Nous sommes tous passés par là. Vous roulez en direction de l’aéroport et vous devez approuver les demandes de congés de vos collaborateurs avant d’embarquer. Vous partez en rendez-vous client et sur le chemin, vous vous apercevez que vous avez oublié de vérifier le statut de son compte avant de quitter le bureau et vous attendez toujours un retour de la part de votre supérieur. Dans un monde de plus en plus nomade, avec des utilisateurs qui passent en moyenne trois heures par jour sur leur appareil mobile, les entreprises ont besoin d’outils de travail suffisamment flexibles et sécurisés pour accompagner leurs collaborateurs dans tous leurs déplacements.

Telle est l’ambition de Slack : donner la possibilité aux employés de collaborer quand et comme bon leur semble. Comme l’a bien expliqué mon collègue Brian Elliott dans son dernier article, les logiciels de collaboration professionnelle n’ont d’utilité que s’ils sont réellement utilisés. Avec plus de cinq milliards d’actions réalisées en moyenne au cours d’une semaine de travail, force est de constater que les salariés n’hésitent pas à utiliser Slack dans le cadre de leur travail. C’est pourquoi nous faisons tout notre possible pour aller à la rencontre de nos utilisateurs sur leur lieu de travail, quel qu’il soit, en leur proposant une appli mobile conçue pour les accompagner partout, tout le temps.

Nous avons en effet constaté une augmentation de l’utilisation des appareils mobiles chez Slack, où nous voyons de plus en plus de personnes utiliser l’appli mobile de Slack dès leur prise de poste ou pour régler quelques détails en fin de journée.

Parmi celles et ceux qui utilisent Slack régulièrement pendant la semaine, 76 % passent par leur appareil mobile via nos applications pour iOS et Android. Les utilisateurs mobiles de Slack sont particulièrement actifs : sur les cinq milliards d’actions réalisées en moyenne au cours d’une semaine de travail, plus d’un milliard le sont sur un appareil mobile. Nous constatons également que plus de 70 % des messages qui transitent dans Slack au cours d’une journée de travail classique sont envoyés par des personnes qui utilisent uniquement un appareil mobile ou qui alternent avec leur ordinateur de bureau.

Nos utilisateurs mobiles ne se contentent pas d’utiliser Slack, ils utilisent également une suite d’outils qui simplifie leur travail au quotidien tout en leur permettant de gagner en productivité.

Grâce à Slack, vous avez véritablement le choix et la possibilité d’ajouter les applis que vous utilisez au quotidien, quel qu’en soit le fournisseur. Ainsi, nous proposons plus de 1 800 références dans notre liste des applications. Plus de 500 000 applications personnalisées ont été utilisées sur une semaine de travail classique en septembre dernier. Ces applications simplifient la tâche de nos clients lorsqu’ils sont en déplacement. Quid du commercial qui part en rendez-vous client ? Il peut utiliser la nouvelle appli enrichie Salesforce pour Slack afin de suivre ses dossiers Salesforce depuis Slack, y compris à distance. Et ce n’est qu’un début. À l’avenir, nos clients pourront faire bien plus sur leur appareil mobile.

Slack permet aux utilisateurs d’en faire presque autant sur un appareil mobile que sur leur ordinateur portable, et leur utilisation extensive de l’appli mobile leur permet de passer plus facilement que jamais du bureau au monde extérieur et inversement. Des clients qui privilégient le mobile pour coordonner des collaborateurs en première ligne sur le terrain, aux équipes dispersées qui créent leurs propres espaces numériques, sans oublier la capacité à intervenir rapidement pour résoudre une crise, nos clients démontrent que Slack est à leurs côtés en toutes circonstances et dans chacun de leurs déplacements.

Coordonner des équipes sur le terrain

RPI Ambulance, un service médical géré par des étudiants et basé à Troy, une ville de l’État de New York (États-Unis), a mis au point une intégration de l’appli Slack sur mesure pour mobile afin de maintenir les professionnels de santé des services d’urgence en état d’alerte. Le message envoyé par l’expéditeur à peine reçu, les membres de l’équipe ont déjà accepté la mission, savent avec qui ils seront amenés à travailler et ont déjà pris la route en direction du garage. Tous les membres de l’équipe savent déjà qui prend l’appel, ce qui leur évite de se présenter tous en même temps.

« Sur le terrain, chaque seconde compte pour sauver une vie et le fait de recevoir les appels d’urgence instantanément dans Slack permet à nos membres d’intervenir rapidement », a déclaré Dan Bruce, technicien ambulancier et développeur chez RPI Ambulance.

