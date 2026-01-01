A call for Slack Champions: Drive Slack success within your organization

Dieses Webinar ist geeignet für:
- Inhaberinnen/Inhaber und Administratorinnen/Administratoren
- Slack-Botschafterinnen und -Botschafter
- Slack-Benutzerinnen und -Benutzer
Join us as our very own Slack Champion shares her tips for supporting the success of Slack within your organization. Learn how to find and lean on internal Slack Champions to scale change-management efforts and drive mature Slack usage.
Rednerinnen und Redner:
Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
Okay!
Vielen Dank für dein Feedback.
Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!