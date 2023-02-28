Aujourd’hui, les entreprises cherchent en priorité à travailler de façon plus rapide et plus efficace. Pour améliorer les résultats et les performances, vous devez adopter une gestion stratégique. Mais comment garantir la réussite de vos équipes et votre propre réussite ?

Découvrez comment vous pouvez améliorer la productivité en optimisant la communication, l’intégration d’applications et la gestion du temps.

Qu’est-ce que la productivité, et en quoi est-elle importante dans un contexte professionnel ?

La productivité consiste à maximiser votre temps, votre énergie et vos ressources pour obtenir des résultats concrets. Plus une équipe travaille efficacement, plus elle sera productive, et plus vous augmenterez vos bénéfices.

L’esprit d’équipe joue un rôle important dans la gestion de la productivité au travail. Que votre équipe soit intégralement sur place au bureau ou en télétravail, vous pouvez travailler efficacement en :

Utilisant les bons outils

Définissant des canaux de communication stratégiques

Instaurant une culture d’entreprise positive

Comment gérer efficacement la productivité au travail ?

De nombreuses entreprises adoptent une approche hybride du travail. Dans ce contexte, les outils de collaboration deviennent indispensables. Les plateformes de messagerie par canaux comme Slack permettent de collaborer facilement en temps réel, d’accéder instantanément aux informations et d’échanger de manière innovante.

Une étude de Great Place to Work sur la productivité en télétravail révèle que les salariés en télétravail sont aussi productifs, voire plus productifs que ceux au bureau. Il s’agit avant tout de mettre en place un environnement adapté au télétravail pour favoriser le travail d’équipe.

Éliminez les obstacles à la communication

Maintenez vos salariés impliqués et productifs grâce à la communication en temps réel. Les plateformes par canaux comme Slack vous permettent d’organiser vos conversations par priorité, par projet ou en fonction d’autres critères.

Pour éliminer les silos, exploitez les notifications personnalisables, le partage de fichiers, les fonctionnalités de recherche, les communications hors connexion, ou encore le lancement de réunions directement depuis l’application. Toutes vos équipes pourront ainsi accéder aux informations dont elles ont besoin, lorsqu’elles en ont besoin, où qu’elles soient localisées.

Pour renforcer davantage la productivité au travail, utilisez les canaux de manière stratégique :

Utilisez un canal #annonces pour tenir les équipes informées d’événements importants.

pour tenir les équipes informées d’événements importants. Rendez le contenu interne plus attrayant, en utilisant des vidéos, des GIF, des diapositives ou des podcasts dans vos communications internes.

Facilitez la recherche d’informations avec des canaux intuitifs ou utilisez des applications pour répondre aux questions fréquentes.

Encouragez le partage de commentaires à l’aide d’enquêtes et de sondages en vue d’améliorer le travail.

Communiquez rapidement et fréquemment vos félicitations.

Communiquez rapidement et fréquemment vos félicitations. Utilisez des émojis pour répondre, approuver ou réagir rapidement.

Partagez le savoir

Le partage volontaire d’informations permet d’améliorer les performances des équipes. Si les collaborateurs sont en mesure de trouver plus rapidement des réponses à leurs questions, ils pourront avancer plus rapidement dans leur travail.

La gestion des connaissances consiste à mettre en relation ceux qui ont les informations avec ceux qui en ont besoin.

Les connaissances peuvent être explicites ou tacites. Les connaissances explicites sont des informations factuelles faciles à partager, comme des données, des guides ou des wikis. Les connaissances tacites sont celles que l’on acquiert en testant et en réalisant des choses.

Elles sont plus difficiles à partager, mais voici quelques suggestions :

Entretiens individuels hebdomadaires avec les membres de l’équipe

Mise en place d’une permanence pour votre département

Organisation de programmes de mentorat ou de réunions générales

Programmes d’intégration solides

Outils et logiciels de collaboration

Mettez en place les outils dont votre équipe a besoin

Une plateforme comme Slack permet facilement l’intégration de centaines d’applications de productivité. Qu’il s’agisse de programmer une réunion avec des partenaires externes, de réfléchir à des solutions en temps réel en partage d’écran ou d’ajouter des commentaires dans une feuille Google Sheets, l’intégration des outils permet de facilement gagner en productivité.

Si vous ne savez pas par où commencer, suivez notre guide des bonnes pratiques pour gérer facilement les demandes d’applications et d’autorisations.

Optimisez la gestion du temps

Vous devez optimiser votre temps et tirer efficacement parti des compétences de chacun pour gagner en productivité et faire des économies sur le long terme.

Vous pouvez booster l’efficacité de vos équipes en mettant en place des stratégies de gestion du temps. Les plus petits ajustements génèrent parfois d’énormes avantages. Trafft, un outil de gestion du temps, explique qu’en consacrant à peine 10 à 12 minutes à planifier vos journées, vous évitez parfois de perdre jusqu’à deux heures à rechercher des dossiers, décider par où commencer ou plus généralement à ne rien faire de concret.

Gérez facilement la productivité

Un sondage de Gallup de 2018 révèle que les équipes dont les collaborateurs sont très fortement impliqués sont 21 % plus rentables. Une plateforme collaborative comme Slack, accessible de n’importe où, rend la communication plus intuitive et réduit le changement d’environnement. En l’adoptant, vous serez en mesure d’augmenter la productivité pour vos équipes.