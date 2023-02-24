Digitale Transformation in Unternehmen: Die wichtigsten Tools

Digitale Technologie spielt in vielen modernen Unternehmen bereits eine entscheidende Rolle, aber die Pandemie hat dazu geführt, dass die Nachfrage danach in beinahe allen Branchen noch einmal zusätzlich gestiegen ist. Digitale Tools wurden früher als nette Dreingabe angesehen, sind heute jedoch essentiell, um Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Obwohl das Schlagwort der „digitalen Transformation“ in Vorstandsetagen schon seit Jahren die Runde macht, stellt sich doch die Frage; Welche Bedeutung hat der Begriff aktuell für dein Unternehmen? Und welche Strategien solltest du anwenden, damit dieser Prozess möglichst reibungslos verläuft und von Erfolg gekrönt ist?

Sehen wir uns doch einmal an, was digitale Transformation überhaupt ist, warum sie wichtig ist und welche Tools du für eine erfolgreiche Umstellung benötigst.

Was bedeutet digitale Transformation?

Digitale Transformation bezieht sich auf die Einführung digitaler Prozesse und Tools zur Umsetzung strategischer Geschäftsziele. Eine erfolgreiche digitale Transformation sieht für jedes Unternehmen anders aus und hängt von der jeweiligen Branche, den Unternehmenszielen, dem Kundenstamm und anderen Faktoren ab.

Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen benötigen eine digitale Transformationsstrategie. Egal, ob es sich um eine neue gegründete regionale Marketing-Agentur oder ein etabliertes, landesweit tätiges Finanzunternehmen handelt, einen Plan zu haben bedeutet, den Überblick zu behalten, klare Verantwortlichkeiten für die Mitarbeitenden zu kennen und sich schneller auf Veränderungen einzustellen zu können. Die Digitalisierung schreitet schnell voran. Und wenn du auf das, was die Zukunft bereithält, nicht vorbereitet bist, hast du bereits den Anschluss verpasst.

Was sind digitale Online-Tools?

Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Erwartungen von Mitarbeitenden und Verbraucher:innen sind geeignete digitale Tools die entscheidende Voraussetzung dafür, weiterhin flexibel zu bleiben.

Es gibt für so gut wie jede Anforderung ein passendes Tool, von Projektmanagement-Plattformen über Softwarepakete für eine effektive Zusammenarbeit und Kommunikation bis hin zur Automatisierung der Personalverwaltung.

Aber digitale Transformation bedeutet weitaus mehr als nur die neueste Software bereitzustellen. Es geht darum, die richtigen Tools für deine ganz individuellen Bedürfnisse und Anforderungen auszuwählen und sie so einzusetzen, dass deine Projekt-Teams am Ende besser zusammenarbeiten. Das Ergebnis? Ihr arbeitet besser, schneller und intelligenter.

3 essentielle Tools für deine digitale Transformation

1. Kommunikationstools

Eine effektive Kommunikation unter Kolleg:innen, zwischen Mitarbeitenden und Kund:innen sowie zwischen Belegschaft und Unternehmensleitung ist für den Erfolg eines jeden Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Ein zunehmend globalisiertes Arbeitsumfeld und immer weiter verbreitete Remote- und Hybrid-Arbeitsmodelle können geschäftliche Abläufe jedoch erschweren, wenn die geeigneten digitalen Tools nicht vorhanden sind.

Dank der Möglichkeit, projekt- und themenspezifische Channels anzulegen, sind Tools wie Slack speziell darauf ausgelegt, Remote-Teams ein möglichst effektives und eigenständiges Arbeiten zu ermöglichen und geschäftliche Abläufe allgemein effizienter zu gestalten. Anstatt E-Mail-Ketten und Ordner nach bestimmten Unterhaltungen und Dateien zu durchforsten, befinden sich alle Informationen bequem an einem Platz, der Updates in Echtzeit ermöglicht und übersichtliche Organisationsoptionen bietet.

