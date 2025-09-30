Sichere und rechtskonforme Kommunikation im Finanzwesen

Seit 1930 sind Aufzeichnungen für die Marktintegrität im Finanzwesen zentral. Die US-Börsenaufsichtsbehörde braucht diese Daten beispielsweise für die Rechtsdurchsetzung bei Marktmanipulationen.

Längst wurden die Aktenschränke der 30er Jahre durch Smartphones ersetzt und Aufsichtsbehörden können wichtige gespeicherte Protokolle schnell auf dem Handy einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters finden. Banken müssen darauf achten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren privaten Rechnern und Mobilgeräten unternehmensbezogene Nachrichten nicht über die sozialen Medien versenden.

Diese Herausforderung ist insbesondere für Finanzdienstleister schwer zu meistern, da in dieser Branche schnelle Kommunikation ausschlaggebend ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber hinaus findet die Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen und Kunden über viele verschiedene Kanäle statt. Slack wurde dazu entwickelt, eine effektive Lösung für dieses Dilemma zu bieten und die Arbeit leichter und angenehmer zu machen.

In einer regulierten Branche, in der schnelle, dynamische Zusammenarbeit an der Tagesordnung ist, bietet Slack weit mehr als reibungslose Kommunikation über eine sichere Plattform – unsere Lösung vernetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Tools, Partnerunternehmen sowie Kundinnen und Kunden in einem digitalen Büro, das flexibles und ortsunabhängiges Arbeiten ermöglicht. Und die Benutzerinnen und Benutzer lieben es. Laut unseren Daten sind Projekt-Teams, die Slack verwenden, 49 % produktiver, 88 % der Teammitglieder fühlen eine stärkere Verbundenheit mit ihren Kolleginnen und Kollegen und 71 % wären unzufrieden, wenn Slack abgeschafft würde.

Mit Slack muss effiziente Kommunikation nicht zwangsläufig leiden, um Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.

„Nicht nur die Effizienz macht Slack einzigartig. Die Kollaborationsplattform ermöglicht die Art von Interaktion, die besonders in Zeiten unverzichtbar ist, in denen wir uns nicht persönlich treffen können.“ Larkin Ryder Senior Director of Software Engineering, Slack

Fördere die Zusammenarbeit mit Sicherheit auf Unternehmensebene

Ilan Frank, Slacks SVP of Product Management, ist ständig damit beschäftigt, sichere Lösungen zu entwickeln, die sowohl den Anforderungen von Aufsichtsbehörden als auch denen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht werden.

„Insbesondere für regulierte Branchen ist es ein Balanceakt, die Anforderungen bezüglich Compliance sowie Sicherheit zu erfüllen, ohne dadurch die Produktivität der Endbenutzerinnen und Endbenutzer einzuschränken“, erläutert er. „Uns ist bewusst, dass es nicht ausreicht, nur die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Das System sollte außerdem benutzerfreundlich sein und Produktivität fördern.“

Slack Enterprise Grid ist ein tolles Beispiel für eine solche Lösung. Das System erfüllt spezifische Branchenvorschriften und internationale Sicherheits- sowie Datenschutzstandards und schützt die Daten des jeweiligen Unternehmens auf allen Ebenen. Gleichzeitig bietet es den Benutzerinnen und Benutzern Kontrolle, Transparenz und Flexibilität.

Beispielsweise ist es mit dem Enterprise Grid-Plan möglich, Drittanbieter-Apps für eDiscovery über die Slack Discovery API zu verwenden, um Slack-Nachrichten und Dateien extern zu speichern, und zwar an einem zentralen Ort, an dem sie durchsucht, archiviert und abgerufen werden können. Dadurch kannst du Regeln festlegen, um die Teamkommunikation automatisch für den Zeitraum zu speichern, der von Marktaufsichtsbehörden verlangt wird, wie beispielsweise von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Eine sichere Infrastruktur aufzubauen, die Compliance gewährleistet, hat bei Slack oberste Priorität. Larkin Ryder, Slacks Senior Director of Software Engineering, erklärt, dass sich unser Risk- und Compliance-Team bestens mit den gesetzlichen Bestimmungen auskennt, da viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter früher im Finanzwesen tätig waren und über bewährte Fähigkeiten verfügen, um einige der größten Finanzdienstleister zu unterstützen.

