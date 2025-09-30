Réinventer le travail : les développeurs donnent l'exemple

Les développeurs étaient sans doute les mieux préparés à relever les défis de cette dernière année.

Depuis des décennies, ces pionniers de la collaboration à distance prouvent que les équipes n’ont pas besoin de travailler dans la même pièce (ni au même moment) pour être efficaces. En effet, les développeurs travaillent souvent à des heures peu conventionnelles et sur différents fuseaux horaires. De plus, ils furent des adeptes précoces de technologies telles que Slack, et utilisent les outils les plus récents pour rester productifs et connectés, même dans les moments les plus difficiles.

Les développeurs sont donc dans une position privilégiée pour montrer l’exemple et partager leurs meilleures pratiques en matière de travail asynchrone à ceux qui souhaitent réussir dans ce nouveau monde essentiellement numérique.

Nous avons élaboré un guide utile à cet égard.

Dans notre nouveau guide Repenser le travail : le guide des équipes de dev, nous examinons la façon dont les développeurs utilisent des solutions comme Slack pour travailler ensemble efficacement. Aujourd’hui, des milliers d’équipes d’ingénieurs logiciels à travers le monde utilisent Slack comme plateforme de collaboration centralisée pour garder le contact, travailler de manière productive et poursuivre des objectifs communs. Si votre équipe n’en fait pas partie, ce guide vous donnera un bon aperçu des capacités de Slack :

Des flux de travail rationalisés pour un développement accéléré

Nous expliquons comment Slack aide les équipes d’ingénieurs à :

Livrer rapidement du code de qualité pour les clients . Slack s’intègre aux services que les développeurs utilisent au quotidien, leur évitant de perdre du temps à passer d’une application à l’autre et accélérant leurs cycles de codage et de déploiement.

. Slack s’intègre aux services que les développeurs utilisent au quotidien, leur évitant de perdre du temps à passer d’une application à l’autre et accélérant leurs cycles de codage et de déploiement. Améliorer la fiabilité du service . Slack aide les équipes à résoudre les incidents plus rapidement en veillant à ce que les bonnes personnes reçoivent les alertes urgentes et disposent d’un espace de dépannage centralisé.

. Slack aide les équipes à résoudre les incidents plus rapidement en veillant à ce que les bonnes personnes reçoivent les alertes urgentes et disposent d’un espace de dépannage centralisé. Automatiser les flux de travail pour accélérer le développement. Tout le monde (y compris les développeurs) peut créer des flux de travail personnalisés dans Slack pour gérer les tâches quotidiennes répétitives et dégager du temps pour se concentrer sur des activités plus importantes.

Vous aurez aussi des exemples concrets d’entreprises qui ont utilisé Slack pour accélérer le développement de produits et rationaliser les flux de travail d’ingénierie. Dans ce guide, vous découvrirez comment :

Les équipes d’ingénierie du studio international de développement de jeux Riot Games utilisent des intégrations Slack pour tester, déployer, planifier et gérer leurs opérations au sein d’un espace de travail Slack.

L’entreprise de logiciels Autodesk exploite des intégrations comme Jira et PagerDuty dans Slack pour faire remonter rapidement les alertes urgentes et résoudre plus rapidement les incidents.

L’entrepôt de données Snowflake utilise Slack Connect pour rationaliser la collaboration avec ses fournisseurs externes et partenaires tout en assurant visibilité, fiabilité et contrôle.

« Slack a eu des effets très positifs sur la productivité chez Riot Games », explique Byron Dover, directeur de l’ingénierie logicielle. « Nous avons observé une réduction du cycle d’itération et des délais de résolution de bugs, ainsi qu’une accélération de la publication de fonctionnalités. »

Amélioration de la satisfaction et de la connexion

Slack ne favorise pas uniquement la productivité. Notre guide contient également des témoignages d’entreprises qui utilisent Slack pour améliorer la satisfaction de leurs collaborateurs et renforcer la culture d’entreprise. Par exemple :

La banque australienne Up a élaboré un bot personnalisé dans Slack pour organiser des pauses café numériques entre collègues dans Slack, permettant la création de liens qui ont dépassé le cadre du travail.

La banque allemande Solarisbank utilise Slack pour accueillir et intégrer les nouvelles recrues dès leur premier jour, permettant ainsi de les présenter rapidement à l’équipe, de lancer des conversations et de créer des liens.

Iress, société de logiciels de services financiers basée à Melbourne, en Australie, a laissé ses salariés choisir leur propre plateforme de collaboration, augmentant ainsi leur sentiment d’appartenance de 62 % (indice : les salariés ont choisi Slack).

Lisez le guide complet pour en savoir plus sur la façon dont les développeurs de logiciels, et bien d’autres équipes, repensent le travail grâce à Slack.