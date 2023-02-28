Die besten Methoden, um produktives Arbeiten zu unterstützen

Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen, steht in jedem Unternehmen ganz oben auf der Liste. Für bessere Ergebnisse oder Leistungen bedarf es einer strategischen Führung. Aber wie genau gelingt es dir, dein Projekt-Team und dich auf die Erfolgsspur zu bringen?

Hier erfährst du, wie du die Produktivität durch Kommunikation, App-Integration und Zeitmanagementtechniken verbessern kannst.

Was ist Produktivität und warum ist sie in der Unternehmenswelt wichtig?

Produktivität bedeutet, die eigene Zeit, Energie und das eigene Talent optimal zu einzusetzen, um Dinge zu erledigen. Je effizienter ein Projekt-Team arbeitet, desto produktiver ist es, was in der Regel zu einem höheren Umsatz führt.

Bei der Steigerung der Produktivität spielt die Teamkultur eine große Rolle. Unabhängig davon, ob dein Projekt-Team gemeinsam im Büro sitzt oder im Home-Office arbeitet, kann es effizienter arbeiten, indem es:

Die richtigen Tools verwendet

Strategische Kommunikations-Channels einrichtet

Eine positive Arbeitskultur schafft

Wie kannst du deine Produktivität effektiv steuern?

Mit der Umstellung auf hybride Arbeitsformen werden Technologien für die Zusammenarbeit unverzichtbar. Channel-basierte Kollaborationsplattformen wie Slack machen es einfach, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, sofort auf Informationen zuzugreifen und sich auf innovative Weise zu vernetzen.

Eine Studie von Great Place to Work über die Produktivität von Remote-Mitarbeitenden hat ergeben, dass virtuelle Mitarbeitende genauso produktiv, wenn nicht sogar produktiver sind als Mitarbeitende im Büro. Es geht darum, auch bei der Arbeit im Home-Office echtes Teamwork zu fördern.

Baue Kommunikationsbarrieren ab

Sorge mit Echtzeitkommunikation für engagierte und produktive Mitarbeitende. Mit Channel-basierten Plattformen wie Slack kannst du Unterhaltungen nach Prioritäten, Projekten und mehr organisieren.

Nutze zur Vermeidung von Silos nichtlineare Funktionen wie anpassbare Benachrichtigungen, Dateifreigabe, Suche, Offline-Kommunikation und Instant Meetings innerhalb einer App. Auf diese Weise kann jede Person unabhängig von ihrem Standort oder ihrer Zeitzone auf das zugreifen, was sie benötigt und wann sie es benötigt.

Nutze Channels strategisch, um die Produktivität weiter zu steigern:

Verwende #mitteilungen , um Projekt-Teams über wichtige Unternehmensneuigkeiten auf dem Laufenden zu halten.

, um Projekt-Teams über wichtige Unternehmensneuigkeiten auf dem Laufenden zu halten. Gestalte interne Inhalte interessant. Verwende Videos, GIFs, Folien und Podcasts in deiner internen Kommunikation.

Erleichtere das schnelle Auffinden von Informationen mit intuitiven, durchsuchbaren Channels oder verwende Apps, um häufig gestellte Fragen zu beantworten.

Fördere Feedback mit Umfragen und Abstimmungen, um rechtzeitig Verbesserungen vorzunehmen.

Sprich schneller und häufiger Lob aus.

Sprich schneller und häufiger Lob aus. Verwende Emojis für schnelle Antworten, Genehmigungen und Reaktionen.

Teile Wissen

Bewusster Informationsaustausch verbessert die Teamleistung. Wenn du es den Mitarbeitenden erleichterst, Antworten zu finden, können sie ihre Probleme schnell lösen und mit der Arbeit fortfahren.

Wissensmanagement verbindet Menschen, die Informationen haben, mit denen, die sie brauchen.

Es gibt zwei Arten von Wissen: explizites und implizites Wissen. Explizites Wissen sind einfach zu teilende Sachinformationen wie Daten, Anleitungen und interne Wikis. Implizites Wissen ist das, was wir lernen, indem wir experimentieren und Dinge tun.

Implizites Wissen ist schwieriger zu teilen, aber hier sind einige gute Möglichkeiten:

Regelmäßige Einzelgespräche mit Teammitgliedern

Angebot von Sprechstunden für deine Abteilung

Einführung von Mentoring-Programmen oder Veranstaltung von Betriebsversammlungen

Gründliche Einarbeitungsprogramme

Tools und Software für die Zusammenarbeit

Die Tools, die dein Projekt-Team benötigt

Hunderte von Produktivitäts-Apps lassen sich nahtlos in Plattformen wie Slack integrieren. Ganz gleich, ob du ein Meeting mit externen Partner:innen anberaumst, deinen Bildschirm freigibst, um Probleme in Echtzeit zu lösen, oder Feedback in Google Tabellen geben möchtest – die Integration von Tools erleichtert die Produktivität.

Wenn du dir nicht sicher bist, wo du anfangen sollst, nutze diesen Leitfaden für bewährte Methoden, um App-Anfragen und Berechtigungen einfach zu verwalten.

Verbessere das Zeitmanagement

Wenn man lernt, seine Zeit zu optimieren und seine Fähigkeiten optimal zu nutzen, steigert man seine Produktivität und erspart dem Unternehmen langfristig Zeit und Geld.

Steigere die Gesamteffizienz deines Projekt-Teams, indem du Strategien für das Zeitmanagement entwickelst, die das gesamte Projekt-Team befolgen kann. Einfache Anpassungen können zu einem erheblichen ROI führen. Der Planungslösung von Trafft zufolge kann man mit nur 10 bis 12 Minuten Zeitaufwand für die Tagesplanung bis zu zwei Stunden einsparen, die man sonst mit der Suche nach Dateien, der Entscheidung, was zu tun ist, und dem allgemeinen Aufschieben verbringen würde.

Die Steuerung der Produktivität könnte nicht einfacher sein

Eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass hoch engagierte Projekt-Teams eine um 21 % höhere Rentabilität aufweisen. Mit weniger Kontextwechsel, intuitiver Kommunikation und Zugriff von überall aus ist die Investition in Plattformen für die Zusammenarbeit wie Slack ein einfacher Weg zu mehr Produktivität.