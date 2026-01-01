Comparação do Slack ao e-mail e ao Microsoft Teams

Alguns funcionários chegam atrasados ao trabalho e contam os minutos para ir embora. Outros mal podem esperar para falar com os colegas, compartilhar ideias e entregar projetos inspirados. Em julho de 2020, a Gallup relatou que apenas 36% dos funcionários representam o segundo caso.

Nós queríamos entender qual ferramenta de comunicação incentiva os funcionários mais engajados e descobrir como eles usam essa ferramenta ou plataforma para encontrar felicidade e propósito no trabalho. Munidas desse conhecimento, as empresas têm a oportunidade de reduzir a rotatividade, impulsionar a satisfação do cliente e melhorar o desempenho geral.

Neste Relatório sobre a redefinição do engajamento, nós procuramos descobrir a resposta para essas questões e muito mais. Conduzida com a Quadrant Strategies e mais de 1.800 trabalhadores do conhecimento (entre os quais 600 são usuários do Slack, 600 são usuários do Microsoft Teams e 600 são usuários de e-mail), a pesquisa revelou que os usuários do Slack são mais engajados com o produto que nós oferecemos, contam com ele para realizar uma grande variedade de tarefas e, de maneira geral, estão mais satisfeitos que os usuários de e-mail e do Teams.

Os usuários ganham confiança mais rapidamente com o Slack

É compreensível que os funcionários se sintam desmotivados quando não está claro como uma ferramenta melhorará a rotina de trabalho deles. A interface intuitiva do Slack, que conta com uma navegação simples para engenheiros, designers, CEOs e muitos outros tipos de funcionários, possibilita que novos usuários explorem tudo o que ele tem a oferecer num piscar de olhos. Aliás, 45% dos usuários acharam muito fácil aprender a usar o Slack.

Além de adotarem a plataforma rapidamente, eles têm uma probabilidade 17% maior do que os usuários do Team ou de e-mail de relatar um nível mais alto de conhecimento sobre o Slack. Os usuários do Teams não se sentiram tão confiantes, mesmo após usá-lo por seis meses, segundo a nossa pesquisa.

Quando você entende como uma ferramenta funciona, é natural usá-la mais vezes. Em um dia normal de trabalho, 62% dos usuários do Slack passam mais de três horas na plataforma, e 18%, mais de sete. Para trabalhar com os colegas quando não estão no escritório, os usuários têm uma probabilidade duas vezes maior de usar o Slack em dispositivos móveis do que os usuários do Teams.

45% dos usuários acharam “muito fácil de aprender a usar” o Slack

62% dos usuários do Slack passam mais de três horas na plataforma em um dia de trabalho

18% dos usuários do Slack passam mais de sete horas na plataforma em um dia de trabalho

~2x mais provável que os usuários do Slack usem dispositivos móveis do que os usuários do Microsoft Teams

Para avaliar de forma adequada o que motivou a satisfação dos usuários, nós usamos os mesmos sete atributos e fizemos a seguinte pergunta: “Qual é seu nível de satisfação ou de insatisfação com cada um dos seguintes aspectos do Slack, do Microsoft Teams e do e-mail?”

Desempenho: o tempo que o produto leva para responder a um comando do funcionário. Completude: até que ponto os recursos do produto atendem a todas as necessidades do funcionário. Instrução: a disponibilidade de recursos para entender como usar o produto. Adequação à equipe: a adequação entre as demandas da equipe do funcionário e os recursos que o produto oferece. Confiabilidade: a habilidade de ficar conectado ao produto quando o funcionário está on-line. Qualidade: o nível de cuidado e atenção que os criadores do produto dedicaram à experiência do funcionário. Suporte: a disponibilidade de recursos para solucionar problemas que o funcionário possa ter ao usar o produto.

Esses atributos estão alinhados com os da Pesquisa de usuários de longo prazo (TUS, na sigla em inglês) do Slack. Nós também incluímos um atributo que não pertence à TUS em “facilidade de uso” e o definimos como o nível de intuitividade do produto.

Os usuários afirmaram estar satisfeitos com todos os atributos do Slack, em especial a confiabilidade, o desempenho, a disponibilidade de suporte e os recursos de instrução. Os usuários têm maior probabilidade de considerar o Slack uma ferramenta “insubstituível” do que os usuários do Microsoft Teams, que mostram mais indiferença.

Os usuários simplificam os próprios fluxos de trabalho, conectam-se rapidamente e se mantém informados com o Slack

Todos nós sabemos que existe o “trabalho” que atrapalha a execução do trabalho de verdade. As necessidades que consomem tempo e atenção para manter a organização, marcar reuniões, classificar e-mails relevantes e responder a eles e reunir as informações certas. Com frequência, essas tarefas podem ser entediantes e consumir quase metade de um dia normal de trabalho.

