Slack과 이메일 및 Microsoft Teams에서의 업무 비교

어떤 직원은 늦게 로그인해서 로그오프할 시간까지 분 단위로 카운트다운을 합니다. 어떤 직원은 동료와 연결해서 아이디어를 공유하고 영감 넘치는 프로젝트를 제공하고 싶어합니다. 2020년 7월 기준 Gallup 보고서에 따르면 단지 36%의 근로자만 후자 그룹에 속합니다.

어떤 커뮤니케이션 도구를 사용해야 최고의 직원 참여도를 이끌어낼 수 있을지 이해하고 직원이 도구나 플랫폼을 활용하여 업무에서 행복과 만족감을 얻는 방식을 알아보고자 했습니다. 그러한 지식을 갖춘 회사는 이직율을 낮추고 고객 만족도를 높이며 전반적인 실적을 개선할 기회를 갖게 됩니다.

이 참여도 틀 재구성하기 보고서(Reframing Engagement Report)에서 이에 대한 해답을 찾고자 합니다. Quadrant Strategies와 함께 1,800명의 지식 노동자를 대상으로 연구를 수행했으며 그중 600명은 Slack 사용자, 600명은 Microsoft Teams 사용자, 600명은 이메일 사용자였습니다. 설문조사 결과에 따르면 Slack 사용자는 Slack 제품에 대한 참여도가 더 높았고 보다 다양한 업무에 활용했으며 전반적으로 Teams와 이메일 사용자보다 만족도가 높았습니다.

더 빨리 적응하고 자신감을 얻는 Slack 사용자

도구가 일상 업무를 개선하는 방식이 즉각적으로 명확하지 않다면 직원들이 고개를 돌리는 것은 당연한 일입니다. 엔지니어, 디자이너, CEO, 그리고 그 중간의 모든 사람들이 간단하게 탐색할 수 있는 Slack의 직관적인 인터페이스는 새 사용자가 기능을 빠르게 활용할 수 있도록 해줍니다. 사실 45%의 사용자가 Slack 사용법을 배우기가 매우 쉽다고 답했습니다.

Slack 사용자는 플랫폼에 더 빨리 적응할 뿐만 아니고 Teams나 이메일 사용자보다 더 높은 수준의 자가 지각 “전문성”을 나타낼 가능성이 17% 더 높습니다. 조사 결과에 따르면 Teams 사용자는 6개월을 사용한 후에도 자신감을 느끼지 못했습니다.

도구를 이해하면 더 많이 사용하게 되는 경향이 있습니다. 평균 근무일 동안 62%의 Slack 사용자가 Slack에서 3시간 이상을 보내며, 18%는 7시간 이상을 보냅니다. 책상에 있지 않을 때 동료와 협업하기 위해 Slack 사용자들은 Teams 사용자보다 모바일 장치의 Slack에 참여할 가능성이 거의 두 배 높습니다.

45% Slack 사용법을 배우기가 “매우 쉽다”고 생각하는 사용자

62% Slack에서 근무일 중 3시간 이상을 보내는 사용자

18% Slack에서 근무일 중 7시간 이상을 보내는 사용자

~2배 Slack 사용자가 Microsoft Teams 사용자 대비 모바일을 사용할 가능성

사용자 만족도를 개선했던 요소를 적절하게 평가하기 위해서 전반적으로 7가지 동일한 속성을 사용하여 “Slack/Microsoft Teams/이메일의 다음 각 측면 중 얼마나 만족 또는 불만족하십니까?”라고 질문했습니다.

성능: 사용자가 제품에서 작업을 시도한 때에서 제품이 응답할 때까지 걸린 시간. 완성도: 제품 기능이 근로자의 모든 필요를 충족하는 정도. 교육: 제품 사용법을 이해하기 위해 제공되는 리소스. 팀에 대한 적합성: 근로자의 팀 요구 사항과 제품이 제공하는 기능 사이의 적합성. 안정성: 근로자가 온라인일 때 제품에 연결을 유지할 수 있는 능력. 품질: 제품에서 근로자의 경험을 위해 사람들이 투여한 사고와 배려의 양. 지원: 제품 사용 중 사용자가 접하는 문제를 해결하기 위해 제공되는 리소스.

이러한 속성은 Slack의 종신 재직 사용자 설문조사(Tenured User Survey: TUS)에 사용된 것과 동일합니다. TUS에 사용되지 않은 “사용 편의성”이라는 한 가지 속성을 추가했고 제품이 직관적인 정도로 정의했습니다.

사용자는 모든 Slack 속성에 대해 만족감을 표시했고 특히 안정성, 성능, 지원 가용성 및 교육 리소스에 대한 만족도가 두드러졌습니다. Slack 사용자는 Microsoft Teams 사용자가 도구에 대해 무관심한 것에 비해 Slack을 “대체 불가한” 도구로서 볼 가능성이 더 높습니다.

사용자는 Slack을 사용하여 워크플로를 간소화하고 빠르게 연결하며 정보를 얻습니다.

우리는 모두 실제 업무를 방해하는 ‘일거리’들에 익숙합니다. 조직하고 회의 일정을 잡고 관련 이메일을 분류하고 답장하며 적절한 정보를 수집하는 데 드는 시간과 주의력은 굉장합니다. 이러한 작업은 지루하고 평균 업무일의 거의 절반을 잡아먹을 때가 많습니다.