Ryder sagt, dass Slack sich außerdem von anderen sicheren Softwarelösungen unterscheidet, da die Plattform durchdachte Automatisierungen und Integrationen umfasst, um eine nahtlose Benutzererfahrung zu bieten. „Nicht nur die Effizienz macht Slack einzigartig,“ legt sie dar. „Slack ist einfach sympathisch. Die Kollaborationsplattform ermöglicht die Art von Interaktion, die besonders in Zeiten unverzichtbar ist, in denen wir uns nicht persönlich treffen können.“

Ein typisches Beispiel: Als zu Beginn der Pandemie 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der weltweit tätigen Investmentgesellschaft Man Group ins Home-Office wechselten, entschied sich das Unternehmen für Slack. Tom Price, der Chief Technology Officer bei Man Group, der für die Kerntechnologie verantwortlich ist, macht deutlich, dass das Unternehmen besonders von Slacks Enterprise Mobility Management beeindruckt war: „Slack dient als Perimeterschutz und verhindert auf interner Ebene den Verlust von Kundendaten und personenbezogenen Daten.“

Nutze Tools, die Sicherheit und Compliance gewährleisten Mit Slacks Enterprise Grid können Unternehmen Sicherheitsfunktionen nutzen, die ein ausgewogenes Gleichgewicht von Kontrolle, Transparenz und Flexibilität bieten, einschließlich: Umfassende Verwaltung mobiler Geräte (Mobile Device Management, MDM), womit sichergestellt wird, dass nur die richtigen Personen und genehmigte Geräte in Slack Zugriff auf die Daten deines Unternehmens haben

Native Funktionen für mobile Sicherheit , die die Benutzung von Slack auf Smartphones und Tablets unterstützen

Zusätzlicher Datenschutz durch Tools wie Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), Audit-Logs und Integrationen mit führenden Anbietern für den Schutz vor Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP) Slack erfüllt eine Anzahl an globalen Sicherheitsstandards und verfügt über folgende Zertifikate und Bescheinigungen : ISO/IEC 27001, 27017, 27018, 27701 und SOC 2 Typ 2.

Weite die sichere Zusammenarbeit auch über Unternehmensgrenzen hinweg aus

Führende Finanzdienstleister haben längst erkannt, dass eine ausschließlich auf E-Mails basierende Kommunikation Schnee von gestern ist. Schon bevor aufgrund der Pandemie Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Home-Office oder in Satellitenbüros wechselten, zeigte eine globale Studie von Gartner, dass die Verwendung von privaten Mobilgeräten bei der Arbeit stetig zunahm: 2020 verwendeten 55 % der Vollzeitmitarbeiterinnen bzw. -mitarbeiter zumindest teilweise ihre eigenen Geräte für ihre Arbeit.

Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre privaten Rechner und Mobilgeräte verwenden, brauchen Unternehmen neue Tools, um bei der Kommunikation Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Diese Tatsache hat u. a. den Anstoß für die Entwicklung von Slack Connect gegeben, einer Funktion, mit der Channel-basierte Kollaboration auf externe Partnerunternehmen und Kunden ausgeweitet werden kann.

Slack Connect ist eine effektive Alternative zu E-Mails und nicht genehmigten Apps, die für Spam und Phishing anfällig sind. Wenn sowohl die interne als auch die externe Kommunikation über eine zentrale Plattform laufen, können Unternehmen diese Kommunikation im Blick behalten und schützen.

Mit Slack Connect können Unternehmen außerdem bestimmen, auf welche Informationen externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugreifen können. Beispielsweise können Administratorinnen und Administratoren Benutzerinnen und Benutzer daran hindern, Dateien hochzuladen, mit Hilfe von DLP-Integrationen automatisch sensible Informationen aus Nachrichten entfernen, die in Geteilten Channels gepostet werden, und zur Erfüllung von Unternehmensrichtlinien benutzerdefinierte Regeln für die Datenaufbewahrung in Slack Connect-Channels festlegen.

Das Kreditinstitut Solarisbank AG mit Sitz in Berlin kann jetzt dank Slack Connect mit diversen externen Stakeholderinnen und Stakeholdern zusammenarbeiten und gleichzeitig die strengen Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einhalten. Slacks Einstellungsoptionen ermöglichen es dem Unternehmen, festzulegen, wie lange alle Nachrichten und Dateien gespeichert werden sollen – selbst wenn der Datenaustausch in Einzelgesprächen stattgefunden hat.

„Slack war zur Vernetzung von Personen, Projekt-Teams und Geräten die effizienteste Methode“, sagt Dennis Winter, Vice President of TechOps bei der Solarisbank.

Arbeite in einem sicheren digitalen Büro

Wenn du Slack zu deinem digitalen Büro machst, kannst du alle deine Projekt-Teams und Tools an einem zentralen, sicheren Ort zusammenzubringen und die Einstellungen wählen, die notwendig sind, damit die Compliance in deinem Unternehmen gewährleistet ist. Wenn du deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine benutzerfreundliche Kollaborationsplattform zur Verfügung stellst, wird es unwahrscheinlicher, dass sie E-Mails oder nicht genehmigte Apps verwenden. Die tägliche Arbeit wird für sie durch Slack angenehmer und für das Unternehmen sicherer.

Erfahre mehr über die Verwaltung und die Einstellungsoptionen von deinem Slack-Workspace und über die Enterprise Grid-Organisation.