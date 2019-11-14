Todos nos hemos visto así. Vas de camino al aeropuerto, pero tienes que aprobar las vacaciones de tu equipo antes de embarcar. Te diriges a una reunión con un cliente, pero has olvidado consultar el estado de su cuenta antes de salir de la oficina y estás esperando a que tu superior intervenga. En un mundo cada vez más móvil, en que el usuario pasa de media tres horas al día con el móvil, el mercado actual exige que las herramientas de trabajo sean lo suficientemente flexibles y seguras para llevarlas con nosotros.

Eso es justo lo que hace Slack: ofrecer a los usuarios flexibilidad para colaborar cuando quieran y como quieran. Como dijo mi compañero Brian Elliott en su publicación reciente, el software de colaboración en el espacio de trabajo solo es útil si realmente se utiliza. Con más de 5000 millones de acciones realizadas en una semana de trabajo típica, queda claro que los usuarios confían en Slack para realizar su trabajo. Por eso trabajamos duro para conectar a nuestros usuarios en cualquier lugar donde quieran trabajar, con una aplicación móvil que amplía su espacio de trabajo estén donde estén.

Como resultado, hemos observado un incremento equivalente en el uso del móvil en Slack, donde cada vez más vemos que la gente también utiliza la aplicación móvil de Slack como punto de partida para empezar el día o para atar cabos sueltos al terminarlo.

De las personas que usan activamente Slack durante la semana, un 76 % lo hacen en sus dispositivos móviles a través de nuestras aplicaciones para iOS o Android. Los usuarios móviles de Slack muestran un alto compromiso (de los 5000 millones de acciones realizadas en una semana de trabajo típica, más de mil millones se llevan a cabo en el móvil). También hemos observado que más de un 70 % del total de mensajes enviados en Slack durante un día laborable normal los envían usuarios que solo usan el móvil o una combinación de móvil y ordenador.

Nuestros usuarios móviles no solo usan Slack, sino también un amplio conjunto de herramientas de productividad que mejoran su jornada laboral y la hacen más productiva.

Con Slack, dispones de opciones y flexibilidad reales para añadir las aplicaciones que usas todos los días, independientemente del proveedor. En consecuencia, tenemos más de 1800 aplicaciones en nuestro Directorio de Aplicaciones y, en septiembre, se usaron más de 500 000 aplicaciones personalizadas durante una semana de trabajo típica. Estas aplicaciones impulsan el trabajo real de nuestros clientes fuera de la oficina. ¿Un comercial que se dirige a una reunión con un cliente? Puede usar la nueva aplicación Salesforce para Slack más completa para mantenerse al día sobre sus nuevos registros de Salesforce desde Slack, incluso mientras viaja. Y esto solo es el principio de lo que nuestros clientes están logrando en el móvil.

Los usuarios de Slack pueden hacer en Slack en el móvil casi todo lo que pueden hacer en el ordenador. Sus altos niveles de compromiso hacen que la transición entre la oficina y el exterior sea más fácil que nunca. Desde clientes centrados en la movilidad que coordinan trabajadores de primera línea que están fuera de la oficina, hasta equipos dispersos que crean su propio espacio digital y que afrontan rápidamente la resolución de una crisis, nuestros clientes demuestran que Slack es el motor de su trabajo, estén donde estén.

Coordinación de equipos fuera de la oficina física

RPI Ambulance, un servicio médico universitario con sede en Troy, Nueva York, ha diseñado una integración personalizada de la aplicación móvil de Slack para los trabajadores de guardia de sus servicios de emergencias médicas (EMS, según sus siglas en inglés). Para cuando se recibe el mensaje real del operador, los miembros del equipo ya se han incluido en la asignación, saben con quién trabajarán y van rumbo al garaje. Toda la unidad sabe quién responde a la llamada, de modo que no se presentan todos a la vez.

“En un sector donde cada segundo cuenta literalmente y puede ser cuestión de vida o muerte, la notificación instantánea de las llamadas de emergencia mediante Slack ha ayudado a nuestro personal a responder a los incidentes”, afirma Dan Bruce, Paramédico y desarrollador de RPI Ambulance.