Intern ist Slack ganz wesentlich für die Art und Weise, wie wir IT für geschäftliches Wachstum nutzen. Dank benutzerdefinierter Bots, Apps und Integrationen auf unserer eigenen Plattform können wir so nicht nur den Arbeitsalltag unserer Mitarbeitenden einfacher und angenehmer gestalten, wir sorgen auch für mehr Zufriedenheit auf Kundenseite.

Flexible Kommunikationstools bedeuten, dass sich Aufgaben schneller und mit weniger Hindernissen erledigen lassen. Eine einfachere Zusammenarbeit fördert den Ideenaustausch und das Vertrauen unter den Projekt-Teams. Und effektiveres Arbeiten und kürzere Reaktionszeiten führen zu zufriedeneren Kund:innen.

2. CRM-Tools

Wenn du wettbewerbsfähig bleiben möchtest, musst du den Kundenanforderungen gerecht werden und dich nach ihren Vorlieben richten. Zunächst musst du also herausfinden, wie diese Vorlieben und Anforderungen aussehen. Genau hierfür gibt es Software für Customer Relationship Management (CRM). Im Grunde erfasst CRM-Software die Interaktionen mit Kund:innen über alle Kanäle hinweg strukturiert an einem zentralen Ort.

CRM-Tools ermöglichen es Unternehmen, die Bedürfnisse ihrer Kund:innen besser zu verstehen und ihre Vertriebs-, Service- und Marketinginitiativen daran auszurichten. Sie eignen sich auch dazu, Routineabläufe zu automatisieren, Vertriebszyklen zu beschleunigen und die Kundenbindung zu stärken. Tools wie HubSpot richten sich an kleinere Unternehmen: Sie bieten ein kostenloses Nutzungsmodell mit optionalen Add-ons, die reibungslos in Slack integriert werden können. Zendesk dient dazu, den Vertriebszyklus zu verkürzen und Abschlüsse zu beschleunigen.

Mit hochwertigen CRMs können große Mengen an Verbraucherdaten sicher gespeichert werden. Sie gehen jedoch noch einen Schritt weiter: CRMs sind in der Lage, Muster im Verbraucherverhalten zu erkennen und diese Einblicke zu nutzen, um deinen Kundenstamm gezielter anzusprechen und dein Projekt-Team durch Automatisierung manueller Abläufe gleichzeitig zu entlasten. Insgesamt führt dies zu effizienteren Arbeitsabläufen und Prozessen für die Beschäftigten und Umsatzsteigerungen für das Unternehmen.

3. Personalbeschaffungstools

Die Mitarbeitenden eines Unternehmens sind seine größten Aktivposten. Deshalb hat eine effektive Personalbeschaffung langfristige Auswirkungen auf die Kultur, die Leistungsfähigkeit und auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Ohne großartige Mitarbeitende kann sich dein Unternehmen nicht weiterentwickeln. Aber wie wir alle wissen, ist es nicht immer einfach, fähige Mitarbeitende an sich zu binden. Deshalb ist es auch so wichtig, klug in digitale Tools zu investieren, mit denen sich der Personalbeschaffungsvorgang vereinfachen und verbessern lässt.

Die Personalbeschaffungs- und Onboarding-Managementsoftware TalentSoft identifiziert beispielsweise die besten Kandidat:innen anhand eines Punktevergabe- und Abgleichsystems und bittet gleichzeitig um Mitarbeiterempfehlungen und Feedback von Führungskräften. Mit anderen Tools wie Workday können Personalabteilungen strategische Mitarbeiterentwicklungspläne anlegen, Lohnbuchhaltung und Urlaubszeiten verwalten und Vergütungs- und Leistungspakete individuell gestalten.

Nutze die digitale Personalverwaltung nicht nur, um qualifizierte Nachwuchskräfte in dein Unternehmen zu holen, sondern auch, um dafür zu sorgen, dass sie zufrieden und motiviert bleiben und für dich anstatt für die Konkurrenz arbeiten.