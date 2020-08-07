Mit der neuen Splunk-App können Slack-Daten in verwertbare Erkenntnisse verwandelt werden

Menschen unterlaufen nunmal Fehler, beim Analysieren von Daten – insbesondere, wenn es sich um riesige, unstrukturierte Datensätze handelt. Die gute Nachricht ist: Es gibt Splunk. Diese App hilft dabei, Daten zu untersuchen, zu beobachten, zu analysieren und datenbasierte Maßnahmen zu ergreifen.
Mit der Data-to-Everything-Plattform von Splunk können Unternehmen ihre Daten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln, mit denen sie die Betriebskosten senken und Risiken minimieren können. Kurz gesagt: sie ist ein Lebensretter. Und das Beste daran: Sie kann nahtlos mit Slack verwendet werden.
Denn Splunk veröffentlicht jetzt eine brandneue Splunk Audit API-App für Slack. Die App kann in Kombination mit dem Slack-Add-on für Splunk verwendet werden, um Audit-Logs aus Slack Enterprise Grid-Accounts in Splunk zu übertragen.
Die eigentliche Magie spielt sich aber in den Splunk-Dashboards ab. Mit der Integration können Administratorinnen und Administratoren sowie Sicherheits-Teams Slack-Daten für Anmeldungen, Dateiaktionen, App-Installationen, Berechtigungen und Administratoraktionen visualisieren. Dank der übersichtlichen Darstellung von Slack-Aktivitäten können IT- und Sicherheitsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter verdächtiges Verhalten erkennen und datenbasierte Entscheidungen treffen, um die Sicherheit ihres Unternehmens zu gewährleisten. Die App fügt den leistungsstarken Sicherheits- und Compliance-Angeboten von Slack eine weitere Erkenntnisstufe hinzu.
Diese neue Splunk-Integration hilft Unternehmen außerdem dabei, wertvolle Einblicke in ihre Betriebsabläufe zu gewinnen und Nutzungstrends zu bestimmen, damit sie auf Basis ihrer Slack-Daten vorausschauende Maßnahmen ergreifen können. Anhand dieser Informationen können Unternehmen ihr Service-Niveau verbessern, Betriebskosten senken, Risiken minimieren, die Zusammenarbeit mit DevOps verbessern und potentielle neue Produkt- und Serviceangebote ermitteln.
Mit der Splunk-App für Slack kannst du:
Eine Übersicht über deine Daten erstellen
Splunk erfasst Aktivitätsdaten aus den Audit-Logs von Slack und unterstützt dich bei deren Visualisierung mit Dashboards. Anmeldungen, Dateiaktionen, installierte Apps, Berechtigungen, Channel-Aktivitäten und Administratoraktionen sind mit einem Klick verfügbar.
Compliance-Anforderungen einhalten
Schütze dein Unternehmen vor unbefugten Systemzugriffen, indem du ITOps- und SecOps-Teams die Möglichkeiten zur Überwachung verdächtigen Verhaltens gibst.
Überprüfen und korrigieren
Durch die Aufbereitung deiner Slack-Daten in Splunk erhältst du ein umfassenderes Verständnis für die Trends in deinem Unternehmen. So kannst du bessere datenbasierte Entscheidungen treffen.
Die neue Splunk-App ist nur eine der vielen Möglichkeiten, mit denen wir weiterhin die hohe Sicherheit von Slack gewährleisten. Weitere Informationen, wie du die Splunk-Integration installieren und nutzen kannst, findest du hier in unserem Schritt-für-Schritt-Leitfaden.
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