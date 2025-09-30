Entwicklerteams sind die Vorreiter in der neuen Art zu Arbeiten

Nur wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren auf die Herausforderungen des vergangenen Jahres besser vorbereitet als Entwicklerteams.

Seit Jahrzehnten haben die Pioniere der Remote-Produktivität bewiesen, dass Projekt-Teams nicht im selben Raum – oder zur selben Zeit – arbeiten müssen, um effektiv zusammenzuarbeiten. Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten oft zu unkonventionellen Zeiten und in verschiedenen Zeitzonen und widersprechen damit schon lange den Konventionen, wo und wann Arbeit erledigt wird. Zudem haben sie schon früh Technologien wie Slack eingesetzt und arbeiten mit den neuesten Tools, um auch in den herausforderndsten Zeiten produktiv und vernetzt zu bleiben.

Jetzt sind sie in der einzigartigen Position, mit gutem Beispiel voranzugehen und ihre bewährten Methoden für asynchrones Arbeiten mit anderen zu teilen, die ebenfalls in dieser neuen digitalen Welt erfolgreich sein wollen.

Wir haben einen Leitfaden zusammengestellt, um dich dabei zu unterstützen.

In unserem neuen E-Book Reinventing Work in Entwicklerteams untersuchen wir, wie Entwicklerinnen und Entwickler Lösungen wie Slack einsetzen, um effizient zusammenzuarbeiten. Heute nutzen Tausende von Softwareentwicklungsteams auf der ganzen Welt Slack als zentrale Kollaborationsplattform, um vernetzt zu bleiben, produktiv zu arbeiten und sich auf gemeinsame Ziele abzustimmen. Wenn dein Entwicklerteam noch nicht dazugehört, bekommst du mit diesem Leitfaden einen guten Überblick über die Möglichkeiten von Slack:

Optimierte Workflows, schnellere Entwicklung

Wir erläutern, wie Slack Entwicklerteams bei folgenden Aufgaben unterstützt:

Hochwertigen kundenorientierten Code schneller bereitstellen . Slack ist in die Services integriert, die Entwicklerinnen und Entwickler täglich verwenden. Das bedeutet, dass sie weniger Zeit damit verbringen müssen, zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herzuwechseln, und dass sie ihre Programmierungs- und Bereitstellungszyklen beschleunigen können.

. Slack ist in die Services integriert, die Entwicklerinnen und Entwickler täglich verwenden. Das bedeutet, dass sie weniger Zeit damit verbringen müssen, zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herzuwechseln, und dass sie ihre Programmierungs- und Bereitstellungszyklen beschleunigen können. Service-Zuverlässigkeit verbessern . Slack ermöglicht ihnen, Vorfälle schneller zu lösen, indem sichergestellt wird, dass die richtigen Personen wichtige Warnungen erhalten und einen zentralen Ort zur Fehlerbehebung haben.

. Slack ermöglicht ihnen, Vorfälle schneller zu lösen, indem sichergestellt wird, dass die richtigen Personen wichtige Warnungen erhalten und einen zentralen Ort zur Fehlerbehebung haben. Workflows für eine schnellere Entwicklung automatisieren. Alle (auch Entwicklerinnen und Entwickler) können in Slack benutzerdefinierte Workflows erstellen, um wiederkehrende tägliche Aufgaben zu erledigen und sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.

Außerdem erhältst du Beispiele aus der Praxis von Unternehmen, die Slack zur Beschleunigung der Produktentwicklung und Optimierung der Entwicklungs-Workflows eingesetzt haben. In diesem E-Book erfährst du, wie:

Entwicklerteams beim internationalen Spiele-Studio Riot Games Slack-Integrationen zum Testen, Bereitstellen, Planen und Verwalten von Prozessen in einem Slack-Workspace verwenden

Das Software-Unternehmen Autodesk mit Jira- und PagerDuty-Integrationen in Slack wichtige Warnungen schnell erkennt und Vorfälle schneller löst

Das Software-Unternehmen Snowflake mit Slack Connect die Zusammenarbeit mit externen Anbietern sowie Partnerinnen und Partnern optimiert und gleichzeitig Transparenz, Zuverlässigkeit und Kontrolle gewährleistet

„Slack hatte einen enormen Einfluss auf die Produktivität der Entwicklerinnen und Entwickler bei Riot“, sagt Software Engineering Manager Byron Dover. „Wir konnten eine Verkürzung der Iterationszyklen und Fehlerbehebungszeiten sowie eine Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Bereitstellung von Funktionen feststellen.“

Mehr Zufriedenheit und stärkere Verbundenheit

Aber Slack fördert nicht nur die Produktivität. Unser E-Book enthält auch Beispiele von Unternehmen, die Slack zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und zur Stärkung der Unternehmenskultur einsetzen.

So auch die australische Bank Up, die einen eigenen Bot in Slack entwickelt hat, um Kolleginnen und Kollegen für digitale Kaffeedates zusammenzubringen, wodurch Verbindungen entstanden sind, die weit über die Arbeit hinausgehen

Die deutsche Solarisbank, die Slack verwendet, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom ersten Tag an in das Projekt-Team einzubinden, um sie schnell mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen und Gespräche und den Beziehungsaufbau anzustoßen

Das in Melbourne, Australien, ansässige Finanzdienstleistungsunternehmen Iress, das seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben hat, ihre eigene Plattform für die Zusammenarbeit zu wählen, und dadurch das Gefühl der Verbundenheit um 62 % gesteigert hat (sie haben sich übrigens für Slack entschieden).

Lies das komplette E-Book, um mehr darüber zu erfahren, wie Softwareentwicklerinnen und -entwickler und alle anderen möglichen Projekt-Teams ihre Arbeit mit Slack neu erfinden.