Extension de la résidence des données mondiales : Suisse, EAU et Brésil sont désormais disponibles

Bonne nouvelle ! Nous avons étendu le programme de résidence des données de Slack à trois nouvelles régions : la Suisse, les Émirats arabes unis (EAU) et le Brésil. La résidence des données permet aux clients de choisir où leurs données sont stockées, ce qui facilite la conformité aux normes réglementaires ou d’entreprise. Cet emplacement est particulièrement important pour les secteurs réglementés tels que la santé, la finance et les organismes publics.

Par défaut, les données Slack sont stockées aux États-Unis. Cependant, les entreprises internationales élaborent leurs propres politiques internes concernant le lieu de stockage des données. De plus, les gouvernements et les organismes de réglementation tiers imposent de plus en plus souvent des exigences en matière de résidence des données. Afin de combler cette lacune et de rendre Slack accessible à davantage d’équipes dans les secteurs hautement réglementés, nous continuons à élargir nos options en matière de résidence des données.

Les régions de résidence des données actuellement proposées en dehors des États-Unis comprennent :

Brésil

Francfort

Inde

Londres

Montréal

Paris

Singapour

Suisse

Sydney

Tokyo

Émirats arabes unis

Comment Slack assure la protection de vos données

Ce service d’hébergement des données témoigne de l’investissement continu dont fait preuve Slack afin d’offrir des fonctionnalités de sécurité et de conformité de niveau professionnel. Notre plateforme surpasse les exigences énoncées par certains des standards de sécurité les plus reconnus du secteur et propose des outils conçus pour permettre aux clients d’assurer leur conformité.

Le programme de sécurité de Slack est, par exemple, conforme aux normes suivantes : ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2 Type II, SOC 3 et Cloud Security Alliance. Slack aide également ses clients à se conformer aux réglementations spécifiques de leur secteur d’activité ou à d’autres normes internationales en matière de sécurité et de confidentialité des données, comme celles prévues par la FINRA, le FedRAMP, la loi HIPAA ou la loi sur la résidence des données.

Prêt(e) à faire vous lancer ?

Contactez notre équipe commerciale pour définir la résidence des données pour votre entreprise. Pour en savoir plus sur la sécurité chez Slack et sur la résidence des données, consultez la page Solutions de sécurité et la documentation de Slack.