Ainda bem que o Slack pode simplificá-las. Definidas como as tarefas que precisam ser realizadas para passar ao “trabalho real”, elas foram enumeradas em 28 “obrigações” distintas na nossa pesquisa. E os funcionários afirmaram que o Slack facilitou o cumprimento de quase todas elas, em especial:

Discutir um assunto brevemente

Saber em quais projetos outras pessoas estão trabalhando e ficar por dentro de comunicados

Conseguir uma resposta das pessoas e responder às perguntas delas

Ficar por dentro do status de determinado projeto

Reunir as ideias e as opiniões dos membros de um grupo

Em geral, os usuários do Slack usam a plataforma para cumprir mais de 10% dessas “obrigações” e estão mais satisfeitos com o desempenho do Slack do que os usuários do Microsoft Teams. Os dados também mostram que o e-mail é muito menos versátil no ambiente de trabalho atual, onde o trabalho eficiente e impactante demanda velocidade e cooperação. Em vez de acorrentar os usuários à demora do e-mail, o Slack permite que eles deleguem tarefas, mantenham as equipes alinhadas e encontrem as respostas certas.

Em média, os usuários do Slack são 8% mais felizes usando nossa plataforma para realizar atividades profissionais em comparação ao Microsoft Teams e ao e-mail. Veja mais resultados da nossa pesquisa:

20% mais felizes usando o Slack para ficar por dentro de comunicados

18% mais felizes usando o Slack para planejar projetos e fazer atualizações

18% mais felizes usando o Slack para ter discussões breves com outras pessoas

Os usuários do Slack estão mais satisfeitos com o emprego que têm

A satisfação com o emprego e a manutenção dele estão estreitamente correlacionadas com a oportunidade de crescimento do funcionário, assim como seu senso de propósito e percepção de apoio recebido da empresa. Por exemplo, nossa pesquisa apontou que os usuários de e-mail têm uma probabilidade três vezes maior de se sentir insatisfeitos com o cargo que desempenham do que os usuários do Slack. Além disso, os usuários do Slack relataram um nível até 15% maior de satisfação com o emprego do que os usuários do Microsoft Teams e de e-mail.

Nós também descobrimos que a satisfação com o emprego está relacionada a fatores intrínsecos, como propósito, e à maneira como uma empresa apoia isso. Já a manutenção está correlacionada à estrutura, à crença na liderança, à valorização e ao reconhecimento de outras pessoas.

65% dos usuários do Slack se sentem capacitados para tomar decisões estratégicas em comparação a 46% dos usuários do Microsoft Teams e 48% dos usuários de e-mail

74% dos usuários do Slack acreditam ter as ferramentas para alcançar o sucesso profissional em comparação a 58% dos usuários de e-mail

67% dos usuários do Slack acham que têm os líderes certos em comparação a 55% dos usuários do Microsoft Teams e 54% dos usuários de e-mail

A maioria dos usuários do Slack atribuem diretamente o uso da plataforma à sensação de maior apoio da empresa, à satisfação com a própria autonomia e ao reconhecimento pelas suas conquistas. Por outro lado, os usuários de e-mail têm uma probabilidade três vezes maior de ficar insatisfeitos com o cargo que desempenham do que os usuários do Slack. Em comparação aos usuários do Microsoft Teams, os do Slack têm maior probabilidade de achar que a plataforma os ajuda diretamente a alcançar o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, encontrar propósito no trabalho e receber reconhecimento dos colegas.

Qual é o próximo passo

Os trabalhadores de hoje estão se engajando de maneiras diferentes de acordo com as ferramentas que as empresas lhes fornecem. Isso oferece uma oportunidade aos líderes de possibilitar que as equipes tenham maior chance de ser felizes e alcançar o sucesso.

Como os usuários do Slack interagem com o produto com facilidade e eficiência, eles podem usar tudo o que ele tem a oferecer para realizar uma grande variedade de tarefas em comparação ao e-mail e ao Microsoft Teams. A ferramenta possibilita que os funcionários trabalhem do jeito que quiserem, superem os desafios do dia a dia e tomem decisões estratégicas sem demora. Isso significa que é mais provável que eles estejam satisfeitos com o emprego e tenham uma melhor qualidade de vida profissional com o Slack. Quanto mais o funcionário se engajar, mais feliz ele será, e melhor será o trabalho produzido.

Metodologia

O Relatório sobre a redefinição do engajamento foi conduzido pela Quadrant Strategies com 1.800 trabalhadores do conhecimento na faixa etária entre 18 e 64 anos nos EUA. Ele incluiu uma sobreamostra de 600 usuários do Slack, 600 usuários do Microsoft Teams e 600 usuários de e-mail. Os resultados de qualquer amostra estão sujeitos à variação de amostragem, que neste estudo é de mais ou menos 3%. Para saber mais sobre ele, entre em contato pelo e-mail pr@slack.com.