하지만 다행히 Slack이 있으면 이런 작업을 간소화할 수 있습니다. ‘실제 업무’를 지원하기 위해 해야 할 일로 정의된 이러한 작업은 설문조사에서 28개의 “직무”로 나열되었으며, 근로자들은 Slack으로 거의 모든 해당 직무가 빨라졌다고 답했습니다. 그중에서도 다음이 두드러집니다.

신속한 주제 논의

다른 사람의 업무를 파악하고 공지 사항을 알고 있음

다른 사람에게서 답을 얻고 다른 사람의 질문에 답함

주어진 프로젝트 상태에 대한 업데이트 유지

그룹의 생각과 의견 취합

전반적으로 Slack 사용자는 Microsoft Teams 사용자보다 이러한 “직무”를 수행하는 데 10% 더 많이 플랫폼을 활용하고 성능에 만족합니다. 또한 데이터에 따르면 효율적이고 영향력 있는 업무에 속도와 협업이 필수인 최신 작업공간에서 이메일은 활용도가 떨어집니다. 길게 이어지는 이메일 체인을 대체하는 Slack은 사용자가 업무를 위임하고 팀을 조율하며 적절한 답을 찾도록 도와줍니다.

평균적으로 Slack 사용자는 Microsoft Teams와 이메일 사용자에 비해 업무 활동에 대한 만족도가 8% 더 높습니다. 추가적인 설문조사 결과:

20% Slack을 사용하면 정보 공유에 있어 더 만족

18% Slack을 사용하면 프로젝트 계획 및 업데이트에 있어 더 만족

18% Slack을 사용하면 다른 사람과 간단한 토의를 진행할 때 더 만족

Slack 사용자는 직무 만족도가 더 높습니다

직무 만족도 및 인재 유지율은 직원에게 제공되는 성장 기회, 목적 의식, 회사에서 받는 지원에 대한 인식과 강한 상관관계를 보입니다. 예를 들어 이번 조사 결과에 따르면 이메일 사용자는 Slack 사용자보다 자신의 역할에 만족하지 못할 가능성이 3배 더 높고, Slack 사용자는 Microsoft Teams/이메일 사용자에 비해 15% 더 높은 수준의 직무 만족도를 보입니다.

또한 직무 만족도는 목적 의식과 같은 내재적 동기 부여 요소와 회사가 이를 지원하는 방식과 관련되는 반면, 인재 유지율은 구조, 리더십에 대한 신뢰, 자신이 가치 있고 의견이 반영된다는 느낌, 타인의 인정 등과 상관관계가 있습니다.

65%의 Slack 사용자는 전략적인 결정을 할 권한이 있는 반면 Microsoft Teams는 46%, 이메일 사용자는 48%입니다.

74%의 Slack 사용자가 업무에 성공적인 도구를 사용하고 있다고 느끼는 반면 이메일 사용자는 58%입니다.

67%의 Slack 사용자가 리더십이 올바르다고 느끼는 반면 Microsoft Teams는 55%, 이메일 사용자는 54%입니다.

대부분의 Slack 사용자는 Slack을 사용하기 때문에 회사에서 더 지원을 받고 자율성을 누리며 성취에 대해 인정받는다고 느낍니다. 반면에 이메일 사용자는 Slack 사용자보다 자신의 역할에 만족하지 못할 가능성이 세 배 더 높습니다. Microsoft Teams 사용자에 비해 Slack 사용자는 Slack이 일과 생활의 균형을 맞추는 데 직접 도움이 되며, 직장에서 목적 의식을 느끼고 동료로부터 인정 받는데 긍정적인 영향을 미친다고 느낄 가능성이 더 높습니다.

오늘날의 근로자는 회사가 제공하는 도구에 따라 다르게 참여하기 때문에 리더십은 만족도와 성공 면에서 팀을 더 효과적으로 배치할 기회를 갖게 됩니다.

Slack 사용자는 제품 자체를 쉽고 효율적으로 사용할 수 있기 때문에 Microsoft Teams 또는 이메일 사용자에 비해 더 많은 기능을 활용하여 직무를 처리할 수 있습니다. 도구를 통해 직원들은 자신의 방식으로 일하고 매일의 도전을 성공적으로 해결하며 신속하고 전략적인 결정을 내릴 수 있습니다. 즉, Slack을 사용하면 직무에 만족하며 직장 생활의 질을 개선될 가능성이 높아집니다. 직원의 참여도가 높을수록 만족도도 높아지며 업무 생산성도 개선됩니다.

방법론

Quadrant Strategies가 수행한 참여도 틀 재구성하기 보고서(Reframing Engagement Report)는 미국의 18-64세 지식 근로자 1,800명을 대상으로 했습니다. 그중 600명은 Slack 사용자, 600명은 Microsoft Teams 사용자, 600명은 이메일 사용자였습니다. 모든 표본의 결과는 표본 추출 편차가 적용되며 이 연구의 경우 +/- 3%입니다. 이 연구에 대한 자세한 내용은 pr@slack.com으로 문의하세요.