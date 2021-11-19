Aujourd’hui, adopter une stratégie informatique efficace est devenu indispensable pour votre entreprise. Elle est essentielle pour atteindre vos objectifs à long terme, répondre aux attentes de vos clients et favoriser une croissance évolutive. Et selon une étude récente menée par l’entreprise de recherche Gartner Inc., les dépenses informatiques atteindront 3,9 milliards de dollars en 2021.

Alors que la crise sanitaire continue d’encourager la transformation digitale des entreprises dans presque tous les secteurs d’activité, optimiser votre stratégie digitale dès maintenant est indispensable pour ne pas vous laisser distancer par vos concurrents. Profitez de ces sept opportunités à ne pas manquer pour garder une longueur d’avance en tirant parti de la technologie métier adaptée.

1. Automatisation des flux de travail

L’erreur est humaine et elle arrive aussi au travail. Heureusement, les entreprises sont en mesure de réduire le risque d’erreur humaine et de renforcer l’efficacité en automatisant des processus répétitifs. L’automatisation des flux de travail améliore votre productivité générale, en permettant aux collaborateurs de se concentrer sur des idées et initiatives plus importantes, tandis que les systèmes automatisés gèrent les opérations récurrentes.

2. Analyses de données en temps réel

La plupart des entreprises modernes collectent en permanence une quantité impressionnante de données sur les consommateurs. Cependant, si vous n’êtes pas en mesure d’organiser et d’extraire des renseignements exploitables, alors vous perdez votre temps.

Les outils technologiques conçus pour automatiser ce processus sont légion. Résultat : vous êtes en mesure de prendre des décisions basées sur les données. Par exemple, les entreprises disposant d’un point de vente physique peuvent utiliser une technologie d’analyse d’implantation qui compile des données démographiques et de trafic pour identifier des emplacements potentiels pour leur prochain magasin.

3. Améliorations en matière de cybersécurité

D’après une étude réalisée en 2020 par Cybersecurity Ventures, l’économie mondiale perdra 6 milliards de dollars pour cause de cyberattaques d’ici fin 2021. Aujourd’hui, la cyber criminalité représente donc l’une des plus grandes menaces pour les entreprises.

Bonne nouvelle ! La sécurité informatique a également progressé à pas de géants ces dernières années. Elle a évolué afin de protéger vos outils professionnels essentiels, vos applications collaboratives et les données de vos clients. Pare-feu, logiciels anti-malware, VPN fiables, gestionnaires de mots de passe… Renforcez la sécurité et faites en sorte que vos opérations quotidiennes se déroulent rapidement et en toute sécurité.

4. Migration vers le cloud

En migrant les applications mobiles, web ou de bureau vers le cloud, les salariés peuvent y accéder à tout moment et où qu’ils soient. Il leur suffit d’une connexion Internet. La migration vers le cloud favorise une meilleure collaboration et facilite l’accès aux applications professionnelles essentielles. Mais ce n’est pas tout : elle permet également aux entreprises de se développer ou de se réduire facilement et rapidement en fonction de l’évolution de leurs besoins opérationnels ou du stockage de données.

5. Représentation des données

Les ensembles de données ressemblent parfois à une langue inconnue. Fort heureusement, les outils modernes de représentation des données peuvent exploiter des montagnes de données brutes et en extraire des modèles avec des renseignements exploitables. Par exemple, une entreprise de vêtements peut consulter les besoins des clients en fonction de leur emplacement géographique, ce lui permet de réaliser qu’elle ne commande jamais assez de chemises à certains endroits, mais qu’il lui reste toujours des pantalons. Grâce à ce constat, elle peut commencer à envoyer davantage de chemises et moins de pantalons dans une région donnée, afin d’augmenter les ventes et de réduire le gaspillage.

6. Gestion de projets

Un logiciel de gestion de projets est utilisé pour suivre l’avancée de plusieurs équipes,individus ou projets, offrant ainsi à toutes les personnes impliquées une visibilité totale sur les progrès réalisés. Si l’une de vos équipes travaille sur une campagne trimestrielle pour un client important, utilisez un outil de gestion de projets avec des diagrammes de Gantt pour voir à la fois le calendrier dans son ensemble et les tâches individuelles. Cette solution permet aux projets de grande ampleur d’avancer afin de respecter les délais et de rendre les individus responsables de leurs tâches.

7. Applications de collaboration

Aujourd’hui, la majorité des collaborateurs travaillent à distance, au moins à temps partiel. Les salariés ont besoin de solutions pour rester connectés avec leurs responsables, leurs collègues et leurs clients. Dans le cas contraire, il est difficile pour eux de rester impliqués et motivés, et de s’investir pour atteindre les objectifs de l’entreprise. Des outils comme Slack vous aident à rassembler l’ensemble des communications de votre équipe au sein d’une seule plateforme simple d’utilisation. Grâce aux canaux Slack, les équipes internes restent organisées avec des espaces centralisés pour les conversations et le partage de fichiers. Slack Connect offre la possibilité de collaborer avec des équipes d’autres entreprises. Il est ainsi très simple de rester connecté avec les partenaires externes.

Implémentez les bons outils technologiques

Quand il s’agit de technologie, le nombre d’options est impressionnant. Toutefois, la clé du succès consiste à implémenter les bons outils technologiques pour vos besoins uniques.

Vous souhaitez améliorer le taux de fidélisation des clients ? Choisissez des outils qui aident vos équipes à offrir un service client rapide et efficace, ainsi que des produits de meilleure qualité. Certes, investir dans le dernier logiciel d’acquisition qui fait fureur aidera certainement votre équipe d’une façon ou d’une autre, mais il ne renforcera pas pour autant la fidélisation de ses membres. Il est donc essentiel de choisir une technologie adaptée à vos perspectives et vos objectifs spécifiques.