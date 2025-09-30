Alors que dans le monde entier, les dirigeants font face à la nouvelle réalité du télétravail, nous sommes impressionnés et admiratifs de la façon dont toutes les entreprises rassemblent leurs équipes au sein de Slack. Nous avons vu des entreprises, des universités et des associations s’aligner sur de nouvelles priorités en seulement quelques jours, si ce n’est quelques heures, tout en préservant le moral des équipes.

Le PDG et cofondateur de Slack, Stewart Butterfield, la directrice produit Tamar Yehoshua et le vice-président et directeur général de l’équipe Platform Brian Elliott se sont intéressés à la façon dont les entreprises, y compris Slack, géraient la transition dans le cadre d’un discours en ligne à l’occasion d’Enterprise Connect, une conférence pour les responsables dans le secteur de la collaboration et de la communication. Regardez l’intégralité de la présentation et découvrez des extraits et des informations supplémentaires ci-dessous.

Regardez l’intégralité de la vidéo :

La nouvelle (a)normalité du télétravail

Le Covid-19 a poussé les actifs du monde entier à repenser les méthodes de travail. Et selon Stewart Butterfield, il ne s’agit pas seulement du passage au travail à distance.

« Travailler en période de crise sanitaire, ce n’est pas seulement collaborer à distance », explique-t-il. « C’est une organisation qui exige une grande agilité et un sens aigu de l’improvisation, qu’il est déjà difficile d’atteindre lorsque tout va bien. C’est encore plus le cas lorsque les salariés sont confinés à domicile, où toutes les règles de normalité sont mises entre parenthèses. »

Alors que de nombreuses entreprises disposent de plans d’urgence, très peu ont élaboré une stratégie pour surmonter cette crise. Elles se sont plutôt adaptées au fur et à mesure, en prenant des décisions essentielles pour l’entreprise en quelques minutes. Même dans ce contexte inédit, nous avons pu observer les clients de Slack tirer parti de notre plateforme pour basculer la plupart de leurs équipes en télétravail en toute simplicité, tout en préservant l’investissement et la productivité.

Une plateforme de messagerie professionnelle par canaux pour les entreprises

Pour comprendre la façon dont ces équipes ont géré la transition avec Slack, il est primordial de saisir l’essence de Slack. C’est très simple : Slack est une plateforme de messagerie par canaux. Autrement dit, elle remplace les e-mails au sein de votre entreprise.

C’est essentiel dans la vie normale de l'entreprise, mais aussi en cas de circonstances exceptionnelles, à l'instar d'une crise sanitaire. Une boîte e-mail ne donne qu’un accès limité aux connaissances de l’entreprise. En revanche, grâce aux canaux, tous les collaborateurs de l’entreprise sont en mesure de consulter un vaste historique de réponses aux questions, de décisions prises, de données collectées et de documents partagés.

Les canaux peuvent correspondre à tout ce que vous souhaitez : sites de l’entreprise, équipes, projets, événements, et bien plus encore. Et comme l’explique le PDG de Slack, « lorsque l’ensemble de la communication passe par les canaux, tout le monde sait où poser une question, fournir une mise à jour ou reprendre le fil de l’action. Cette méthode a un impact très fort sur l’ensemble des résultats. »

Lors de la crise sanitaire, la communication par canaux s’est révélée indispensable. Plus de 13 000 volontaires, y compris des programmeurs, des ingénieurs, des étudiants et des professionnels de santé, se sont réunis dans les canaux Slack pour développer des équipements de protection et des respirateurs artificiels destinés à combler la pénurie dans la chaîne d’approvisionnement. Et ce n’est pas tout : des médecins ont également partagé des données liées au Covid-19, des scientifiques ont coordonné des recherches et des journalistes ont couvert la crise sanitaire, le tout au sein de Slack.

Bon nombre de nos clients les plus importants, y compris IBM, HSBC, Cvent et Intuit, se sont appuyés sur la messagerie par canaux pour effectuer leur passage au télétravail. « Dans des moments comme celui-ci, il est évident que les personnes et les entreprises doivent modifier leur façon de travailler », ajoute Stewart Butterfield. « À cet égard, c’était vraiment fantastique de voir que nos clients utilisaient Slack avec confiance dans ce nouveau contexte, y compris les plus grandes entreprises du monde. »

Garder le contact et favoriser la productivité

Dans cette nouvelle réalité du télétravail, nous nous engageons à simplifier autant que possible l’utilisation des outils afin que nos clients puissent utiliser ceux qu’ils connaissent et apprécient au sein de Slack, y compris les applications pour les appels et les réunions virtuelles. Notre objectif : que nos utilisateurs puissent garder le contact et se mettre à jour à l’aide d’un appel rapide tout en ayant à portée de main le contexte d’un projet dans Slack. Au cours des derniers mois, nous avons constaté un bond de presque 350 % des appels locaux Slack et de l’utilisation d’applications comme Zoom, BlueJeans et Cisco Webex Meetings.

