Arbeit in Slack im Vergleich zur Arbeit mit E-Mails und Microsoft Teams

Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter melden sich erst spät an und zählen dann nur die Minuten, bis sie sich wieder abmelden können. Andere können es kaum erwarten, sich mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen, Ideen auszutauschen und inspirierende Projekte abzuliefern. Bis Juli 2020 zählen laut Gallup nur 36 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur letztgenannten Gruppe.

Unser Ziel war es, herauszufinden, welches Kommunikationstool die engagiertesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anspricht und wie sie dieses Tool oder diese Plattform nutzen, um zufrieden und zielorientiert zu arbeiten. Mit diesem Wissen haben Unternehmen die Möglichkeit, die Mitarbeiterfluktuation zu senken, die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Gesamtleistung ihres Unternehmens zu verbessern.

Im Reframing Engagement-Bericht haben wir uns auf die Suche nach diesen und weiteren Antworten gemacht. Die gemeinsam mit Quadrant Strategies durchgeführte Umfrage unter mehr als 1.800 Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeitern, von denen 600 Slack, 600 Microsoft Teams und 600 E-Mails verwenden, hat ergeben, dass Slack-Benutzerinnen und -Benutzer stärker mit dem Produkt Slack vernetzt sind, mit ihm eine größere Bandbreite von Aufgaben erledigen und insgesamt zufriedener sind als alle, die Microsoft Teams und E-Mails verwenden.

Benutzerinnen und Benutzer leisten mit Slack bessere Arbeit und sind selbstsicherer

Verständlicherweise schreckt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, wenn es nicht sofort ersichtlich ist, wie ein Tool ihren Arbeitsalltag verbessert. Die intuitive Benutzeroberfläche von Slack ist für Entwicklerinnen und Entwickler, Designerinnen und Designer, CEOs und alle anderen einfach zu bedienen und ermöglicht es auch neuen Benutzerinnen und Benutzern, Slack schnell in vollem Umfang zu nutzen. Tatsächlich haben 45 % der Benutzerinnen und Benutzer den Einstieg in Slack als sehr einfach empfunden.

Sie nehmen die Plattform nicht nur schnell an, sondern geben im Vergleich zu Benutzerinnen und Benutzern von Microsoft Teams oder E-Mails auch mit 17 % höherer Wahrscheinlichkeit an, dass sie sich im Umgang mit dem Tool sicher fühlen. Unseren Erkenntnissen zufolge haben sich die Benutzerinnen und Benutzer von Microsoft Teams nicht so sicher gefühlt – selbst nach sechsmonatiger Nutzung.

Wenn man ein Tool versteht, ist man geneigt, es häufiger zu benutzen. Während eines durchschnittlichen Arbeitstages verbringen 62 % der Slack-Benutzerinnen und Benutzer mehr als drei Stunden in Slack, und 18 % nutzen es mehr als sieben Stunden lang. Damit die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen auch funktioniert, wenn diese nicht an ihrem Schreibtisch sitzen, nutzen sie Slack fast doppelt so häufig auf mobilen Geräten wie Benutzerinnen und Benutzer von Microsoft Teams.

45 % der Benutzerinnen und Benutzer finden, dass die Bedienung von Slack „extrem einfach zu erlernen war“

62 % verbringen pro Arbeitstag mehr als 3 Stunden in Slack

18 % verbringen pro Arbeitstag mehr als 7 Stunden in Slack

ca. 2 x höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Slack-Benutzerinnen und -Benutzer Slack auf Mobilgeräten nutzen im Vergleich zu Microsoft Teams-Benutzerinnen und -Benutzern

Damit wir richtig einschätzen können, was die Zufriedenheit der Benutzerinnen und Benutzer beeinflusst, haben wir dieselben sieben Attribute verwendet und gefragt: „Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit jedem der folgenden Aspekte von Slack/Microsoft Teams/E-Mails?“

Leistung: Die Zeit zwischen dem Versuch einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters, eine Aktion im Produkt durchzuführen, und der Reaktion des Produkts. Vollständigkeit: Der Grad, zu dem die Funktionen des Produkts alle Bedürfnisse einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters abdecken. Weiterbildung: Die Verfügbarkeit von Ressourcen, um zu verstehen, wie das Produkt zu verwenden ist. Abstimmung auf Projekt-Teams: Die Abstimmung zwischen den Bedürfnissen des Projekt-Teams der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters und den Funktionen, die das Produkt bietet. Verlässlichkeit: Die Fähigkeit, mit dem Produkt verbunden zu bleiben, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter online ist. Qualität: Die Menge an Überlegungen und Umsicht, die die Menschen, die das Produkt herstellen, in die Erfahrung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters mit dem Produkt stecken. Support: Die Verfügbarkeit von Ressourcen zur Behebung von Problemen, die die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter bei der Verwendung des Produkts hat.

