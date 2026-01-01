Trabajar con Slack frente a trabajar con correo electrónico y Microsoft Teams

Algunos empleados inician sesión solo para calcular el tiempo hasta que puedan cerrarla. Sin embargo, otros están ansiosos por conectarse con sus colegas, compartir ideas y entregar proyectos inspirados. A fecha de julio de 2020, Gallup indica que solo un 36 % de los trabajadores representa a este último grupo.

Queríamos entender qué herramienta de comunicación anima al empleado más comprometido y también descubrir cómo aprovechan dicha herramienta o plataforma para encontrar la felicidad y el propósito en el trabajo. Al contar con dicha información, las empresas tienen la oportunidad de reducir la rotación de empleados, aumentar la satisfacción del cliente y mejorar el desempeño general.

En este Informe de replanteamiento de la participación, nos propusimos descubrir estas respuestas y más. Realizada con Quadrant Strategies, entre más de 1800 trabajadores del conocimiento, de los cuales 600 son usuarios de Slack, 600 son usuarios de Microsoft Teams y 600 son usuarios de correo electrónico, la encuesta reveló que los usuarios de Slack presentan una mayor participación con el producto de Slack, lo usan para abordar una variedad más amplia de trabajos y, en general, están más satisfechos que los usuarios de Teams y de correo electrónico.

Los usuarios aumentan y ganan confianza más rápido con Slack

Es comprensible que los empleados se desanimen cuando no es inmediatamente evidente que una herramienta mejorará su vida laboral diaria. La interfaz intuitiva de Slack, que es fácil de navegar para ingenieros, diseñadores, directores ejecutivos y todos los involucrados, permite que los nuevos usuarios aprovechen rápidamente sus capacidades. De hecho, el 45 % de los usuarios cree que aprender a usar Slack es muy fácil.

Los usuarios de Slack no solo adoptan rápidamente la plataforma, sino que tienen un 17 % más de probabilidades que los usuarios de Teams o de correo electrónico de presentar niveles más altos de “experiencia” autopercibida con Slack. Los usuarios de Teams no se sintieron tan seguros, incluso después de usar esta herramienta durante seis meses, según nuestra investigación.

Al comprender una herramienta, se tiende a darle un mayor uso. Durante una jornada laboral promedio, el 62 % de los usuarios de Slack pasan más de tres horas en Slack, y el 18 % lo usa durante más de siete horas. Para colaborar con los colegas cuando no están en sus escritorios, los usuarios tienen casi el doble de probabilidad de interactuar con Slack en sus celulares que los usuarios de Teams.

45 % de los usuarios creen que es “muy fácil” aprender a usar Slack.

62 % de los usuarios pasan más de 3 horas de su jornada laboral en Slack.

18 % de los usuarios pasan más de 7 horas de su jornada laboral en Slack.

Casi el doble de probabilidad de que los usuarios de Slack interactúen en dispositivos móviles que los usuarios de Microsoft Teams.

Para evaluar adecuadamente lo que impulsó la satisfacción del usuario, usamos los mismos siete atributos en todos los ámbitos y preguntamos: “¿Cuál es tu grado de satisfacción o insatisfacción con cada uno de los siguientes aspectos de Slack/Microsoft Teams/correo electrónico?”

Rendimiento: el tiempo de respuesta del producto cuando el trabajador intenta hacer algo. Integridad: el grado en que las funciones del producto cubren todas las necesidades de un trabajador. Educación: la disponibilidad de recursos para comprender cómo se usa el producto. Ajuste del equipo: el ajuste entre las necesidades del trabajador de un equipo y las funciones que el producto ofrece. Confianza: la capacidad de mantener la conexión al producto cuando el trabajador está en línea. Calidad: la cantidad de atención y dedicación por parte de los creadores del producto en la experiencia del cliente al usarlo. Soporte: la disponibilidad de recursos para solucionar cualquier problema que el trabajador tenga al usar el producto.

Estos atributos coinciden con los que se utilizan en la encuesta de usuarios titulares (TUS, por sus siglas en inglés) de Slack. También agregamos un atributo que no pertenece a la TUS en “facilidad de uso” y lo definimos como el grado en el que el producto es intuitivo.

Los usuarios indicaron estar satisfechos con todos los atributos de Slack, en particular con la confianza, el rendimiento, la disponibilidad de soporte y los recursos educativos. Hay una mayor tendencia de que los usuarios consideren que Slack es una herramienta “insustituible”, a diferencia de los usuarios de Microsoft Teams, que se muestran más indiferentes al respecto.

Los usuarios optimizan sus flujos de trabajo, se conectan rápidamente y se informan con Slack.

Todos estamos familiarizados con el “trabajo” que interrumpe el trabajo real. Las necesidades que acaparan el tiempo y la atención de organizarse, programar reuniones, clasificar y responder correos electrónicos relevantes y recopilar la información correcta. A menudo, estas tareas pueden ser tediosas y ocupar casi la mitad de la jornada laboral promedio.

