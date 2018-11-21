L'engagement des salariés : la clé du télétravail efficace

Le salarié « à distance » désignait autrefois celui qui travaillait dans des bureaux éloignés du siège de l’entreprise et qui n’avait que très peu de contacts avec celui-ci. Mais grâce aux progrès technologiques et au développement de nouveaux outils de collaboration, le travail à distance (ou télétravail) est devenu une solution pratique et productive, tant pour les collaborateurs que pour l’entreprise. D’après un sondage Gallup fréquemment cité, 43 % des Américains pratiquent le télétravail et le nombre d’actifs travaillant à domicile quatre à cinq jours par semaine est passé de 24 % à 31 % entre 2012 et 2016. Tous ces chiffres prouvent que, quelle que soit leur localisation géographique, les collaborateurs à distance peuvent jouer un rôle central dans n’importe quelle équipe et qu’un télétravail efficace est maintenant chose possible.

Tout le monde est gagnant : pouvoir travailler à distance offre plus de liberté aux collaborateurs du siège, qui peuvent profiter de quelques jours supplémentaires à leur domicile, aux travailleurs indépendants, qui jonglent entre plusieurs projets pour le compte de différents clients, mais aussi aux équipes basées à l’étranger. Le télétravail permet également aux entreprises d’être en relation avec des talents dans le monde entier. Pour résumer, dirigeants et salariés y trouvent chacun leur compte.

Même s’il offre de nombreux avantages, le travail à distance peut toutefois être un vecteur d’isolement et donc altérer considérablement les performances des équipes et la fidélisation des salariés. Lisez les quelques conseils suivants pour booster efficacement l’engagement de vos collègues et assurer un télétravail efficace.

Les défis du télétravail

Par essence, les effectifs à distance sont physiquement éloignés du siège de l’entreprise et ratent les réunions amicales entre collègues, tels que les déjeuners d’équipe, les fêtes d’anniversaire, les conversations devant la machine à café et tous les autres moments informels qui renforcent les liens d’une équipe. Il s’agit d’une absence qui se fait ressentir au sein de toute l’organisation. Ainsi, une récente étude a révélé que 85 % des collaborateurs souhaitent se sentir plus proches de leurs collègues en télétravail. Leur absence nuit à leur productivité et pèse sur l’entreprise : en effet, les télétravailleurs ressentent un éloignement qui diminue leur engagement.

Gallup définit un salarié engagé comme un individu « impliqué, enthousiaste et dévoué à son travail et à son entreprise ». Cet investissement repose sur la transparence de son entreprise et de ses collègues. Malheureusement, de nombreux dirigeants d’entreprise ne fournissent pas suffisamment d’efforts pour informer leurs collaborateurs : 55 % des chefs d’entreprise estiment être « très transparents », mais seuls 18 % de leurs effectifs sont de leur avis.

À défaut de clarté et de contexte, les salariés se sentent alors exclus et vont progressivement se désengager, au point de ne plus jamais donner leur avis. Dans une étude, Joseph Grenny et David Maxfield, coauteurs du livre intitulé « Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High » (Conversations cruciales : des outils pour s’exprimer quand les enjeux sont de taille), ont découvert que 84 % des télétravailleurs attendent plusieurs jours avant de parler de préoccupations d’ordre professionnel à leur hiérarchie et que 47 % d’entre eux admettent laisser des problèmes en suspens pendant plus d’une semaine, ce qui empêche tout télétravail efficace.

Ces lacunes en matière de communication peuvent avoir des répercussions sur la productivité et le moral d’une équipe à long terme. Sans une réponse adaptée de la part des dirigeants, les salariés sont deux fois plus enclins à vouloir démissionner, car ils ont l’impression de ne pas être appréciés à leur juste valeur. Toute collaboration non inclusive avec une équipe de télétravailleurs peut également affecter les résultats nets d’une entreprise. Chaque année, le désengagement des effectifs, à savoir ceux qui arrivent en retard au travail ou ceux qui se mettent en arrêt et dont le pessimisme perturbe le travail de leurs collègues, coûte à l’économie américaine jusqu’à 605 milliards de dollars en termes de productivité perdue.

