Outil de communication financière & communication suspecte

Depuis les années 1930, référencer les transactions est essentiel à l’intégrité du marché dans le secteur financier. Par exemple, la Securities and Exchange Commission s’appuie sur ces référencements pour contrôler les marchés et éviter la fraude.

Aujourd’hui, nos téléphones ont remplacé les classeurs des années 1930, et les autorités de réglementation peuvent rapidement trouver des informations cruciales sur l’iPhone personnel d’un salarié. Les banques doivent veiller à ce que leurs collaborateurs n’utilisent pas leurs appareils personnels pour envoyer des textos et des messages relatifs aux activités de l’entreprise sur les réseaux sociaux.

Cela pose néanmoins une difficulté : les institutions des services financiers s’appuient sur la rapidité des échanges pour être compétitives. Elles doivent donc pouvoir communiquer avec les autres services de l’entreprise et avec leurs clients, là où ces derniers l’ont choisi. Nous avons conçu Slack pour répondre à ce besoin et rendre le travail plus agréable.

Dans un secteur réglementé où les tâches évoluent rapidement, Slack ne se contente pas de fournir des communications sur une plateforme sécurisée : l’application connecte les personnes, les outils, les clients et les partenaires dans un véritable QG numérique collaboratif. Et les utilisateurs l’adorent. Selon nos données, les équipes qui utilisent Slack sont 49 % plus productives ; 88 % des utilisateurs se sentent davantage connectés à leur équipe, et 71 % d’entre eux affirment qu’ils seraient déçus qu’on leur retire Slack.

Slack vous permet de travailler en toute sécurité et conformité, tout en bénéficiant d’un moyen de communication efficace.

« Ce n’est pas seulement son efficacité qui rend Slack unique. L’outil propose aussi le type d’interactions dont nous avons tous besoin en cette période où nous ne pouvons pas échanger avec nos collègues en face à face. » Larkin Ryder Directrice senior de l’ingénierie logicielle, Slack

Favoriser la collaboration tout en assurant une sécurité de niveau professionnel

La création de solutions sécurisées capables de satisfaire à la fois les régulateurs et les collaborateurs est un sujet auquel Ilan Frank, vice-président principal de la gestion des produits de Slack, réfléchit en permanence.

« Avec les industries réglementées, nous avons toujours su qu’il fallait trouver un équilibre entre la satisfaction de leurs exigences de conformité et de sécurité et la productivité de l’utilisateur final, qui ne doit pas être sacrifiée », explique-t-il. « Il ne suffit pas de cocher simplement les cases des critères de conformité. Nous devons aussi proposer un système simple à utiliser, agréable et productif. »

C’est justement le point fort d’Enterprise Grid. Il répond aux réglementations industrielles et aux normes de sécurité et de confidentialité, en protégeant les données de l’entreprise à chaque niveau, tout en offrant contrôle, visibilité et flexibilité aux utilisateurs.

Par exemple, avec le forfait Enterprise Grid, les Discovery API de Slack vous permettent d’utiliser des applications de e-discovery tierces pour stocker les messages et les fichiers Slack de manière externe à des fins d’archivage, de recherche et de récupération. Cela vous permet de configurer des ensembles de règles pour sauvegarder automatiquement les communications de votre équipe pendant la durée requise par les organismes de réglementation du marché tels que la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA, l’autorité de régulation du secteur financier).

Mettre en place une infrastructure sécurisée et conforme qui répond aux besoins des clients est absolument prioritaire chez Slack. Larkin Ryder, directrice principale senior de l’ingénierie logicielle de Slack, explique que les membres de notre équipe chargée des risques et de la conformité comprennent parfaitement les enjeux des réglementations, puisque nombre d’entre eux sont issus des services financiers et ont mis au point des fonctionnalités pour certaines des plus grandes sociétés financières du secteur.