Creación de un espacio de trabajo digital para los equipos dispersos

Además de dirigir dos salones, DevaCurl crea productos para rizos de todo tipo, desde pequeños tirabuzones hasta atractivas ondulaciones. Por supuesto, monopolizar el mercado del pelo rizado no está libre de retos. De los 200 empleados de DevaCurl, 125 trabajan en los salones de la compañía. Esto significa que más de la mitad de sus trabajadores permanecen de pie e interactúan con los clientes en lugar de sentarse frente a un ordenador. Los canales de Slack son espacios digitales donde los equipos pueden compartir mensajes, herramientas y archivos. Ofrecen un método rápido para conectar a estos empleados que siempre están en movimiento.

“El salón es un espacio completamente diferente, con empleados generalmente creativos que no están sentados frente a un portátil. Solo tienen su teléfono”, explica Robert Schaeffler, director general de DevaCurl. “Con Slack, por fin pudimos conectar al personal administrativo con los trabajadores remotos y con los que están de pie todo el día en el salón”.

Gestión de incidencias en tiempo real

El equipo de Splunk desarrolló una aplicación para Slack que permite a los gerentes usar el comando /splunkcapture para extraer una lectura del panel de un ingeniero de ventas en Slack. Con la captura de pantalla, tienen una visión general de las oportunidades del ingeniero y los puntos a los que tienen que prestar atención. “Incluso cuando el ingeniero está de viaje, como en un aeropuerto o en un hotel, se puede usar el comando de captura de pantalla para tener la misma información que él”, explica Mike Dupuis, director sénior de Ingeniería de Ventas, Estrategia y Operaciones de Splunk.

Trabajar de manera remota podría haber ralentizado el ritmo laboral de los ingenieros. En cambio, han usado la aplicación móvil de Slack para acelerar las tareas, responder más rápidamente a los clientes y usar su capacidad intelectual colectiva para demostrar el valor que aporta Splunk, estén donde estén.

Mejorar el trabajo móvil para ti

Cada vez más, lo primero que los usuarios hacen por la mañana y antes de desconectar por la noche es consultar Slack, por lo que es vital acompañarlos estén donde estén. Una experiencia móvil completa proporciona a los usuarios más flexibilidad que nunca para elegir cuándo y cómo quieren permanecer conectados.

Hemos observado la eficacia que esta flexibilidad proporciona para ayudar a nuestros clientes a mejorar su productividad, pero también sabemos que su trabajo no es, ni debe ser, toda su vida. Por eso ofrecemos a nuestros usuarios un control minucioso de su configuración para ayudarles a desconectar, con funciones como No molestar y estado personalizado. Incluso cuando disfrutamos de nuestro trabajo, nadie quiere estar “siempre conectado”. Gracias a estas herramientas de Slack, nunca tendrás que estarlo.

Como los clientes demuestran diariamente, el futuro del trabajo es móvil, y Slack está aquí para ayudar. Se añaden nuevas funciones y opciones de configuración continuamente para que la aplicación móvil te facilite el trabajo y te permita desconectar de manera sencilla cuando termines tu jornada laboral.

Para obtener más consejos y trucos prácticos, consulta nuestra publicación reciente sobre cómo mejorar el rendimiento de Slack en el móvil.

Deseamos ofrecer una explicación breve sobre algunas cifras que indicamos en esta publicación.

De las personas que usaron activamente Slack durante la semana en octubre de 2019, un 76 % de media lo hicieron en sus dispositivos móviles a través de la aplicación de Slack para iOS o Android. Una persona que utiliza activamente Slack durante la semana es aquella que ha usado de forma activa Slack diariamente un mínimo de cuatro días en un período de siete días consecutivos. Un usuario activo diario es aquel que ha creado o usado contenido en un determinado período de 24 horas, ya sea en un plan gratuito o con suscripción de pago.

En octubre de 2019, observamos una media de más de 5000 millones de acciones semanales durante una semana de trabajo típica, de las cuales más de mil millones tuvieron lugar en la aplicación móvil de Slack para iOS o Android. El término “acciones” en Slack hace referencia a actividades tales como redactar mensajes y leerlos, subir archivos y comentarlos, realizar búsquedas, interactuar con una aplicación o una actividad similar que represente el uso activo de Slack.