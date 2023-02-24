Herramientas esenciales que te ayudarán en tu transformación digital

La tecnología digital ya es vital para muchas empresas modernas, pero la pandemia no ha hecho más que acelerar esa necesidad en casi todos los sectores. Aunque en otro momento se consideraba que contar con herramientas tecnológicas de primer nivel venía bien, pero no era imprescindible; en la actualidad, esto es fundamental para seguir satisfaciendo las exigencias de los consumidores y mantener la competitividad.

Aunque la “transformación digital” lleva años siendo uno de los términos de moda en las salas de reuniones, ¿qué significa ahora mismo para tu empresa? ¿Y qué estrategias debes emplear para procurar que sea un proceso sencillo y eficaz?

Hoy veremos qué es la transformación digital, por qué es importante y qué herramientas necesitas para llevarla a cabo correctamente.

¿Qué es la transformación digital?

La transformación digital es “la adopción de procesos y herramientas digitales para lograr objetivos estratégicos de la empresa”. Para que salga bien, cada empresa necesitará una transformación digital distinta en función del sector, sus objetivos y su base de clientes, entre otros factores.

La necesidad de una estrategia de transformación digital está presente en empresas de todos los tamaños y sectores. Ya se trate de una agencia emergente de marketing que trabaje en un ámbito local o de una empresa financiera con presencia en todo el país, contar con un plan te ayudará a organizarte, a que el personal pueda rendir cuentas y a adaptarte a los cambios con rapidez. Lo digital avanza con rapidez. Si no te preparas para lo que te depara el futuro, ya te has quedado atrás.

¿Qué son las herramientas digitales en línea?

Ahora que las expectativas laborales y de los consumidores están sometidas a una evolución constante, es crucial contar con las herramientas digitales adecuadas para seguir siendo ágiles.

Hay herramientas para prácticamente cualquier necesidad: desde plataformas de gestión de proyectos y paquetes colaborativos para racionalizar la comunicación hasta herramientas de automatización de los recursos humanos para gestionar las nóminas y los beneficios.

Ahora bien, para la transformación digital no basta con tener el último software. Se trata de elegir las herramientas adecuadas para tus necesidades únicas y utilizarlas para mejorar la forma de trabajar de tus equipos. ¿El resultado? Trabajar mejor, con mayor rapidez y de forma más inteligente.

3 herramientas esenciales que te ayudarán en tu transformación digital

1. Herramientas de comunicación

Una comunicación adecuada (entre compañeros de trabajo, empleados y clientes, y entre el personal y la directiva) resulta vital para el éxito de cualquier empresa. No obstante, los cambios que experimenta el mercado de trabajo mundial, así como la presencia cada vez más frecuente de modelos laborales híbridos y de teletrabajo, pueden dificultar la actividad empresarial si no dispones de las herramientas digitales adecuadas.

Existen herramientas como Slack que están diseñadas específicamente para empoderar a los equipos que teletrabajan y mejorar a la empresa en todos los aspectos, al unir a los equipos digitales mediante la posibilidad de crear canales específicos para cada proyecto y tema. En vez de indagar en cadenas de correo electrónico y de buscar conversaciones o archivos concretos en carpetas, todo está en un solo y cómodo lugar que se actualiza en tiempo real y con opciones sencillas de organización.

Internamente, Slack es un elemento fundamental de nuestra forma de aprovechar la tecnología informática para impulsar el crecimiento de la empresa. Con los bots, las aplicaciones y las integraciones personalizados de nuestra propia plataforma, podemos mejorar no solo la vida profesional de nuestros empleados, sino también la satisfacción de nuestros clientes.

Gracias a unas herramientas de comunicación flexibles, el trabajo sale adelante con mayor rapidez y con menos dificultades. La facilidad de colaboración alimenta el intercambio de ideas y la confianza entre los equipos. Y, al mejorar el trabajo y agilizar los tiempos de respuesta, los clientes quedan más satisfechos.

2. Herramientas de CRM

Para preservar la competitividad, tienes que seguir satisfaciendo las exigencias de los clientes y amoldarte a sus preferencias. Lo primero que tienes que hacer es averiguar cuáles son esas exigencias y preferencias. Y ahí es donde interviene un software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés). Básicamente, un CRM recopila, almacena y organiza desde un solo lugar las interacciones y los datos de los clientes en todos los canales.

Las herramientas de CRM ayudan a las empresas a conocer mejor las necesidades de sus clientes para así poder ajustar en consecuencia sus iniciativas comerciales, de atención y de marketing. Además, permiten automatizar tareas repetitivas, acortar los ciclos de venta y aumentar la retención de clientes. Herramientas tales como HubSpot resultan especialmente útiles para empresas pequeñas, ya que ofrecen un modelo gratuito con complementos opcionales que se integran a la perfección en Slack. Zendesk se creó para acortar el ciclo de ventas y ayudar a los representantes a cerrar más acuerdos.

Los CRM de calidad permiten recopilar y almacenar de forma segura grandes cantidades de datos de los consumidores. Van un paso más allá al identificar patrones en el comportamiento de los clientes y utilizar dichos datos para dirigirse (y satisfacer) mejor a tus clientes con una menor intervención manual por parte de tu equipo. Todo esto contribuye a mejorar los flujos de trabajo y los procesos de los trabajadores, así como a aumentar los ingresos de la empresa.

3. Herramientas de selección de personal

Los empleados son el principal activo de una empresa, y la selección eficaz del personal tiene efectos duraderos sobre la cultura, el rendimiento y la rentabilidad de la empresa. Sin un personal excelente, tu empresa no puede crecer. Pero, como sabe todo empleado de RR. HH., atraer y conservar el mejor talento no siempre es tarea fácil. Por eso es tan importante invertir sabiamente en herramientas digitales que permitan simplificar y, al mismo tiempo, mejorar el proceso de selección de personal.

Por ejemplo, TalentSoft, un software de gestión de la selección de personal y la incorporación, identifica las candidaturas idóneas mediante funciones de puntuación y aptitud, lo que fomenta las recomendaciones de personal y los comentarios por parte de los gestores. Hay otras herramientas, como Workday, que permiten a los equipos de RR. HH. elaborar planes estratégicos de desarrollo del personal, gestionar las nóminas y las vacaciones y permisos, y personalizar los paquetes de retribución y de beneficios.

Si aprovechas las herramientas digitales de selección de personal, no solo atraerás al mejor talento, sino que este seguirá trabajando contigo, satisfecho e implicado, en vez marcharse a la competencia.