Comment créer un cadre inclusif et propice à un télétravail efficace

Pour que les télétravailleurs se sentent tout aussi valorisés que les effectifs dans les bureaux, vous devrez appliquer des processus favorisant la collaboration au sein de votre entreprise : un accès libre aux informations et des méthodes de communication simples sont les ingrédients nécessaires pour booster l’engagement et favoriser un télétravail efficace. Et, contrairement à ce que vous pensez, ils sont à la portée de tous.

Privilégier une communication ouverte

L’une des solutions les plus simples pour améliorer l’engagement des équipes à distance consiste à utiliser un canal de communication qui permette aux collaborateurs de recevoir rapidement des réponses de leurs responsables et collègues. Toutefois, les salariés ne doivent pas être les seuls instigateurs de ces mises au point régulières. En effet, 46 % des télétravailleurs pensent que les meilleurs directeurs sont ceux qui viennent régulièrement aux nouvelles. Optez pour une communication maîtrisée et privilégiez les outils de collaboration pour garantir un flux de conversation ouvert.

Pour un télétravail efficace, pensez à partager régulièrement l’actualité de l’entreprise et à envoyer des enquêtes de satisfaction anonymes à vos équipes : vous pourrez ainsi améliorer le sentiment d’inclusion de vos télétravailleurs et leur permettre d’exprimer leurs besoins lorsque leur participation est sollicitée.

Prendre le temps de discuter

Vous pouvez être tenté de réserver vos appels aux discussions formelles, mais ces contacts téléphoniques ou visioconférences sont l’occasion idéale pour discuter avec vos télétravailleurs de projets professionnels, mais aussi de sujets tout autres. Interrogez-les sur leurs hobbies et centres d’intérêt, mais aussi sur ce qu’ils pensent des processus de l’entreprise, dans une ambiance plus décontractée. Vous cultiverez ainsi un esprit de communauté au sein de votre espace de travail numérique. En incitant les salariés au bureau à participer aux visioconférences, vous renforcerez le sentiment d’appartenance et d’inclusion de ceux à distance : deux clés pour un télétravail efficace.

Célébrer les réussites

Pour améliorer l’inclusion de vos télétravailleurs, dites-leur bonjour quotidiennement et faites régulièrement le point avec eux dans les canaux de communication partagés. Ils apprécieront tout particulièrement vos compliments et commentaires personnalisés qui les remercient de leur participation et les félicitent de leurs réussites.

Fêtez les événements personnels importants, tel que leur anniversaire et leur jour d’arrivée au sein de l’entreprise, en envoyant un message ou une carte signée par toute l’équipe : une attention somme toute simple que vos télétravailleurs apprécieront énormément. Vous pouvez également partager des actualités plus légères, ainsi que des sites rigolos connus au bureau (comme le forum interne #toasts de GitHub). C’est en étendant la culture de votre entreprise à vos effectifs à distance que vous améliorerez leur inclusion et leur engagement. Et cette touche d’humour permettra à chacun de travailler dans de meilleures dispositions.

Apprendre aux membres de votre équipe à collaborer

Communiquer avec les membres de son équipe n’est pas toujours facile lorsqu’ils se trouvent à l’autre bout du monde et dans des fuseaux horaires différents, surtout si vous travaillez sur un projet avec un délai de livraison défini. Mais il existe diverses manières de collaborer à distance. Créez des lignes directrices et des plannings pour définir les disponibilités des membres de votre équipe (certains outils de collaboration vous permettent même de créer des profils et statuts personnalisés pour que chacun connaisse votre localisation) et rappelez à vos effectifs présents sur place que les télétravailleurs ne peuvent pas toujours répondre instantanément à leurs questions. Et bien entendu, vous pouvez toujours utiliser des canaux dédiés pour partager vos notes de réunion, vidéos et autres documents, que vos salariés pourront consulter quand ils auront le temps.

Une équipe reste une équipe, peu importe la localisation de ses membres

La culture d’une entreprise est ce qui la caractérise et lorsqu’elle devient trop contraignante pour vos effectifs à distance, elle peut gravement nuire à un télétravail efficace en sapant leur niveau d’engagement et de productivité. Établir un contact avec ces employés distants peut parfois sembler insurmontable, mais plusieurs outils de collaboration professionnels et différentes techniques d’engagement peuvent aider vos télétravailleurs à se sentir parfaitement intégrés à votre équipe.