Diese Attribute stimmen mit jenen überein, die in der Befragung langjähriger Slack-Benutzerinnen und -Benutzer (Tenured User Survey, TUS) verwendet werden. Wir haben auch ein Attribut aufgenommen, das nicht in der TUS vorkam, nämlich „Benutzerfreundlichkeit“. Diese haben wir als den Grad, zu dem das Produkt intuitiv ist, definiert.

Die Benutzerinnen und Benutzer haben angegeben, mit allen Slack-Attributen zufrieden zu sein, vor allem mit der Zuverlässigkeit, der Leistung, der Verfügbarkeit des Supports und den Ressourcen zur Weiterbildung. Sie finden Slack als Tool häufiger „unersetzlich“, wohingegen Benutzerinnen und Benutzer von Microsoft Teams diesbezüglich eher neutral eingestellt sind.

Mit Slack können Benutzerinnen und Benutzer ihre Workflows optimieren, sich schnell vernetzen und immer auf dem neuesten Stand bleiben

Wir alle kennen die „Arbeit“, die der eigentlichen Arbeit immer wieder im Wege steht. Die zeit- und konzentrationsraubenden aber notwendigen Dinge wie Organisation, das Planen von Meetings, das Sortieren und Beantworten relevanter E-Mails und das Sammeln der richtigen Informationen. Oft sind diese Aufgaben mühsam und nehmen fast die Hälfte des durchschnittlichen Arbeitstages in Anspruch.

Zum Glück kann Slack sie vereinfachen. Diese Aufgaben – definiert als die Tätigkeiten, die man erledigen muss, um „echte Arbeit“ verrichten zu können – wurden in unserer Umfrage als 28 verschiedene „Jobs“ aufgelistet – und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemerkten, dass Slack fast jeden dieser Jobs erleichtert hat, insbesondere:

Ein Thema schnell erörtern

Über die Arbeit anderer auf dem Laufenden bleiben und über Ankündigungen informiert sein

Von anderen eine Antwort erhalten und ihre Fragen beantworten

Über den Status eines Projekts auf dem Laufenden bleiben

Die Gedanken und Meinungen einer Gruppe erfassen

Insgesamt nutzen Slack-Benutzerinnen und -Benutzer die Plattform für 10 % mehr dieser „Jobs“ und sind mit der Leistung zufriedener als Personen, die Microsoft Teams verwenden. Die Daten zeigen auch, dass E-Mails in der modernen Arbeitswelt, in der effizientes und effektives Arbeiten Schnelligkeit und Zusammenarbeit erfordert, weit weniger vielseitig sind. Im Gegensatz zu langwierigen E-Mail-Ketten ermöglicht Slack es den Benutzerinnen und Benutzern, Aufgaben zu delegieren, Projekt-Teams zu koordinieren und die richtigen Antworten zu finden.

Im Durchschnitt sind Slack-Benutzerinnen und -Benutzer im Vergleich zu Microsoft Teams und E-Mails um 8 % zufriedener, wenn sie Slack für ihre Arbeitsaufgaben verwenden. Hier sind weitere Ergebnisse unserer Umfrage:

20 % höhere Zufriedenheit mit Slack beim Informationsfluss bei aktuellen Mitteilungen

18 % höhere Zufriedenheit mit Slack bei Projektplanung und -Updates

18 % höhere Zufriedenheit mit Slack beim kurzfristigen Erörtern von Themen mit Kolleginnen und Kollegen

Slack-Benutzerinnen und -Benutzer sind im Job zufriedener

Die Zufriedenheit mit dem eigenen Job und die Bindung an das Unternehmen stehen in engem Zusammenhang mit den Entwicklungsmöglichkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Gefühl der Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit und der empfundenen Unterstützung durch das Unternehmen. Zum Beispiel haben unsere Untersuchungen ergeben, dass E-Mail-Nutzer und -Nutzerinnen dreimal häufiger mit ihrer Rolle unzufrieden sind als Slack-Benutzerinnen und -Benutzer. Letztere melden eine bis zu 15 % höhere Zufriedenheit im Job als Microsoft Teams-/E-Mail-Nutzerinnen und -Nutzer.

