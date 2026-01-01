Comparación del trabajo en Slack frente al trabajo usando el correo electrónico y Microsoft Teams

Algunos empleados se conectan para ver pasar lentamente las horas hasta que pueden desconectarse. Otros, en cambio, no pueden esperar más para hablar con sus compañeros, compartir ideas y entregar proyectos espectaculares. En julio de 2020, Gallup informó que solo el 36 % de los trabajadores se encuentran en ese segundo grupo.

Queríamos saber qué herramienta comunicativa consigue que los empleados se involucren más, y descubrir cómo pueden aprovechar esta herramienta o plataforma para ser felices y sentirse realizados en sus trabajos. Con este conocimiento, las empresas podrán reducir las pérdidas y mejorar la satisfacción de sus clientes y su rendimiento general.

En este Reframing Engagement Report (Informe de investigación sobre motivación), nos proponemos resolver estas cuestiones y mucho más. El estudio se ha llevado a cabo en colaboración con Quadrant Strategies y ha involucrado a más de 1800 trabajadores. 600 de ellos utilizan Slack, otros 600 usan Microsoft Teams y los otros 600 utilizan el correo electrónico. Los resultados del estudio revelan que los usuarios de Slack se sienten más motivados con este producto, lo usan para muchas tareas diferentes en su trabajo y se sienten más satisfechos, en general, que los usuarios de Teams o del correo electrónico.

Los usuarios pueden adaptarse y ganar confianza más rápido gracias a Slack

Lo sabemos, muchas veces los empleados se sienten desanimados cuando no saben exactamente cómo una herramienta puede mejorar su día a día en el trabajo. La interfaz de Slack es intuitiva para todos, desde ingenieros, diseñadores y CEO hasta para nuevos empleados, que podrán sacar el máximo partido a sus capacidades rápidamente. De hecho, el 45 % de los usuarios afirma que es muy sencillo aprender a usar Slack.

Los usuarios de Slack no solo son más propensos a aceptar la plataforma, sino que, además, existe un 17 % más de posibilidades de considerarse “expertos” en el uso de Slack, en comparación con Teams o el correo electrónico. Los usuarios de Teams no sienten la misma confianza a la hora de usar la plataforma, aunque lleven seis meses usándola, de acuerdo con nuestra investigación.

Cuando conoces a la perfección una herramienta, es más probable que la uses. En un día laboral normal, el 62 % de los usuarios de Slack dedican más de tres horas a utilizar la plataforma, y el 18 % la usa durante más de siete horas. Para colaborar con compañeros cuando no están en sus puestos, los usuarios prefieren usar Slack en dispositivos móviles el doble que los usuarios de Teams.

45 % de los usuarios creen que aprender a usar Slack es “supersencillo”

62 % de los usuarios pasan más de 3 horas de su jornada usando Slack

18 % de los usuarios pasan más de 7 horas de su jornada usando Slack

2 veces más probable aproximadamente que los usuarios de Slack utilicen la aplicación para móviles frente a los usuarios de Microsoft Teams

Para saber con certeza qué hay detrás de la satisfacción de los usuarios, decidimos usar los mismos siete atributos y preguntamos “¿cuál es tu nivel de satisfacción con cada uno de estos aspectos de Slack/Microsoft Teams/correo electrónico?”

Rendimiento: el tiempo desde que el trabajador intenta hacer algo en el producto hasta que el producto responde. Perfección: hasta qué punto las funciones del producto cubren todas las necesidades de un trabajador. Formación: la disponibilidad de recursos para aprender a usar el producto. Idoneidad para el equipo: la comparación entre las necesidades de un equipo y las funciones que el producto puede ofrecer. Fiabilidad: la capacidad de seguir conectados al producto cuando el trabajador se encuentra en línea. Calidad: la atención y cuidado al detalle mostrado por las personas detrás de la creación del producto para que los trabajadores reciban el mejor servicio posible. Asistencia: la disponibilidad de recursos para solucionar cualquier problema que pueda surgir mientras se usa el producto.

Estos atributos coinciden con los usados en la encuesta para usuarios de Slack (TUS). También hemos añadido un atributo que no aparece en la TUS, facilidad de uso, que hemos definido como “hasta qué punto se puede considerar que el producto es intuitivo”.

Los usuarios afirman sentirse satisfechos con todos los atributos de Slack, destacando su fiabilidad, rendimiento, disponibilidad de asistencia y recursos de formación. Los usuarios de Slack consideran que esta herramienta puede ser “insustituible”, mientras que los de Microsoft Teams se sienten más indiferentes al respecto.

Los usuarios pueden unificar sus flujos de trabajo, conectarse rápidamente y mantenerse al día gracias a Slack

Somos conscientes de todos los pequeños pasos que hay que dar para conseguir completar un trabajo. El tiempo y la atención que se llevan las tareas necesarias para organizarse, programar reuniones, ordenar y responder a los correos electrónicos que corresponda, así como para recopilar la información adecuada. A menudo, estas tareas pueden ser demasiado pesadas y consumir la mitad de tu jornada laboral.

