido de conectar a estos empleados que siempre están en movimiento.

"El salón es un entorno completamente diferente que reúne, en su mayoría, a empleados creativos que no trabajan sentados frente a una computadora portátil. Solo tienen su teléfono", explica Robert Schaeffler, director general de DevaCurl. "Con Slack, finalmente logramos conectar a los empleados administrativos, los empleados remotos y los que están de pie todo el día atendiendo clientes en un salón".

Resolver problemas en tiempo real

El equipo de Splunk desarrolló una aplicación de Slack mediante la cual los gerentes usan el comando /splunkcapture para ver en Slack una lectura del panel de cualquier ingeniero de ventas. Con ese resumen rápido, obtienen un panorama general de las oportunidades de un determinado ingeniero de ventas y de cuestiones que podrían requerir atención. "Incluso cuando el ingeniero está de viaje (en un hotel o un aeropuerto), los gerentes pueden usar el comando de captura para ver la misma información que el ingeniero", explica Mike Dupuis, gerente sénior de Ingeniería de ventas, estrategia y operaciones de Splunk.

El trabajo remoto podría haber entorpecido la labor de los ingenieros de ventas. Sin embargo, han aprovechado la aplicación de Slack para celular para ser más eficaces, ya que responden más rápido a los clientes y usan su inteligencia colectiva para demostrar el valor de Splunk dondequiera que estén.

Optimizar el trabajo móvil para ti

Cada vez es más evidente que Slack es la primera herramienta que los usuarios revisan por la mañana y la última que revisan por la noche, por eso es primordial responder a sus necesidades estén donde estén. Una experiencia móvil completa proporciona a los usuarios más flexibilidad que nunca a la hora de elegir cuándo y cómo quieren permanecer conectados.

Si bien hemos comprobado el poder que ofrece esta flexibilidad para ayudar a nuestros clientes a ser mucho más productivos, sabemos que la vida laboral no es —ni debería ser— todo en tu vida. Por eso, ofrecemos a los usuarios un control granular sobre los ajustes que permiten desconectarse mediante funciones como No molestar y Estado personalizado. Aunque nos encanta nuestro trabajo, nadie desea estar "conectado en todo momento". Gracias a estas herramientas de Slack, nunca tendrá que ser así.

Tal como lo demuestran los clientes a diario, la tecnología móvil traza el futuro del trabajo, y Slack está aquí para ayudar. Agregamos constantemente nuevas funciones y ajustes para que nuestra aplicación móvil simplifique tu vida laboral, a la vez que te permita desconectarte con facilidad tras tu jornada laboral.

Si quieres conocer algunos consejos y trucos, echa un vistazo a nuestra entrada reciente sobre cómo aprovechar mejor Slack en tu celular.

Deseamos ofrecer una explicación breve sobre algunas cifras que indicamos en esta publicación.

Del total de personas que usaron Slack de manera activa durante la semana en octubre de 2019, el 76 % lo hizo en sus dispositivos móviles mediante la aplicación de Slack para iOS o Android. La expresión "una persona que usó Slack de forma activa durante la semana" hace referencia a un usuario que utilizó Slack diariamente durante cuatro o más días en un período de siete días consecutivos. Cuando mencionamos la frase "usuario activo diario", nos referimos a un usuario que ha creado o usado contenido dentro de un determinado período de 24 horas, ya sea en un plan gratuito o con suscripción de pago.

En octubre de 2019, hemos observado un promedio de más de 5000 millones de acciones semanales en Slack durante una semana de trabajo típica, de los cuales más de 1000 millones de acciones semanales se realizaron en la aplicación móvil de Slack para iOS o Android. El término "acciones" en Slack hace referencia a actividades tales como redactar mensajes, leer mensajes, subir archivos y comentarlos, realizar búsquedas, interactuar con una aplicación o una actividad similar que representa el uso activo de Slack.