Wir haben auch herausgefunden, dass die Zufriedenheit im Job mit intrinsischen Motivationsfaktoren zusammenhängt, z. B. mit dem Sinn der Arbeit und der Art und Weise, wie das Unternehmen dies unterstützt. Die Bindung an das Unternehmen hängt dagegen mit der Struktur, dem Glauben an die Führungskräfte, dem Gefühl, wertgeschätzt und wahrgenommen zu werden, und der Anerkennung durch andere zusammen.

65 % der Slack-Benutzerinnen und -Benutzer sind in der Lage, strategische Entscheidungen zu treffen, im Vergleich zu 46 % aller Microsoft Teams- und 48 % aller E-Mail-Nutzerinnen und -Nutzer

74 % der Slack-Benutzerinnen und -Benutzer sind der Meinung, dass sie die nötigen Tools zur Verfügung haben, um erfolgreich im Beruf zu sein, im Vergleich zu 58 % aller E-Mail-Nutzerinnen und -Nutzer

67 % der Slack-Benutzerinnen und -Benutzer haben das Gefühl, dass sie gut geführt werden. im Vergleich zu 55 % aller, die Microsoft Team- und 54 % aller E-Mail-Nutzerinnen und -Nutzer

Die Mehrheit der Slack-Benutzerinnen und -Benutzer schreibt die Verwendung von Slack direkt der Tatsache zu, dass sie sich von ihrem Unternehmen besser unterstützt fühlen, mit ihrem Maß an Eigenverantwortung zufrieden sind und glauben, dass ihre Leistungen anerkannt werden. Im Umkehrschluss ist die Wahrscheinlichkeit, dass E-Mail-Nutzerinnen und -Nutzer mit ihrer Rolle unzufrieden sind, dreimal so hoch als bei Slack-Benutzerinnen und -Benutzern. Im Vergleich zu Microsoft Teams-Benutzerinnen und -Benutzern sind Slack-Benutzerinnen und -Benutzer eher der Meinung, dass Slack ihnen direkt dabei hilft, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu erreichen. Zudem glauben sie, dass Slack sich sowohl auf ihr Gefühl der Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit als auch auf die Anerkennung durch Kolleginnen und Kollegen positiv auswirkt.

Was kommt jetzt?

Moderne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich auf unterschiedliche Weise – je nachdem welche Tools ihnen ihr Unternehmen zur Verfügung stellt. Das bietet den Führungskräften die Möglichkeit, ihre Projekt-Teams im Hinblick auf Zufriedenheit und Erfolg effektiver zu unterstützen.

Da Slack-Benutzerinnen und -Benutzer einfach und effizient mit dem Produkt selbst interagieren können, können sie dessen Möglichkeiten nutzen, um eine größere Vielfalt an Aufgaben zu erledigen als das mit Microsoft Teams oder per E-Mail möglich ist. Mit dem Tool können sie auf ihre eigene Weise arbeiten, die täglichen Herausforderungen erfolgreich bewältigen und schnelle strategische Entscheidungen treffen. Das bedeutet, dass sie dank Slack zufriedener im Job sind und sich über eine höhere Jobqualität freuen können. Je stärker die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden sind, desto zufriedener sind sie – und desto bessere Arbeit leisten sie.

Methodik

Der Bericht „Reframing Engagement“ wurde von Quadrant Strategies mittels Befragung von 1.800 Wissensarbeiterinnen und -arbeitern im Alter von 18 bis 64 Jahren in den USA durchgeführt. Er umfasst eine überproportional repräsentierte Stichprobe von je 600 Slack-, Microsoft Teams- und E-Mail-Benutzerinnen und Benutzern. Die Ergebnisse jeder Stichprobe unterliegen einer Stichprobenschwankung, die in dieser Studie +/-3 % beträgt. Für mehr Infos zu dieser Studie kannst du dich an pr@slack.com wenden.