Afortunadamente, Slack puede optimizar dichas tareas. Definidas como las cosas que se deben hacer para posibilitar el “trabajo real”, estas tareas se enumeraron como 28 “trabajos” diferentes en nuestra encuesta, y los trabajadores observaron que Slack los facilitó casi todos, en especial:

Debatir rápidamente un tema.

Estar al tanto del trabajo de los demás e informarse de los anuncios.

Obtener respuestas de otros miembros y también responder sus preguntas.

Actualizarse sobre el estado de cualquier proyecto determinado.

Agrupar las ideas y opiniones de un grupo.

En general, los usuarios de Slack aprovechan la plataforma para llevar a cabo un 10 % más de estos “trabajos” y están más satisfechos con su rendimiento que los usuarios de Microsoft Teams. Los datos también muestran que el correo electrónico es mucho menos versátil en el lugar de trabajo moderno, donde el trabajo eficiente y con impacto requiere velocidad y colaboración. En lugar de extensas cadenas de correo electrónico, Slack permite a los usuarios delegar tareas, mantener a los equipos alineados y encontrar las respuestas correctas.

En promedio, los usuarios de Slack están un 8 % más satisfechos con Slack para realizar sus actividades laborales, en comparación con Microsoft Teams y el correo electrónico. A continuación, mostramos más información de nuestra encuesta:

20 % más satisfechos con Slack para mantenerse informados sobre anuncios.

18 % más satisfechos con Slack para actualizar y planificar proyectos.

18 % más satisfechos con Slack para debatir rápidamente con otros miembros.

Los usuarios de Slack están más satisfechos con sus trabajos

La satisfacción y permanencia en el trabajo están fuertemente correlacionadas con la oportunidad de crecimiento de un empleado, el sentido de propósito y la percepción del apoyo que recibe por parte de su empresa. Por ejemplo, nuestra investigación indica que los usuarios de correo electrónico tienen 3 veces más probabilidades de estar insatisfechos con sus roles que los usuarios de Slack, y los usuarios de Slack presentan niveles de satisfacción laboral hasta un 15 % más altos que los usuarios de Microsoft Teams y los de correo electrónico.

También descubrimos que la satisfacción laboral está relacionada con motivadores intrínsecos como el propósito y el apoyo de la empresa; mientras que la permanencia se correlaciona con la estructura, la creencia en el liderazgo, sentirse valorado y escuchado y recibir el reconocimiento de los demás.

El 65 % de los usuarios de Slack está lo suficientemente empoderado para tomar decisiones estratégicas, frente al 46 % de los de Microsoft Teams y el 48 % de los de correo electrónico.

El 74 % de los usuarios de Slack siente que posee las herramientas para triunfar en el trabajo, frente al 58 % de los de correo electrónico.

El 67 % de los usuarios de Slack siente que cuenta con el liderazgo adecuado, frente al 55 % de los de Microsoft Teams y el 54 % de los de correo electrónico.

La mayoría de los usuarios de Slack atribuyen directamente el uso de Slack a sentirse más apoyados por su empresa, satisfechos con su autonomía y obtener reconocimiento por sus logros. Por otro lado, los usuarios de correo electrónico tienen tres veces más probabilidades de estar insatisfechos con sus roles que los usuarios de Slack. En comparación con los usuarios de Microsoft Teams, es más probable que los usuarios de Slack sientan que Slack les ayuda directamente a lograr el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y tiene un impacto positivo tanto en su propósito en el trabajo como en el reconocimiento de sus compañeros.

¿Y ahora?

Actualmente, los trabajadores se involucran de manera diferente según las herramientas que su empresa les brinde, lo que le entrega al liderazgo la oportunidad de hacer sentir a sus equipos, de una forma más eficaz, que estén satisfechos y que son exitosos.

Dado que los usuarios de Slack interactúan de manera sencilla y eficiente con el producto en sí, pueden aprovechar sus capacidades para abordar una mayor variedad de trabajos que con Microsoft Teams o el correo electrónico. La herramienta permite que los empleados trabajen a su manera, aborde con éxito los desafíos diarios y tomen decisiones estratégicas rápidamente. Esto significa que es más probable que se sientan satisfechos con el trabajo y disfruten de una mejor calidad de vida laboral con Slack. Mientras más comprometido esté el empleado, más satisfecho estará y mejor rendirá en su trabajo.

Metodología

El Informe de replanteamiento de la participación fue realizado por Quadrant Strategies, con 1800 trabajadores del conocimiento de entre 18 y 64 años en Estados Unidos. Incluyó un sobremuestreo de 600 usuarios de Slack, 600 usuarios de Microsoft Teams y 600 usuarios de correo electrónico. Los resultados de cualquier muestra están sujetos a una variación de muestreo, que en este estudio es de +/- 3 %. Si deseas obtener más información sobre este estudio, envía un mensaje a pr@slack.com.