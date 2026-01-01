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Webinar

A call for Slack Champions: Drive Slack success within your organization

Learn how to be an effective Slack Champion to transform the way your organization gets work done

60 min

Cette conférence en ligne s’adresse de préférence à :

  • Propriétaires et administrateurs
  • Spécialistes Slack
  • Utilisateurs Slack

Join us as our very own Slack Champion shares her tips for supporting the success of Slack within your organization. Learn how to find and lean on internal Slack Champions to scale change-management efforts and drive mature Slack usage.

Intervenants :

Christina MengPrincipal Digital Success Programs Manager, Slack
Nadia LeeManager, Collaboration and Content Services, Pure Storage
Heidi TsaoSenior Strategy Manager, People Experience, TELUS Digital

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