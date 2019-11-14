Todo mundo já passou por isso. No caminho para o aeroporto, é preciso aprovar as férias da equipe antes de entrar no avião. No trajeto para uma reunião com um cliente, você se lembra de que esqueceu de verificar o status da conta dele antes de sair do escritório e ainda está esperando seu chefe dar uma opinião. O mundo está cada vez mais voltado para a mobilidade. O usuário médio passa três horas por dia em um dispositivo móvel. O mercado de hoje exige que as ferramentas de trabalho sejam flexíveis e seguras o suficiente para funcionar em qualquer lugar.

O Slack oferece exatamente isso: flexibilidade para colaborar quando e onde você quiser. Como meu colega Brian Elliott disse em uma postagem recente, um software de colaboração no local de trabalho só será útil se as pessoas realmente o usarem. E com mais de cinco bilhões de ações realizadas em uma semana média de trabalho, está claro que as pessoas confiam no Slack. É por isso que nos esforçamos bastante para ter um app móvel que permita aos nossos usuários trabalhar em qualquer lugar.

Dessa maneira, vimos um aumento no uso de dispositivos móveis no Slack. Cada vez mais, vemos pessoas usando o app para dispositivos móveis do Slack como um ponto de partida para o dia ou para deixar tudo organizado ao fim da jornada de trabalho.

Dentre as pessoas que usam o Slack ativamente durante a semana, 76% usam os apps para dispositivos móveis para iOS e Android. E os usuários do app para dispositivos móveis do Slack têm um alto engajamento: dessa média de cinco bilhões de ações realizadas por semana, mais de um bilhão são realizadas em dispositivos móveis. Também descobrimos que mais de 70% do total de mensagens enviadas no Slack durante um dia de trabalho normal são de pessoas que só usam dispositivos móveis ou uma combinação de dispositivo móvel e computador.

Os usuários do app para dispositivos móveis não estão somente usando o Slack. Eles estão usando um conjunto de ferramentas que tornam a jornada de trabalho melhor e mais produtiva.

Com o Slack, você tem uma escolha verdadeira e flexibilidade para adicionar os apps que usa todos os dias, não importa o fornecedor. Temos mais de 1.800 apps no nosso Diretório de apps e, em setembro, mais de 500 mil apps personalizados foram usados em uma semana normal. Esses apps impulsionam o trabalho real dos nossos clientes fora do escritório. Um funcionário da equipe de vendas está a caminho de uma reunião com o cliente? Ele pode usar o novo e mais avançado app do Salesforce para Slack para ver os registros do cliente no Salesforce diretamente no Slack, mesmo fora do escritório. E esse é só um exemplo do que os clientes estão fazendo nos apps para dispositivos móveis.

Os usuários do Slack podem fazer praticamente as mesmas coisas no dispositivo móvel e no computador. O alto nível de engajamento ajuda a fazer a transição entre o escritório e o mundo exterior mais simples do que nunca. De clientes que priorizam os dispositivos móveis coordenando trabalhadores externos a equipes dispersas criando um espaço de trabalho digital e acelerando para solucionar uma crise, nossos clientes provam que é no Slack que o trabalho acontece, onde quer que você esteja.

Coordenar equipes nas ruas

A RPI Ambulance, um serviço médico de Troy, em Nova York, criou uma integração de app móvel personalizado para o Slack para os funcionários do plantão dos serviços de emergência médica. Quando a mensagem do serviço de atendimento é recebida, os membros da equipe já aceitaram a tarefa, sabem com quem vão trabalhar e estão a caminho da garagem. A equipe já sabe quem atendeu à solicitação, então, não há risco de todo mundo ir para o mesmo local.

“Nas ruas, segundos são uma questão de vida ou morte. Receber uma notificação instantânea sobre chamadas de emergência no Slack ajudou nossa equipe a responder aos incidentes”, diz Dan Bruce, paramédico e desenvolvedor na RPI Ambulance.

