Mit der neuen Splunk-App können Slack-Daten in verwertbare Erkenntnisse verwandelt werden

Menschen unterlaufen nunmal Fehler, beim Analysieren von Daten – insbesondere, wenn es sich um riesige, unstrukturierte Datensätze handelt. Die gute Nachricht ist: Es gibt Splunk . Diese App hilft dabei, Daten zu untersuchen, zu beobachten, zu analysieren und datenbasierte Maßnahmen zu ergreifen.

Mit der Data-to-Everything-Plattform von Splunk können Unternehmen ihre Daten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln, mit denen sie die Betriebskosten senken und Risiken minimieren können. Kurz gesagt: sie ist ein Lebensretter. Und das Beste daran: Sie kann nahtlos mit Slack verwendet werden.

Denn Splunk veröffentlicht jetzt eine brandneue Splunk Audit API-App für Slack . Die App kann in Kombination mit dem Slack-Add-on für Splunk verwendet werden, um Audit-Logs aus Slack Enterprise Grid-Accounts in Splunk zu übertragen.

Die eigentliche Magie spielt sich aber in den Splunk-Dashboards ab. Mit der Integration können Administratorinnen und Administratoren sowie Sicherheits-Teams Slack-Daten für Anmeldungen, Dateiaktionen, App-Installationen, Berechtigungen und Administratoraktionen visualisieren. Dank der übersichtlichen Darstellung von Slack-Aktivitäten können IT- und Sicherheitsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter verdächtiges Verhalten erkennen und datenbasierte Entscheidungen treffen, um die Sicherheit ihres Unternehmens zu gewährleisten. Die App fügt den leistungsstarken Sicherheits- und Compliance-Angeboten von Slack eine weitere Erkenntnisstufe hinzu.

Diese neue Splunk-Integration hilft Unternehmen außerdem dabei, wertvolle Einblicke in ihre Betriebsabläufe zu gewinnen und Nutzungstrends zu bestimmen, damit sie auf Basis ihrer Slack-Daten vorausschauende Maßnahmen ergreifen können. Anhand dieser Informationen können Unternehmen ihr Service-Niveau verbessern, Betriebskosten senken, Risiken minimieren, die Zusammenarbeit mit DevOps verbessern und potentielle neue Produkt- und Serviceangebote ermitteln.

Mit der Splunk-App für Slack kannst du:

Eine Übersicht über deine Daten erstellen

Splunk erfasst Aktivitätsdaten aus den Audit-Logs von Slack und unterstützt dich bei deren Visualisierung mit Dashboards. Anmeldungen, Dateiaktionen, installierte Apps, Berechtigungen, Channel-Aktivitäten und Administratoraktionen sind mit einem Klick verfügbar.

Compliance-Anforderungen einhalten

Schütze dein Unternehmen vor unbefugten Systemzugriffen, indem du ITOps- und SecOps-Teams die Möglichkeiten zur Überwachung verdächtigen Verhaltens gibst.

Überprüfen und korrigieren

Durch die Aufbereitung deiner Slack-Daten in Splunk erhältst du ein umfassenderes Verständnis für die Trends in deinem Unternehmen. So kannst du bessere datenbasierte Entscheidungen treffen.