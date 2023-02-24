Si la technologie numérique est déjà essentielle pour de nombreuses entreprises, la crise sanitaire n’a fait que renforcer ce besoin dans presque tous les secteurs. Autrefois considérés comme un luxe, les outils de haute technologie sont désormais essentiels pour répondre aux demandes des consommateurs et rester compétitif.

Bien que le concept de transformation digitale circule dans les salles de conférence depuis de nombreuses années, qu’implique-t-il pour votre entreprise ? Quelles stratégies devez-vous adopter pour assurer un processus de transformation simple et réussi ?

Examinons ce qu’est la transformation digitale, en quoi elle est importante et les outils dont vous avez besoin pour la mener à bien.

Qu’est-ce que la transformation digitale ?

La transformation digitale consiste à « adopter des processus et des outils numériques pour atteindre des objectifs commerciaux stratégiques ». La transformation digitale prendra une forme différente selon l’entreprise, son secteur d’activité, ses objectifs ou sa clientèle.

Les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs ont besoin d’une stratégie de transformation digitale. Que vous soyez à la tête d’une jeune agence marketing ou d’une entreprise financière bien établie à l’échelle nationale, l’élaboration d’un plan vous permet d’organiser vos démarches, de responsabiliser votre personnel et de vous adapter rapidement au changement. Le numérique évolue à toute vitesse. Si vous ne vous préparez pas pour l’avenir, vous êtes déjà en retard.

En quoi consistent les outils numériques en ligne ?

Face à l’évolution constante des attentes des collaborateurs et des clients, vous devez disposer des outils numériques appropriés pour rester agile.

Il existe des outils pour répondre à tous les besoins ou presque : des plateformes de gestion de projets, des suites collaboratives optimisant la communication, l’automatisation des processus RH de gestion de la paie et des avantages sociaux.

Mais la transformation digitale ne se résume pas à l’acquisition des logiciels les plus récents. Elle implique de choisir les outils les plus appropriés pour répondre à vos besoins uniques, et de les utiliser pour améliorer la collaboration entre vos équipes. Sans compter qu’elle vous permettra de travailler plus efficacement, plus vite et plus intelligemment.

3 outils essentiels pour soutenir votre transformation digitale

1. Outils de communication

Une bonne communication – entre collègues, entre les équipes et les clients, entre les salariés et la direction – est essentielle au succès de toute entreprise. Cependant, l’évolution de l’environnement de travail au niveau mondial et la généralisation des modèles de travail à distance et hybrides peuvent affecter cette communication si vous ne disposez pas des outils numériques appropriés.

Des outils tels que Slack sont spécifiquement conçus pour autonomiser les effectifs travaillant à distance et améliorer chaque aspect des activités des entreprises, permettant de rassembler les équipes dans des canaux consacrés à des projets et des sujets spécifiques. Au lieu de fouiller dans des conversations e-mails et de rechercher des fichiers spécifiques dans des dossiers, toutes les informations utiles sont regroupées au même endroit, sujettes à des mises à jour en temps réel et offrant des options d’organisation simplifiées.

En interne, Slack est un outil essentiel à la façon dont nous exploitons l’informatique pour stimuler la croissance de nos activités. Grâce aux bots, aux applications et aux intégrations personnalisées disponibles sur notre propre plateforme, nous pouvons améliorer non seulement le quotidien de nos équipes, mais aussi la satisfaction de nos clients.

Des outils de communication flexibles permettent de travailler plus rapidement et de limiter les obstacles. La simplification de la collaboration favorise le partage des idées et la confiance entre les équipes. Un travail de meilleure qualité et des temps de réponse plus rapides contribuent à la satisfaction client.

2. Outils CRM

Afin de préserver votre compétitivité, vous devez suivre l’évolution des exigences de vos clients et vous aligner sur ses préférences. Vous devez d’abord déterminer en quoi consistent ces préférences et exigences. C’est là qu’un logiciel de gestion de la relation client (CRM) peut vous être utile. En bref, un CRM rassemble, stocke et organise les interactions et les données de vos clients disponibles sur tous les canaux au même endroit.

Les outils CRM aident les entreprises à mieux comprendre les besoins de leurs clients afin d’adapter en conséquence leurs initiatives en termes de ventes, de service et de marketing. Ils peuvent également automatiser les tâches répétitives, raccourcir les cycles de vente et stimuler la fidélisation client. Des outils comme HubSpot s’adressent aux petites entreprises, offrant un modèle gratuit avec des modules complémentaires en option qui s’intègrent parfaitement à Slack. Zendesk a été conçu pour raccourcir le cycle de vente et aider le service commercial à conclure davantage de contrats.

Les CRM de qualité permettent de collecter et stocker en toute sécurité un grand volume de données sur les consommateurs. Ils sont capables d’identifier des modèles de comportement et d’utiliser ces informations pour mieux cibler (et satisfaire) vos clients tout en allégeant la charge de travail manuel de la part de votre équipe. En fin de compte, ils améliorent les flux de travail et processus pour les collaborateurs tout en augmentant les revenus de votre entreprise.

3. Outils de recrutement

Le plus grand atout d’une entreprise, ce sont ses collaborateurs. Un recrutement efficace impacte sa culture, ses performances et sa rentabilité à long terme. Votre entreprise ne peut pas se développer sans un personnel qualifié. Mais le service RH sait qu’il n’est pas toujours facile d’attirer et de fidéliser les meilleurs profils. C’est pourquoi il est important d’investir dans des outils numériques qui peuvent à la fois simplifier et améliorer le processus de recrutement.

Par exemple, le logiciel de gestion du recrutement et de l’intégration des nouvelles recrues TalentSoft identifie les meilleures candidatures via des évaluations et des mises en relation. Cela encourage les collaborateurs à faire des recommandations et les responsables à partager leurs commentaires. D’autres outils comme Workday permettent aux équipes RH d’élaborer des plans stratégiques de développement de leurs effectifs, de gérer la paie et les congés, et de personnaliser la rémunération et les avantages sociaux.

Profitez des solutions de recrutement numériques pour attirer les meilleurs profils et préserver leur satisfaction et leur engagement tout en les encourageant à travailler pour vous plutôt que pour la concurrence.