Criar um workspace digital para equipes distribuídas em vários locais

Além de administrar dois salões de beleza, a DevaCurl desenvolve produtos para todos os tipos de cachos. Claro, dominar o mercado de cabelos cacheados não é tão simples. Dentre os 200 funcionários da DevaCurl, 125 ficam nos salões da empresa. Isso significa que mais da metade estão fora do escritório interagindo com os clientes, e não na frente de uma tela de computador. Os canais do Slack, espaços digitais em que as equipes podem compartilhar mensagens, ferramentas e arquivos, são uma maneira rápida de conectar esses funcionários onde quer que eles estejam.

“O salão é um espaço completamente diferente, porque é o local de trabalho das pessoas mais criativas, que não ficam na frente de um computador. O smartphone é a única ferramenta que eles têm”, explica o CEO da DevaCurl, Robert Schaeffler. “Com o Slack, finalmente conseguimos conectar as pessoas no escritório com os trabalhadores remotos e os funcionários que ficam no salão.”

Gerenciar incidentes em tempo real

A equipe da Splunk, uma empresa de software de dados, desenvolveu um app para o Slack. Nele, os gerentes usam o comando /splunkcapture para mostrar uma leitura do painel de um engenheiro de vendas no Slack. Com a captura de tela, os gerentes têm uma visão geral das oportunidades e dos possíveis indicadores de risco dos engenheiros. “Mesmo quando estão fora do escritório, como em um hotel ou um aeroporto, eles podem usar o comando de captura para se manter atualizados”, diz Mike Dupuis, gerente sênior de engenharia de vendas, estratégia e operações da Splunk.

O trabalho remoto poderia ter reduzido o ritmo dos engenheiros de vendas. Em vez disso, eles usaram o app para dispositivos móveis do Slack para agilizar o trabalho, respondendo na hora aos clientes e usando sua capacidade intelectual coletiva para demonstrar o valor da Splunk em qualquer lugar.

Mobilidade personalizada para você

Cada vez mais, percebemos que o Slack é o primeiro app que os usuários conferem de manhã e o último à noite. Dessa maneira, é fundamental corresponder às suas expectativas. Uma experiência móvel avançada oferece mais flexibilidade do que nunca em relação a quando e onde você quer ficar conectado.

Já vimos o poder que essa flexibilidade proporciona ao ajudar nossos clientes a ser mais produtivos, mas também sabemos que o trabalho não é (e não deve ser) toda a sua vida. É por isso que oferecemos aos usuários um controle granular sobre as configurações, para ajudar você a se desconectar usando recursos como o Não perturbe e o status personalizado. Mesmo quando amamos trabalhar, ninguém quer estar sempre conectado. Com essas ferramentas do Slack, você pode organizar sua jornada de trabalho.

Nossos clientes nos mostram todos os dias que o futuro do trabalho é móvel. E o Slack está aqui para ajudar. Continuamos acrescentando novos recursos e configurações para que nosso app para dispositivos móveis torne sua vida profissional mais simples e ajude você a se desconectar após o dia de trabalho.

Para ver mais dicas, confira a última postagem sobre como aproveitar ao máximo o app para dispositivos móveis do Slack.

Gostaríamos de adicionar uma explicação breve sobre os números que usamos nesta postagem.

Dentre as pessoas que usaram o Slack ativamente durante a semana em outubro de 2019, 76% usaram os apps para dispositivos móveis para iOS e Android. Definimos uma pessoa que usou ativamente o Slack durante a semana como alguém que foi um usuário ativo por dia do Slack por quatro ou mais dias durante um período consecutivo de sete dias. O usuário ativo por dia é um usuário que criou ou consumiu conteúdo em um determinado período de 24 horas em um plano de assinatura gratuito ou pago.

Em outubro de 2019, vimos, em média, mais de 5 bilhões de ações por semana no Slack durante uma semana de trabalho típica. Dentre essas, mais de um bilhão de ações por semana ocorreram nos apps para dispositivos móveis do Slack para iOS e Android. Com ações no Slack, nos referimos a ler e escrever mensagens, fazer upload ou comentários em arquivos, pesquisar, interagir com um app ou ações semelhantes que indiquem uso ativo do Slack.