Mais ce qui différencie Slack des autres logiciels sécurisés, indique Larkin Ryder, c’est la manière dont il prend en charge de manière réfléchie les automatisations et les intégrations pour offrir une expérience utilisateur sans faille. « Ce n’est pas seulement son efficacité qui rend Slack unique, indique-t-elle. Slack est ergonomique et personnalisable. L’outil propose aussi le type d’interactions dont nous avons tous besoin en cette période où nous ne pouvons pas échanger avec nos collègues en face à face. »

L’exemple parfait : La société d’investissement mondiale Man Group a choisi Slack quand elle a dû basculer 1 400 salariés en télétravail au début de la crise sanitaire. Tom Price, directeur technique de Man Group, responsable des technologies de base, explique que la société a été particulièrement attirée par la gestion de la mobilité d’entreprise de Slack : « L’outil sert de périmètre de sécurité. Il empêche toute perte de données client ou de données personnelles en interne. »

Bénéficiez des outils dont vous avez besoin pour garantir sécurité et conformité Avec Enterprise Grid de Slack, les entreprises peuvent profiter des fonctionnalités de sécurité qui équilibrent contrôle, visibilité et flexibilité, notamment : La gestion intégrale des appareils mobiles pour vous assurer que seules les personnes autorisées et les appareils approuvés pourront accéder aux informations de votre entreprise dans Slack

Les fonctionnalités de sécurité mobile natives pour prendre en charge l’utilisation sécurisée de Slack sur les téléphones ou les tablettes

Une protection supplémentaire des données via des outils tels que la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), les journaux d’audit , et intégrations avec les meilleurs fournisseurs de prévention des pertes de données (DLP) . Slack répond également à un certain nombre de normes de sécurité internationales, et a obtenu les certifications et attestations suivantes : ISO/IEC 27001, 27017, 27018, 27701, et SOC 2 Type II.

Élargir la collaboration sécurisée au-delà de votre entreprise

Les grandes entreprises du secteur des services financiers savent qu’il est impossible de revenir à un monde dans lequel les e-mails sont le seul moyen de communication. Avant même que la crise sanitaire ne force un grand nombre d’actifs à travailler à distance, de chez eux e ou depuis des bureaux satellites, une étude mondiale de Gartner a montré que l’utilisation des appareils personnels dans le cadre professionnel était en hausse : 55 % des salariés à temps plein les ont utilisés pour le travail au moins une certaine partie du temps en 2020.

Si les actifs utilisent leurs propres appareils, les entreprises ont besoin de nouveaux outils pour garantir la sécurité et la conformité de leurs communications. C’est ce qui a motivé la création de Slack Connect, une fonctionnalité qui étend la messagerie par canaux aux partenaires et clients externes.

Slack Connect offre une alternative aux e-mails et aux applications non approuvées, souvent cibles du spam et du hameçonnage. En centralisant les communications internes et externes sur une même plateforme, les entreprises peuvent surveiller et protéger ces communications.

Slack Connect permet aux entreprises de contrôler le contenu auquel les collaborateurs externes peuvent et ne peuvent pas accéder. Les administrateurs peuvent par exemple empêcher les utilisateurs de télécharger des fichiers, supprimer automatiquement les informations sensibles dans les messages publiés sur les canaux partagés via les intégrations DLP, et personnaliser la conservation des données dans les canaux Slack Connect afin de respecter les règles de l’entreprise.

Par exemple, grâce à Slack Connect, Solarisbank, basée à Berlin, travaille désormais avec diverses parties prenantes externes tout en respectant les exigences strictes du règlement général sur la protection des données (RGPD). Les paramètres de Slack permettent à l’entreprise de définir des règles de conservation pour l’intégralité des messages et fichiers, même s’ils ont été partagés dans des conversations individuelles.

« Slack est le meilleur moyen de connecter entre elles les personnes, les équipes de projet et les machines », affirme Dennis Winter, vice-président TechOps chez Solarisbank.

Commencer à travailler dans un QG numérique sécurisé

En faisant de Slack votre QG numérique, vous pouvez centraliser toutes vos équipes et outils dans un espace sécurisé et choisir la configuration dont votre entreprise a besoin pour rester en conformité. Lorsque vous mettez à la disposition de vos collaborateurs une plateforme de communication facile à utiliser, ils sont moins susceptibles de se tourner vers les e-mails et les applications non approuvées. Leur travail devient plus agréable, et la sécurité de votre entreprise est renforcée.

Découvrez plus d’informations sur la gestion et la personnalisation de votre espace de travail Slack et de votre organisation Enterprise Grid.