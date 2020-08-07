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Collaboration

Exploitez vos données Slack avec la nouvelle appli Splunk

Avec l’API Splunk, identifiez les tendances d’utilisation, détectez les cybermenaces et optimisez l’exploitation de vos données

Par l’équipe Slack7 août 2020

Temps de lecture : 2 min

Ce n’est un secret pour personne : il est difficile d’analyser des données sans aucun outil, en particulier les données non structurées et volumineuses. Heureusement, Splunk est un outil conçu pour faciliter l’investigation, le suivi, l’analyse des données et la prise de décision. 

Avec la plateforme Data-to-Everything de Splunk, les entreprises peuvent transformer leurs données en informations exploitables pour réduire leurs coûts opérationnels et limiter les risques. En clair, elle leur apporte une aide précieuse. Et vous pouvez désormais l’utiliser facilement dans Slack. 

Splunk a en effet lancé une toute nouvelle appli API d’audit pour Slack. Vous pouvez utiliser cette appli avec le module complémentaire Slack pour Splunk pour importer des journaux d’audit de comptes Slack Enterprise Grid dans Splunk.

Capture d’écran de l’appli API d’audit pour Slack

Les tableaux de bord Splunk se chargent du reste. Grâce à cette intégration, les administrateurs et les équipes de sécurité peuvent consulter les données Slack relatives aux connexions, aux actions de fichiers, aux installations d’applis, aux autorisations et aux actions d’administration. Avec une telle vue d’ensemble sur les activités dans Slack, les équipes informatiques et de sécurité peuvent repérer les comportements suspects et prendre des décisions rapides orientées données pour préserver la sécurité de leur entreprise. L’appli vient compléter le solide éventail d’offres de sécurité et de conformité de Slack.

Cette nouvelle intégration Splunk permet également aux entreprises d’obtenir des informations pertinentes sur leurs opérations et de déceler les tendances d’utilisation, facilitant ainsi la prise de décision basée sur leurs données Slack. Grâce à ces informations, elles peuvent notamment optimiser les niveaux de service, réduire les coûts opérationnels, limiter les risques, renforcer la collaboration DevOps, ou encore identifier des opportunités de création de produits ou services inédits.

 

Avec l’appli Splunk pour Slack, vous pouvez :

Capture d’écran de l’appli API d’audit pour Slack

Garder une vue d’ensemble de vos données

Splunk importe les données d’activité des journaux d’audit Slack et vous permet de les visualiser dans des tableaux de bord. Vous pouvez ainsi visualiser facilement les connexions, les actions de fichiers, les applis installées, les autorisations, les activités dans les canaux et les actions des administrateurs.

Répondre aux exigences de conformité  

Protégez votre entreprise contre les accès non autorisés en donnant à vos équipes informatiques et de sécurité les moyens de surveiller les comportements suspects.

Investiguer et trouver des solutions 

En compilant vos données Slack dans Splunk, vous pourrez mieux comprendre les tendances au sein de votre entreprise et prendre des décisions orientées données plus éclairées.

La nouvelle appli Splunk compte parmi les nombreuses solutions permettant à Slack de garantir une sécurité optimale. Pour en savoir plus sur la manière d’installer et d’utiliser l’intégration Splunk, consultez notre guide détaillé ici.

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