Por suerte, Slack puede unificar estas tareas para completarlas más rápido. Estas tareas, conocidas como las necesarias para empezar con el trabajo “de verdad”, aparecen como 28 diferentes “trabajos” en nuestra investigación, y los empleados afirman que Slack ha ayudado en casi todas ellas, especialmente en estas:

Debatir sobre un tema rápidamente

Conocer el progreso de los demás y los anuncios importantes

Obtener respuestas de otros usuarios y responder a sus dudas

Conocer los últimos avances de los proyectos

Recopilar la opinión y comentarios de un grupo de personas

En general, los usuarios de Slack utilizan la plataforma para más del 10 % de estos “trabajos” y se sienten más satisfechos con su rendimiento que los usuarios de Microsoft Teams. Los datos también muestran que el correo electrónico es una herramienta mucho menos versátil en el entorno laboral moderno en el que, para conseguir completar un trabajo de forma eficiente y útil, se necesita velocidad y colaboración casi instantáneas. En lugar de cadenas de correo electrónico infinitas, Slack permite a los usuarios delegar tareas, facilita la coordinación de los equipos y les permite encontrar las respuestas que buscan.

De media, los usuarios de Slack son un 8 % más felices cuando usan Slack para sus tareas en comparación con los usuarios de Microsoft Teams y del correo electrónico. Aquí te dejamos más datos obtenidos durante la investigación:

20 % de los usuarios es más feliz usando Slack para conocer los últimos anuncios

18 % de los usuarios es más feliz usando Slack para planificar y modificar proyectos

18 % de los usuarios es más feliz usando Slack para debatir rápidamente con otros usuarios

Los usuarios de Slack se sienten más satisfechos con sus trabajos

La satisfacción y la permanencia en el trabajo están muy relacionadas con el crecimiento profesional de un empleado, el sentimiento de tener un objetivo y la percepción de la ayuda recibida por parte de su empresa. Por ejemplo, nuestra investigación indica que los usuarios del correo electrónico son 3 veces más propensos a sentirse insatisfechos con sus puestos de trabajo que los usuarios de Slack, que afirman sentirse un 15 % más satisfechos en su trabajo que los usuarios de Microsoft Teams o del correo electrónico.

Además, hemos confirmado que la satisfacción en el trabajo está relacionada con aspectos motivadores como los objetivos y la ayuda recibida por la empresa. Mientras tanto, la permanencia está relacionada con la estructura, la confianza en los líderes de su empresa, sentirse valorados y escuchados y recibir el reconocimiento de otras personas.

El 65 % de los usuarios de Slack confía en poder tomar decisiones estratégicas frente al 46 % de los usuarios de Teams y el 48 % de los usuarios del correo electrónico

El 74 % de los usuarios de Slack siente que tienen las herramientas necesarias para tener éxito en su trabajo frente al 58 % del correo electrónico

El 67 % de los usuarios de Slack cree que sus líderes son los adecuados frente al 55 % de los usuarios de Teams y el 54 % de los usuarios del correo electrónico

La mayoría de los usuarios de Slack atribuyen su uso de Slack directamente a sentirse más ayudados por su empresa, satisfechos con su autonomía y reconocidos por sus logros. En el lado opuesto se encuentran los usuarios del correo electrónico, que son 3 veces más propensos a sentirse insatisfechos con sus puestos en comparación con los usuarios de Slack. Los usuarios de Slack, a diferencia de los usuarios de Microsoft Teams, sienten que Slack les ayuda directamente a equilibrar su vida laboral y que tiene un impacto positivo tanto en su finalidad en el trabajo como en el reconocimiento que reciben de sus compañeros.

¿Qué nos aguarda el futuro?

Hoy en día, los trabajadores mantienen el contacto de formas diferentes, dependiendo de las herramientas proporcionadas por sus empresas, lo que otorga a los directivos la oportunidad de ofrecer los servicios necesarios a sus equipos para tener éxito y ser felices.

Dado que los usuarios de Slack pueden familiarizarse fácilmente con el producto, pueden aprovechar mejor sus funciones para llevar a cabo más tareas que con Microsoft Teams o con el correo electrónico. La herramienta les permite trabajar a su manera, completar todas las tareas que se les pongan por delante en su día a día y tomar decisiones estratégicas rápidamente. Esto significa que es más probable que se sientan satisfechos en su trabajo y que la calidad de su vida laboral mejore gracias a Slack. Cuanto más motivado se sienta un empleado, más feliz será y, por tanto, mejor será su trabajo.

Metodología

Quadrant Strategies ha desarrollado el Reframing Engagement Report (Informe de investigación sobre motivación), en el que se ha encuestado a 1800 trabajadores de Estados Unidos con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años. Estos 1800 encuestados se dividieron en 600 usuarios de Slack, 600 de Microsoft Teams y 600 usuarios del correo electrónico. Los resultados están sujetos a una variación de muestra de +/- 3 %, en este caso. Para obtener más información sobre este estudio, escribe a pr@slack.com.