Créer un espace de travail numérique pour des équipes dispersées

Outre ses deux salons, la société DevaCurl fabrique des produits pour cheveux bouclés de tous types. Bien évidemment, le marché du cheveu bouclé n’est pas sans difficultés. Sur les 200 collaborateurs de DevaCurl, 125 travaillent au sein des salons de l’entreprise. Autrement dit, plus de la moitié travaille debout et au contact des clients, au lieu d’avoir les yeux rivés sur l’écran d’un ordinateur. Les canaux Slack (espaces numériques dans lesquels les équipes peuvent partager des messages, des outils et des fichiers) représentent un moyen rapide de mettre en relation les collaborateurs qui sont toujours en déplacement.

« Le salon est un espace totalement différent dans lequel travaillent surtout des personnes créatives qui n’ont pas les yeux rivés sur un écran d’ordinateur. Le téléphone est leur seul outil », explique le PDG de DevaCurl, Robert Schaeffler. « Avec Slack, nous avons enfin pu mettre en relation les collaborateurs qui travaillent dans un bureau, ceux qui sont en déplacement, mais aussi ceux qui travaillent debout toute la journée dans un salon. »

Gérer des incidents en temps réel

Une équipe de la société de logiciels de traitement de données Splunk a développé une application Slack qui permet aux dirigeants d’utiliser la commande /splunkcapture pour extraire une image du tableau de bord d’un ingénieur des ventes et l’afficher dans Slack. Cet instantané leur permet d’obtenir une vue d’ensemble du potentiel de vente et des difficultés éventuelles d’un ingénieur des ventes. « Même quand ils sont en mission dans un hôtel ou dans un aéroport, par exemple, les dirigeants peuvent utiliser cette commande de capture pour se tenir au courant des opérations en cours », explique Mike Dupuis, Cadre supérieur, Ingénierie des ventes, Stratégie et Opérations chez Splunk.

Le travail à distance aurait pu causer un ralentissement des opérations des ingénieurs des ventes. Heureusement, l’appli mobile Slack accélère le travail, leur permettant de répondre plus rapidement aux clients et de mettre en commun leurs ressources pour prouver la valeur de Splunk, même quand ils sont en déplacement.

Simplifier le travail via mobile

Nous constatons que de plus en plus d’utilisateurs consultent Slack aussi bien au saut du lit que le soir avant de se déconnecter, d’où l’importance d’être présents à leurs côtés, où qu’ils se trouvent. Une expérience mobile enrichie leur donne plus de liberté que jamais pour rester connectés quand bon leur semble et sur l’appareil de leur choix.

Nous avons pu nous rendre compte des avantages que cette flexibilité procure à nos clients en leur permettant d’être plus productifs, mais nous avons également conscience que votre vie ne se résume (et ne doit pas se résumer) à votre travail. C’est pourquoi nous proposons aux utilisateurs de configurer leurs paramètres afin qu’ils se déconnectent à l’aide des fonctions Ne pas déranger et Statut personnalisé. Même si vous aimez votre travail, cela ne signifie pas nécessairement que vous souhaitez travailler 24 heures sur 24, et c’est justement en utilisant les outils de Slack que vous éviterez cet écueil.

Comme le prouvent nos clients chaque jour, le travail de demain sera mobile, et Slack a été conçu dans ce sens. Nous ajoutons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux paramètres pour que notre appli mobile vous simplifie la tâche au quotidien, tout en vous permettant de vous déconnecter une fois la journée de travail terminée.

Pour obtenir quelques conseils pratiques, nous vous invitons à consulter notre dernier article dans lequel vous trouverez des astuces pour tirer le meilleur parti de Slack sur votre appareil mobile.

Nous souhaitons expliquer brièvement quelques-uns des chiffres cités dans cet article.

Parmi les personnes qui ont utilisé Slack régulièrement en octobre 2019, 76 % l’utilisaient sur leur appareil mobile via l’appli de Slack pour iOS et Android. Une personne qui utilise régulièrement Slack pendant la semaine est une personne qui utilise activement Slack au quotidien pendant au moins quatre jours au cours d’une période de sept jours consécutifs. Les utilisateurs quotidiens actifs sont les utilisateurs qui ont créé ou utilisé du contenu au cours d’une période donnée de 24 heures via un abonnement gratuit ou payant.

En octobre 2019, plus de cinq milliards d’actions ont été réalisées par semaine en moyenne dans Slack au cours d’une semaine de travail type, dont plus d’un milliard dans l’appli mobile de Slack pour iOS ou Android. Les actions dans Slack comprennent la rédaction et la lecture de messages, l’importation de fichiers ou la rédaction de commentaires, les recherches, les interactions avec une appli, ou toute autre action similaire représentative d’une utilisation active de Slack.