Slack a ajouté une nouvelle fonctionnalité aux appels, afin d’en simplifier l’utilisation suite à la demande croissante des utilisateurs en ce sens. Ils peuvent désormais passer des appels vers des numéros de téléphone depuis Slack grâce à Zoom Phone, Cisco Jabber, RingCentral, Dialpad et bien plus encore. Nous avons également lancé une application Microsoft Teams Calls, actuellement disponible en version bêta. À l’aide de cette nouvelle application, les utilisateurs sont en mesure de lancer un appel vidéo ou audio Teams directement depuis Slack. Ils pourront également voir qui participe à l’appel et quand il a commencé avant de le rejoindre, ce qui permet d’être opérationnel plus rapidement et en toute facilité.

Installer Utilisez l’application Microsoft Teams Calls pour : Lancer un appel vidéo ou audio Teams directement depuis Slack

Voir qui participe à l’appel et quand celui-ci a commencé

Définir Microsoft Teams Calls comme application d’appels par défaut dans Slack Remarque : certaines intégrations sont disponibles en anglais uniquement

Des fonctionnalités pour développer votre entreprise

Les nouvelles fonctionnalités d’appel s’inscrivent dans une dynamique visant à aider les utilisateurs à garder le contact et à rester productifs. Avec la propagation du coronavirus, nous avons accéléré la mise en place d’une interface utilisateur plus simple et mieux organisée afin de permettre aux nouveaux utilisateurs de se retrouver plus facilement au sein de Slack. « Nous avons constaté une hausse de la demande, nous avons donc fait de notre mieux pour effectuer les changements le plus vite possible », explique la directrice produit de Slack. « Nous voulions nous assurer que nos clients bénéficient de la meilleure expérience possible, afin de comprendre au mieux comment rester productifs durant cette période compliquée. »

Outre nos efforts pour faciliter l’intégration des nouveaux utilisateurs, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos clients pour nous assurer que Slack réponde à leurs besoins, qu’il s’agisse de fonctionnalités de gestion de crise ou de conformité à la loi HIPAA.

Voici un aperçu des solutions de Slack pour mieux servir vos clients :

Engagement : Slack offre l’engagement dont vous avez besoin pour transformer le fonctionnement de votre entreprise. En moyenne, les utilisateurs passent plus de neuf heures par journée de travail sur Slack, dont 90 minutes d’utilisation active. Cette activité représente plus de 5 milliards d’actions par semaine.

Slack offre l’engagement dont vous avez besoin pour transformer le fonctionnement de votre entreprise. En moyenne, les utilisateurs passent plus de neuf heures par journée de travail sur Slack, dont 90 minutes d’utilisation active. Cette activité représente plus de 5 milliards d’actions par semaine. Plateforme : Slack permet à vos salariés de gagner en productivité et améliore la rentabilité de l’ensemble de votre investissement logiciel en offrant à vos collaborateurs la possibilité d’accéder à plus de 2 000 outils logiciels, où qu’ils soient.

Canaux partagés : cette nouvelle fonctionnalité donne la possibilité à plusieurs entreprises de collaborer dans les mêmes canaux Slack. Jusqu’à présent, nos clients ont créé plus de 100 000 canaux partagés.

cette nouvelle fonctionnalité donne la possibilité à plusieurs entreprises de collaborer dans les mêmes canaux Slack. Jusqu’à présent, nos clients ont créé plus de 100 000 canaux partagés. Niveau professionnel : Slack est la seule plateforme de messagerie par canaux déployable à un niveau professionnel à l’échelle de toute une entreprise. Nous garantissons un taux de disponibilité de 99,99 % et offrons une assistance concernant la sécurité et la conformité pour adhérer aux régulations en matière de finances et de santé, y compris FINRA, FedRAMP, HIPAA et RGPD, pour n’en citer que quelques-unes.

La collaboration « est absolument indispensable »

Slack n’est pas une plateforme conçue pour le Covid-19, mais notre mission de rendre le travail collaboratif plus simple, plus agréable et plus productif est plus pertinente que jamais. Voir que les entreprises de tous les secteurs ont su tirer parti de notre plateforme pour répondre à la crise nous a beaucoup touchés et s’est avéré très gratifiant.

Remote Academia, une plateforme mondiale destinée aux enseignants dans Slack, comprend un réseau de plus de 2 000 enseignants et 500 universités, dont UC Berkeley, Yale et l’université de Washington. Lorsque les établissements scolaires des États-Unis n’ont pas eu d’autre choix que de passer à l’apprentissage en ligne, Remote Academia a exploité Slack pour faciliter cette transition. Elle a créé des canaux partagés avec les institutions partenaires afin de transmettre au plus vite les bonnes pratiques et les ressources utiles. Ce rapide partage de connaissances a permis aux institutions d’apprendre les unes des autres et de lancer des cours en ligne plus rapidement et de façon plus efficace.

Ainsi, d’après le PDG de Slack, que votre entreprise travaille en première ligne dans la lutte contre le COVID-19 ou en coulisses, qu’elle s’efforce de maintenir les magasins d’alimentation ouverts, de faire fonctionner l’école en ligne ou de préserver l’investissement et l’emploi des salariés, nous avons tous un rôle à jouer.

« Ce travail n’a jamais été aussi important, » explique-t-il. « S’il y a bien un moment où se concentrer sur la communication et la collaboration est essentiel, c’est maintenant. Votre équipe et vos entreprises comptent sur vous. »