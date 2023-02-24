Strumenti essenziali per supportare la trasformazione digitale

La tecnologia digitale è già fondamentale per molte aziende moderne, ma la pandemia ha accelerato questa esigenza in quasi tutti i settori. Una volta considerati utili ma non strettamente necessari, oggi gli strumenti tecnologici sono indispensabili per stare al passo con le richieste dei consumatori e restare competitivi.

La frase “trasformazione digitale” è rimbombata nelle sale conferenze di tutto il mondo per anni, ma cosa significa esattamente per la tua azienda in questo momento? E quali strategie devi usare per assicurarti che sia un processo semplice ed efficace?

Vediamo cos’è la trasformazione digitale, perché è importante e quali strumenti sono necessari per ottenere i risultati auspicati.

Cos’è la trasformazione digitale?

Per trasformazione digitale si intende l’adozione di processi e strumenti digitali per raggiungere obiettivi aziendali strategici. Una trasformazione digitale di successo avrà caratteristiche diverse per ogni azienda, dipendentemente dal settore, gli obiettivi, la base di clienti e altri elementi.

Le aziende di qualsiasi dimensione e settore hanno bisogno di una strategia per la trasformazione digitale. Che si tratti di un’agenzia di marketing locale appena avviata o una società finanziaria affermata a livello nazionale, avere un piano permette di rimanere organizzati, responsabilizzare il personale e adattarsi rapidamente ai cambiamenti. Il digitale si muove velocemente. Se non sei pronto per quello che ti riserva il futuro, sei già indietro.

Cosa sono gli strumenti digitali online?

Con la costante evoluzione delle aspettative dei consumatori e dell’ambiente di lavoro, è essenziale disporre degli strumenti digitali giusti per rimanere agili.

Ci sono strumenti per qualsiasi esigenza, dalle piattaforme per la gestione dei progetti e le suite di collaborazione per comunicazioni efficienti all’automazione delle risorse umane per le retribuzioni e i benefit.

Ma la trasformazione digitale non si limita al software più recente. Significa scegliere gli strumenti giusti per le proprie esigenze e usarli per migliorare il modo in cui i team collaborano. Il risultato? Lavorare in modo più efficace, veloce e intelligente.

3 strumenti essenziali per supportare la trasformazione digitale

1. Strumenti di comunicazione

Una comunicazione efficace tra colleghi, tra dipendenti e clienti e tra personale e dirigenza è fondamentale per il successo di qualsiasi azienda. Tuttavia, un ambiente di lavoro in continua evoluzione e l’adozione sempre più frequente di modelli di lavoro ibrido e da remoto possono complicare l’attività delle aziende se non dispongono degli strumenti digitali giusti.

Strumenti come Slack sono appositamente progettati per potenziare i team remoti e migliorare il business in tutti i suoi aspetti, riunendo i team digitali con la possibilità di creare canali specifici per progetto e per argomento. Invece di dover cercare file o conversazioni specifiche in catene di e-mail o in varie cartelle, tutto è raccolto in un unico posto facilmente accessibile con aggiornamenti in tempo reale e semplici opzioni per l’organizzazione.

Internamente, Slack è un elemento essenziale del modo in cui sfruttiamo l’IT per favorire la crescita aziendale. Con i bot personalizzati, le app e le integrazioni sulla nostra piattaforma, riusciamo a migliorare non solo le vite lavorative dei nostri dipendenti, ma anche la soddisfazione dei nostri clienti.

Strumenti di comunicazione flessibili aiutano a completare il lavoro più rapidamente e con meno ostacoli. Una collaborazione semplificata promuove la fiducia e la condivisione di idee nei team. Un lavoro migliore e tempi di risposta più rapidi aumentano la soddisfazione dei clienti.

2. Strumenti di CRM

Per essere competitivo, devi stare al passo con le richieste dei clienti e adattarti alle loro preferenze. Innanzitutto, devi sapere quali sono queste richieste e queste preferenze. Qui entra in gioco un software di Customer Relationship Management (CRM). Essenzialmente un CRM raccoglie, archivia e organizza i dati e le interazioni dei clienti da tutti i canali in un unico posto.

Gli strumenti di CRM aiutano le aziende a comprendere meglio le esigenze dei clienti in modo da poter adattare le iniziative di vendita, assistenza e marketing di conseguenza. Possono inoltre automatizzare le attività ripetitive, ridurre i cicli di vendita e aumentare la fidelizzazione dei clienti. Strumenti come HubSpot sono rivolti alle piccole imprese, offrendo un modello gratuito con componenti aggiuntivi facoltativi che si integra perfettamente con Slack. Zendesk è stato creato per ridurre il ciclo di vendita e aiutare i rappresentanti a concludere più trattative.

Strumenti di CRM di qualità consentono di raccogliere e archiviare grandi quantità di dati dei consumatori in modo sicuro. Vanno anche oltre, individuando i modelli comportamentali dei clienti e usando queste informazioni per servire e soddisfare meglio i clienti con meno lavoro manuale del team. Tutto questo si traduce in processi e flussi di lavoro migliori per i lavoratori e più fatturato per l’azienda.

3. Strumenti di reclutamento

I dipendenti sono la risorsa più importante di un’azienda e una selezione efficace ha un effetto a lungo termine sulla cultura, le prestazioni e la redditività aziendali. Senza persone valide, la tua azienda non può crescere. Ma come qualsiasi addetto alle risorse umane sa, attrarre e fidelizzare i migliori talenti non è sempre facile. Per questo è estremamente importante investire intelligentemente in strumenti digitali che possono semplificare e al contempo migliorare il processo di selezione del personale.

Ad esempio, il software di reclutamento e onboarding TalentSoft individua i migliori candidati tramite funzioni basate su punteggi e corrispondenze, incoraggiando l’invio di referenze e il feedback dei responsabili. Altri strumenti, come Workday, consentono ai team di risorse umane di definire piani di sviluppo strategici per i dipendenti, gestire stipendi e permessi e personalizzare i pacchetti di retribuzione e benefit.

Usa il reclutamento digitale non solo per attrarre i talenti migliori, ma anche per fare in modo che siano sempre soddisfatti e coinvolti e non decidano di lavorare per la concorrenza.